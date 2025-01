NSX sẽ dừng show "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Chị đẹp đạp gió" vì lý do này

Ngày 08/01/2024, tại TP.HCM, Tập đoàn YeaH1 tổ chức sự kiện nhằm công bố dự án mới và ký kết hợp tác với các đơn vị, cá nhân. Trong sự kiện, đơn vị này cho biết sẽ không tiếp tục sản xuất 2 chương trình thực tế đình đám Anh trai vượt ngàn chông gai và Chị đẹp đạp gió trong năm 2025, thay vào đó tập trung cho hai chương trình truyền hình thực tế mới là Show It All và Haha Farmer.

Trong đó, Show It All là chương trình đào tạo và phát triển nghệ sĩ trẻ, còn Haha Farmer là chương trình thực tế về cuộc sống nông thôn, nhằm quảng bá sản vật của Việt Nam.

Các nghệ sĩ tại show "Anh trai vượt ngàn chông gai". (Ảnh: NSX)

Chia sẻ với truyền thông, CEO YeaH1 – bà Ngô Vân Hạnh cho biết: “Trong 2 năm vừa qua, YeaH1 thành công khi thực hiện những chương trình giải trí quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng và nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả Việt Nam. Với nền tảng đó, chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu phát triển những chương trình giải trí chất lượng cao ở Việt Nam. Show It All sẽ là một bước ngoặt mới trong việc phát hiện, đào tạo những nghệ sĩ trẻ tiềm năng cho thị trường giải trí đầy cạnh tranh của Việt Nam. Song song đó, chúng tôi sản xuất Haha Farmer với tầm nhìn tạo ra những giá trị nhiều hơn một chương trình giải trí, thúc đẩy quảng bá nông nghiệp Việt Nam”.

Trước đó, Anh trai vượt ngàn chông gai giành hàng loạt giải thưởng dành cho các chương trình truyền hình thực tế vào dịp cuối năm. Reality show được đánh giá là bùng nổ, tạo ra bước đột phá cho nền công nghiệp biểu diễn Việt Nam trong năm 2024.

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2024 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức thực hiện sáng 31/12/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính từng lấy dẫn chứng về sức hút của hai concert từ các chương trình truyền hình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi. Thủ tướng khẳng định: "Vẫn là bài hát Trống Cơm, Đào liễu ấy, vẫn là chèo, là tuồng, nhưng nếu đổi mới sáng tạo, có đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ để thổi hồn vào từng làn điệu thì sẽ trở thành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí".

Thủ tướng cũng bày tỏ kỳ vọng mỗi nông dân biết phát huy những giá trị văn hóa, bản sắc văn hóa đặc sắc của địa phương, dân tộc mình, tiến tới quốc tế hóa bản sắc của chúng ta: "Cũng là nhà sàn, điệu khèn ấy nhưng nếu biết thổi hồn vào nó, xây dựng cho nó một câu chuyện, một không gian văn hóa thì sẽ trở thành một sản phẩm du lịch. Nhiệm vụ của chúng ta là thu hút nguồn lực để từ bàn tay khối óc này có thể làm giàu từ chính khung trời cửa biển của chúng ta".

Haha Famer là show ăn khách tại Trung Quốc, do MangoTV sản xuất và phát độc quyền ở đài Hồ Nam. Không dừng lại ở nội dung chân thực, sinh động, Haha Famer còn góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa, con người tại mỗi địa phương. Theo thông tin từng được công bố, tại Việt Nam, show truyền hình này sẽ có tên là Haha nông dân.