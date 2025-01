Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2025 sẽ dài nhất trong lịch sử?

Theo đó, DIFF 2025 sẽ diễn ra từ ngày 31/05 đến 12/07/2025 với chủ đề “Đà Nẵng - Kỷ Nguyên Mới” (Danang - The New Rising Era). Năm 2025 là năm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng do đó, DIFF 2025 mang thông điệp chuyển giao thời đại, khẳng định khát vọng và quyết tâm của thành phố trong giai đoạn mới, với tầm nhìn phát triển thịnh vượng và nỗ lực ghi dấu vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế.

Khác biệt với mọi mùa DIFF khác, DIFF 2025 sẽ là mùa pháo hoa dài nhất, lớn nhất trong lịch sử lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, với 6 đêm pháo hoa và sự tham dự của 10 đội thi đến từ Việt Nam, Phần Lan, Vương quốc Anh, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hàn Quốc, Ý, Canada, Trung Quốc.

Đà Nẵng tiếp tục nghiên cứu, đầu tư nâng tầm hơn nữa cho DIFF, để xứng đáng với danh hiệu "Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á".

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, không chỉ đóng vai trò như "thỏi nam châm" hút khách trong nước và quốc tế đến với Đà Nẵng vào mỗi dịp hè, từ năm 2008 đến nay, qua 12 lần tổ chức, DIFF đã khẳng định được vị thế là một lễ hội đẳng cấp quốc tế, đồng thời từng bước góp phần đưa Đà Nẵng trở thành thành phố của sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Viết Niệm

"Sau 12 lần tổ chức, thành phố đã nâng tầm thành Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và hiện nay đón được gần 10,9 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch tăng lên gần 38.000 tỷ đồng. Sự tái xuất của DIFF vào năm 2023, 2024 sau hơn 3 năm gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã đem đến cú hích mạnh mẽ giúp du lịch Đà Nẵng khởi sắc và đạt được những dấu ấn tăng trưởng vô cùng ấn tượng", bà Anh Thi cho biết thêm.

Với chủ đề "Đà Nẵng – kỷ nguyên mới", DIFF 2025 hứa hẹn không chỉ là mùa pháo hoa dài nhất, lớn nhất trong lịch sử DIFF, với số đêm thi và đội thi đều nhiều nhất từ trước đến nay mà còn đến những trải nghiệm đỉnh cao và đầy cảm xúc cho khán giả nhờ sự sáng tạo đột phá về công nghệ kết hợp với những màn trình diễn nghệ thuật, âm nhạc, thể thao ấn tượng.

Với chủ đề "Đà Nẵng – kỷ nguyên mới", DIFF 2025 hứa hẹn nhiều điểm mới.

Mỗi đêm thi sẽ là một live concert sôi động với sự tham gia của các nghệ sĩ, thần tượng âm nhạc nổi tiếng trong nước và quốc tế, kết hợp pháo hoa, âm nhạc và công nghệ hiện đại, mang đến cho du khách những trải nghiệm vượt mong đợi. Đặc biệt, công nghệ AR sẽ được tích hợp vào ứng dụng Sun Paradise Land (SPL), cho phép du khách chìm trong thế giới của sự tưởng tượng và sáng tạo không giới hạn với bầu trời pháo hoa Đà Nẵng, tạo tính lan tỏa mạnh mẽ.