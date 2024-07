Kẻ trộm chém 2 cán bộ công an nhập viện tại Đà Nẵng Kẻ trộm chém 2 cán bộ công an nhập viện tại Đà Nẵng

Ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Trường Sách (42 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để điều tra, xử lý vì tấn công lực lượng công an khiến 2 chiến sỹ bị thương.

Thông tin ban đầu, 11h ngày 28/7, Công an phường Thuận Phước nhận tin báo của người dân với nội dung Nguyễn Trường Sách đột nhập một nhà thờ trên đường 3/2 quậy phá, gây rối trật tự. Nhận tin báo, Công an phường Thuận Phước cử tổ công tác gồm 4 cán bộ chiến sỹ, trong đó có Trung úy Phan Minh Kỳ và Thiếu tá Dương Quốc Hưng đến hiện trường xử lý vụ việc. Khi lực lượng công an yêu cầu chấm dứt hành vi gây rồi, Nguyễn Trường Sách không chấp hành, cầm dao chạy lên phòng trên gác 2 của nhà thờ cố thủ. Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đến thăm, động viên chiến sỹ bị thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: CACC Một lúc sau, Sách bất ngờ lao ra ngoài, dùng dao tấn công khiến Trung úy Phan Minh Kỳ và Thiếu tá Dương Quốc Hưng bị thương. Lập tức, tổ công tác Công an phường Thuận Phước phối hợp với người dân không chế, tước được dao trong tay Sách. Hai cán bộ Công an phường sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng, tình hình sức khỏe ổn định. Sáng 30/7, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cùng đoàn công tác đến thăm, động viên Trung úy Phan Minh Kỳ và Thiếu tá Dương Quốc Hưng. Tham khảo thêm 1.800 hộ dân tại Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ mua điện thoại thông minh

