Vì sao các hoàng đế say đắm Võ Tắc Thiên và Từ Hi Thái Hậu?

Từ phi tần đến Hoàng hậu

Trong thời đại xã hội phong kiến, tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào tư tưởng của người dân. Mọi người đều ngầm hiểu rằng phụ nữ không thể trở thành trụ cột chính trị. Thế nhưng, vẫn có một người phụ nữ đã xoay chuyển tình thế, đó chính là Võ Tắc Thiên, nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc.

Thậm chí, Võ Tắc Thiên chỉ bằng một chiêu thức khiến cho hoàng đế Lý Trị không thể rời xa bà. Đó là gì?

Võ Tắc Thiên sinh năm 624 tại kinh đô Trường An, là con gái thứ hai trong gia đình. Cha của bà nhờ buôn bán gỗ mà tích lũy được khối tài sản lớn, giúp gia đình có cuộc sống sung túc. Võ Tắc Thiên lớn lên trong môi trường tự do thoải mái.

Võ Tắc Thiên sở hữu nhan sắc tuyệt trần, năm 14 tuổi bà được tuyển vào cung, là một phi tần ở hậu cung của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. (Ảnh: Sohu)

Khi Lý Uyên (Đường Cao Tổ sau này) phụng sự cho triều Tùy, được giao cai quản khu vực Thái Nguyên và Hà Đông (tỉnh lỵ của Trung Quốc), ông đã nhiều lần tá túc tại nhà họ Võ, dần dà trở thành bạn tốt với cha của Võ Tắc Thiên.

Năm Lý Uyên quyết định khởi nghĩa, cha của Võ Tắc Thiên đã cung cấp rất nhiều tiền bạc và vật dụng. Sau khi Lý Uyên thành công lập ra nhà Đường, ông đã phong cho cha của Võ Tắc Thiên làm Ứng Quốc Công. Thân phận của Võ Tắc Thiên từ con gái một thương nhân bỗng chốc trở thành con gái của Ứng Quốc Công.

Bà sở hữu nhan sắc tuyệt trần, năm 14 tuổi (năm Trinh Quán), bà được tuyển vào cung, là một phi tần ở hậu cung của Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Võ Tắc Thiên có dung mạo hơn người, Đường Thái Tông đã phong bà làm Tài nhân ngũ phẩm, ban cho hiệu là "Võ Mị", sau này người đời gọi bà là Võ Mị Nương. Trong hậu cung, Võ Mị Nương nhờ kiến thức uyên bác và nhan sắc nổi bật mà được Lý Thế Dân yêu mến.

Lý Trị và Võ Tắc Thiên nảy sinh tình cảm, khi lên ngôi vua, ông đã lập bà làm hoàng hậu. (Ảnh: Sohu)

Năm Trinh Quán thứ 17 (643), Đường Thái Tông phế truất Thái tử Lý Thừa Càn, lập Tấn vương Lý Trị làm Thái tử. Lý Trị và Võ Mị Nương đã nảy sinh tình cảm.

Năm 649, Đường Thái Tông lâm bệnh qua đời, Võ Tắc Thiên theo lệ hậu cung phải xuống tóc đi tu. Thái tử Lý Trị lên nối ngôi, tức Đường Cao Tông. Năm sau, Đường Cao Tông gặp lại Võ Tắc Thiên ở chùa, tình cảm giữa hai người càng thêm sâu đậm. Năm 651, Võ Tắc Thiên được đón về cung. Sau đó, bà đã trải qua nhiều khó khăn để trở thành Hoàng hậu.

Bí quyết khiến hoàng đế Lý Trị không thể rời xa

Khi Lý Trị gặp lại Võ Tắc Thiên ở chùa Cảm Nghiệp, bà đã gần 30 tuổi. Tuổi tác không còn là lợi thế rõ ràng, vậy điều gì đã thu hút sự chú ý của hoàng đế? Chỉ có thể là nhan sắc hơn người của bà. Võ Tắc Thiên đã thực sự hiện thực hóa câu nói "Mẹ quý nhờ con". Mỗi người con bà sinh ra đều là "trợ thủ" đắc lực giúp bà thăng tiến trong hậu cung.

Năm Vĩnh Huy thứ 5 (654), tháng giêng, Võ Chiêu nghi hạ sinh một con gái, An Định Tư Công chúa, tuy nhiên vị công chúa này không bao lâu sau thì mất. Căn cứ theo hai cuốn sách đều được soạn dưới thời nhà Tống là Tân Đường thư và Tư trị thông giám, cả hai đều chỉ ra rõ ràng chính Võ Tắc Thiên đã giết đứa bé để hãm hại Vương Hoàng hậu, trở thành một nguyên do khiến Cao Tông muốn phế hậu và đưa bà lên thay.

Khi Đường Cao Tông ngoài 40 tuổi, sức khỏe của ông giảm sút, thường xuyên bị chóng mặt và mờ mắt. Tình trạng sức khỏe suy yếu khiến việc phê duyệt tấu chương cũng trở nên mệt mỏi. Để ổn định triều chính, Lý Trị đã giao cho Võ Tắc Thiên phê duyệt tấu chương và quản lý việc nước. Kết quả là Lý Trị nhận thấy Võ Tắc Thiên làm việc rất xuất sắc.

Khi Đường Cao Tông ngoài 40 tuổi, sức khỏe của ông giảm sút, ông đã giao cho Võ Tắc Thiên phê duyệt tấu chương và quản lý việc nước. (Ảnh: Sohu)

Trong những năm Võ Tắc Thiên quản lý, chính trị và kinh tế nhà Đường đều phát triển thuận lợi. Võ Tắc Thiên nắm quyền hơn mười năm. Sau khi ông qua đời, vì lo lắng con trai không thể trị vì đất nước, ông đã để Võ Tắc Thiên phụ chính. Nhưng lúc này, thế lực của Võ Tắc Thiên trong triều đã quá lớn, bà ngày càng khao khát quyền lực và muốn trở thành người đứng đầu tối cao.

Thủ đoạn tàn nhẫn và không từ thủ đoạn của Võ Tắc Thiên mới bắt đầu lộ rõ. Năm đó, khi Thượng Quan Nghi và Đường Cao Tông bàn bạc việc phế truất Hoàng hậu, tin tức đã bị lộ ra ngoài. Võ Tắc Thiên biết được liền chất vấn Đường Cao Tông. Cao Tông không còn cách nào khác, đành đổ hết trách nhiệm lên Thượng Quan Nghi. Không lâu sau, cả nhà Thượng Quan Nghi bị giết.

Khi Đường Cao Tông còn sống, sự tàn nhẫn của Võ Tắc Thiên mới chỉ bắt đầu hé lộ. Sau khi Lý Trị qua đời, sự tàn nhẫn của bà được thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Bà đã lần lượt phế truất các con trai của mình. Năm 68 tuổi, Võ Tắc Thiên cuối cùng đã lên ngôi Hoàng đế, trở thành nữ hoàng đế đầu tiên của nhà Đường.

Năm 68 tuổi, Võ Tắc Thiên cuối cùng đã lên ngôi Hoàng đế, trở thành nữ hoàng đế đầu tiên của nhà Đường. (Ảnh: Sohu)

Hành động này của bà đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hậu thế. Võ Tắc Thiên có thể từ một Tài nhân ngũ phẩm từng bước trở thành nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc là nhờ tham vọng và khả năng xử lý chính trị độc đáo của bà.

Và Võ Tắc Thiên chắc cũng không ngờ rằng hàng ngàn năm sau, một người phụ nữ khác cũng áp dụng phương pháp của bà và đạt được kết quả tương tự.

Từ Hi Thái Hậu - "Bản sao" của Võ Tắc Thiên?

Một nữ chính trị gia nổi tiếng khác trong lịch sử Trung Quốc chính là Từ Hi Thái Hậu. Từ Hi Thái Hậu và Võ Tắc Thiên có nhiều điểm tương đồng. Võ Tắc Thiên xuất thân từ gia đình thương nhân, cha có công với Lý Uyên nên được phong làm Ứng Quốc Công. Còn Từ Hi Thái Hậu xuất thân từ dòng dõi quý tộc Diệp Hách Na Lạp thị.

Từ nhỏ, Từ Hi Thái Hậu đã được giáo dục tốt và có năng khiếu hơn người. Năm 17 tuổi, Từ Hi tham gia tuyển tú vào hậu cung của Hàm Phong Đế. Nhờ nhan sắc nổi bật, bà được Hàm Phong Đế phong làm Lan Quý nhân. Tốc độ thăng tiến của Từ Hi Thái Hậu trong hậu cung khiến nhiều người kinh ngạc. Chỉ hai năm sau khi nhập cung, bà đã trở thành Ý tần.

Từ Hi Thái Hậu cũng áp dụng phương pháp của Võ Tắc Thiên và đạt được kết quả tương tự. (Ảnh: Sohu)

Năm 21 tuổi, Từ Hi Thái Hậu sinh hạ người con trai duy nhất của Hàm Phong Đế. Nhờ "Mẹ quý nhờ con", bà nhanh chóng được thăng làm Ý Quý phi. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, Hàm Phong Đế đang phải đối mặt với tình hình "thù trong giặc ngoài", nội bộ thì liên tiếp xảy ra các cuộc khởi nghĩa nông dân, bên ngoài thì các cường quốc phương Tây đang nhăm nhe xâm lược.

Tình hình này khiến Hàm Phong Đế phải căng não đối phó, lại thêm tình trạng sức khỏe ngày càng suy yếu. Ông không thể tự mình xử lý chính sự, Từ Hi Thái Hậu lại giỏi thư pháp nên thường thay ông viết tấu chương.

Sau khi Hàm Phong Đế qua đời, Từ Hi Thái Hậu cũng giống như Võ Tắc Thiên, được giao phó việc phụ chính. (Ảnh: Sohu)

Vì phải phê duyệt quá nhiều tấu chương, về sau Hàm Phong Đế còn cho phép Từ Hi Thái Hậu thêm ý kiến của mình vào. Cũng giống như Võ Tắc Thiên, Từ Hi Thái Hậu đã quản lý việc nước đâu ra đấy khiến Hàm Phong Đế rất hài lòng. Ông trao cho Từ Hi Thái Hậu ngày càng nhiều quyền lực, khiến ông càng không thể rời xa bà.

Sau khi Hàm Phong Đế qua đời, Từ Hi Thái Hậu cũng giống như Võ Tắc Thiên, được giao phó việc phụ chính. Thế nhưng khi con trai lên ngôi, Từ Hi Thái Hậu ngày càng khao khát quyền lực. Bà từng bước loại bỏ những người chống đối, trở thành người nắm quyền lực thực sự của triều đình nhà Thanh. Sau đó, Từ Hi Thái Hậu nắm giữ quyền quyết định người kế vị ngai vàng, không ai có thể đe dọa địa vị của bà.

Từ Hi Thái Hậu trở thành người nắm quyền lực thực sự của triều đình nhà Thanh là nhờ năng lực cá nhân xuất sắc và khả năng xử lý chính sự hiệu quả, giống như Võ Tắc Thiên. (Ảnh: Sohu)

Từ Hi Thái Hậu trở thành người nắm quyền lực thực sự của triều đình nhà Thanh là nhờ năng lực cá nhân xuất sắc và khả năng xử lý chính sự hiệu quả, giống như Võ Tắc Thiên. Chỉ với chiêu thức này, Võ Tắc Thiên và Từ Hi Thái hậu đã khiến các hoàng đế không thể rời xa họ.

Trong xã hội trọng nam khinh nữ, việc Võ Tắc Thiên và Từ Hi Thái Hậu trở thành những người phụ nữ nắm quyền lực là điều không hề dễ dàng. Cả hai đều từ phi tần của hoàng đế từng bước leo lên đỉnh cao quyền lực. Võ Tắc Thiên tàn nhẫn đến mức không tiếc tay hãm hại con cái để giành quyền lực. Từ Hi Thái Hậu cũng không từ thủ đoạn, giam cầm con trai mình để nắm giữ quyền lực.