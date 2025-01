Phía Hoa hậu Thanh Thủy nói gì về tin hẹn hò Soobin Hoàng Sơn?

Thanh Thủy và Soobin Hoàng Sơn. Ảnh: Nhà sản xuất

Xuất phát từ chi tiết nhỏ khi Soobin Hoàng Sơn chỉ theo dõi một mình Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy trên tài khoản cá nhân, khán giả đặt mối nghi vấn “trai tài gái sắc” đang hẹn hò.

Khi thông tin này được chia sẻ rầm rộ, từ nghi vấn, số đông khán giả tích cực “đẩy thuyền” để Hoa hậu quốc tế Thanh Thủy hẹn hò với ca sĩ nổi bật bậc nhất Anh trai vượt ngàn chông gai Soobin Hoàng Sơn.

“Cho dù có việc hẹn hò thật hay không, vẫn mong 2 bạn hẹn hò”, “Nếu họ hẹn hò sẽ là cặp đôi đẹp nhất showbiz”, “Trai tài gái sắc là đây”, “Đây sẽ là cặp đôi của năm nếu họ hẹn hò”... là bình luận, chia sẻ của hàng loạt khán giả.

Phía Hoa hậu Thanh Thủy từ chối trả lời, chỉ cho biết, “Thanh Thủy theo dõi rất nhiều nghệ sĩ”.

Trước đó, ngay sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu quốc tế 2024 trở về, Huỳnh Thị Thanh Thủy chia sẻ, cô đã xem và rất thích Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai. Ở show Anh trai say hi, Thanh Thủy ấn tượng với HIEUTHUHAI, và ở show còn lại, Thanh Thủy dành tình cảm cho Soobin Hoàng Sơn.

Soobin Hoàng Sơn vụt sáng sau Anh trai vượt ngàn chông gai và hiện trở thành nam ca sĩ đắt show bậc nhất. Soobin Hoàng Sơn tên thật là Nguyễn Huỳnh Sơn sinh năm 1992 tại Hà Nội. Anh lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Soobin Hoàng Sơn được khen ngợi về sự đa năng khi sở hữu giọng hát đẹp, rap tốt, trình diễn vũ đạo sáng sân khấu. Anh được ví như quán quân của Anh trai vượt ngàn chông gai.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002 tại Đà Nẵng. Thanh Thủy đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2022, sau đó đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024. Đây được đánh giá là kỳ tích của đại diện Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp thế giới.