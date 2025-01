Một nông dân Bình Định tức tưởi nhìn cả trăm chậu cúc Tết chết cháy, sự thật bất ngờ trong thùng chứa nước

Ông Bùi Văn Cư - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã An Nhơn (Bình Định) cho biết, đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xác minh vụ việc một nông dân Bình Định tức tưởi nhìn cả trăm chậu cúc Tết chưa kịp bán đã chết cháy, nghi bị kẻ xấu hãm hại.

"Nếu kết quả nước tưới hoa cúc có chất độc thì chúng tôi quyết tìm cho ra thủ phạm để trừng trị làm gương, nếu không sẽ tái diễn. Vì từ trước đến nay, tình trạng này chưa bao giờ xảy ra tại địa phương", ông Cư khẳng định.

Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Định (TX. An Nhơn) cho hay, hiện Công an phường đã báo cáo và phối hợp với Công an thị xã An Nhơn vào cuộc xác minh, làm rõ.

Qua báo cáo của Công an phường, vườn hoa cúc của vợ chồng ông Bùi Văn Trọng (58 tuổi, khu vực Kim Châu) thiệt hại 310 chậu hoa cúc, với tổng tài sản ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Một nông dân Bình Định tức tưởi nhìn cả trăm chậu cúc Tết chưa kịp bán đã chết cháy, nghi bị kẻ xấu hãm hại. Ảnh: QN.

Điều khá bất ngờ, để kiểm chứng trong nước tưới hoa cúc có độc hay không, ông Lê Trung Hiếu (62 tuổi, trú phường Bình Định) là hàng xóm trồng hoa với vợ chồng ông Trọng đã thử lấy một ít nước từ thùng phuy tưới của ông Trọng, tưới cho một chậu hoa cúc trong vườn nhà mình. Kết quả chậu hoa đã úa và chết ngay sau đó.

"Tôi nghi là có kẻ xấu bỏ thuốc vào phuy nước của vườn bên cạnh, nên mới dẫn đến cơ sự này. Đã trồng cúc bao nhiêu năm nay thì không thể nào nhầm lẫn trong việc pha thuốc, làm chết hàng trăm chậu cúc như vậy được", ông Hiếu nói.

Như Dân Việt đưa tin, chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trong khi các nhà vườn khác đang bận rộn việc bày bán, chuẩn bị kiếm tiền sắm Tết thì hàng trăm chậu hoa cúc chuẩn bị xuất ra thị trường dịp Tết tại một nhà vườn (TX.An Nhơn, Bình Định) bỗng nhiên chết cháy hàng loạt, khiến người trồng đau xót, "đứng ngồi không yên".

Hoa cúc Tết bị chết cháy, chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: QN.

Vợ chồng ông Bùi Văn Trọng (58 tuổi, khu vực Kim Châu, phường Bình Định, TX.An Nhơn, Bình Định) cho biết, đến thời điểm hiện tại số chậu hoa bị chết cháy của nhà vườn đã lên đến hơn 300 chậu, trị giá hơn 100 triệu đồng.

"Tôi trồng hoa cúc Tết đã 20 năm nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp thế này, bao nhiêu vốn liếng và công sức chăm bẵm cả nửa năm qua xem như mất sạch, gia đình tôi cũng mất Tết. Rất đau lòng", bà Đặng Thị Lý (vợ ông Trọng) chua xót nói.

Theo nhận định của nông dân Bùi Văn Trọng, gia đình ông nghi ngờ bị kẻ xấu hãm hại, lén cho thuốc làm chết cây vào các thùng phuy chứa nước tưới.

Những năm trước vì cạnh tranh mà kẻ xấu nhiều lần đập chậu, nhổ hoa nhưng số lượng ít, năm nay thì phá sạch. Chúng tôi đã báo cáo việc này lên chính quyền và lực lượng chức năng của phường và họ cũng đã xuống ghi nhận, lấy mẫu nước để điều tra.

"Nếu nhà tôi bị hãm hại thì chỉ mong lực lượng chức năng sớm tìm được hung thủ", ông Trọng nói.