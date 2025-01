Nguyên nhân do nhà thầu thi công đường Vạn Thiện - Bến En xong, nhưng chậm sửa chữa và hoàn trả nguyên trạng đất lúa. Theo phản ánh của người dân, dự án đường Vạn Thiện- Bến En, đoạn qua thôn Cao nhuận, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống do công ty Huy Hoàn thi công. Thế nhưng làm xong, công ty này đã không dọn dẹp kênh mương, ruộng đồng do đất đá thải vùi lấp. Hậu quả, hàng chục ha đất lúa "bờ xôi, ruộng mật" của người dân bị ảnh hưởng, nhiều chỗ bị bỏ hoang cả năm nay vì không thể canh tác.

Nhà thầu "thi công ẩu" khiến nhiều diện tích đất lúa không thể canh tác ở Nông Cống (Thanh Hóa)