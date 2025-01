Hòa Thân và Từ Hi Thái hậu có chung sở thích, ai "chịu chơi" hơn?

Từ Hi Thái hậu (29/11/1835 – 15/11/1908) được xem là Thái hậu quyền lực bậc nhất trong lịch sử phong kiến Trung Hoa. Bà nắm thực quyền của triều đại nhà Thanh trong hơn 40 năm, nổi tiếng với những thú vui xa xỉ khó ai thời đó bì kịp. Một trong những đam mê lớn nhất của bà là ngọc trai.

Ảnh phục màu của Từ Hi Thái hậu

Từ Hi Thái hậu sở hữu rất nhiều loại ngọc trai quý hiếm, từ kích cỡ nhỏ nhất đến lớn nhất. Cả cuộc đời của mẹ vua Đồng Trị phát cuồng vì thứ đá quý đặc biệt này. Không chỉ đeo làm trang sức, trưng bày trong cung, Từ Hi Thái hậu còn dùng ngọc trai nghiền nhỏ để duy trì nhan sắc của mình, thường là đem trộn với thảo dược để rửa mặt. Sách "Nghiên cứu y án Thanh cung" có ghi chép lại rằng Thái hậu còn thỉnh thoảng hòa bột ngọc trai với nước ấm để uống nhằm bổ sung canxi cho xương chắc khỏe. Vì thời đó ngọc trai là loại vật phẩm vô cùng quý hiếm và đắt đỏ nên Từ Hi chỉ dám dùng nửa tháng một lần.

Cả Từ Hi Thái hậu và Hòa Thân đều phát cuồng vì bột ngọc trai

Cùng chung đam mê với Từ Hi Thái hậu, "đệ nhất tham quan" của Trung Quốc là Hòa Thân (1750 – 1799) cũng là "tín đồ" của ngọc trai. Tương truyền tham quan này không thể sống thiếu ngọc trai mỗi ngày bởi hắn cực kì rất thích sử dụng bột ngọc trai với nước để uống vào mỗi sáng. Hòa Thân cho rằng thứ nước pha ngọc trai sẽ đem lại cho mình sự minh mẫn trong đầu óc và một cơ thể khỏe mạnh, ít bệnh tật.

Đáng nói, Hòa Thân luôn yêu cầu những loại ngọc trai hảo hạng nhất. Y sẵn sàng bỏ ra số tiền 8.000 lạng bạc (tương đương 6 triệu đồng hiện nay) cho mỗi viên, miễn là đảm bảo chất lượng tốt nhất. Mỗi ngày Hòa Thân sẽ dùng một vài viên ngọc trai nghiền thành bột để uống. Rõ ràng, xét về độ chịu chi thì Hòa Thân còn hơn hẳn Từ Hi Thái hậu một bậc.

Hình tượng Hòa Thân trên phim truyền hình

Điều này cũng không khó hiểu vì Hòa Thân cực kì giàu có. Trong dân gian có tương truyền rằng: "Cái Càn Long có Hòa Thân có, cái Càn Long không có chưa chắc Hòa Thân không có". Ngay cả Nhật báo phố Wall vào năm 2001 cũng đã nhắc đến Hòa Thân như một trong những người giàu nhất lịch sử thế giới 1000 năm đổ lại. "Một ngàn năm trở lại đây, trên thế giới có 50 người giàu nhất. Trong đó có 6 người Trung Quốc, và một trong số đó chính là tham quan trong triều thời đại vua Càn Long của nhà Thanh – Hòa Thân", nhật báo này viết.