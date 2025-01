Ngôi sao "Avatar" đánh bại Selena Gomez, "Squid Game" trắng tay

Tối 5/1 (giờ địa phương), Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 82 diễn ra tại khách sạn Beverly Hilton ở Los Angeles (Mỹ), quy tụ những ngôi sao lớn nhất Hollywood và thế giới.

Sau những giây phút hồi hộp chờ đợi xướng tên, tất cả giải thưởng trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình đều xác định được chủ nhân.

Adrien Brody giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ảnh: WireImage.

Giải thưởng quan trọng nhất là Phim điện ảnh chính kịch hay nhất thuộc về The Brutalist. Kết quả này không mấy bất ngờ vì vào thời điểm ra mắt vào tháng 9/2024, phim được sự công nhận của giới phê bình và được Viện phim Mỹ chọn vào danh sách 10 bộ phim hay nhất năm 2024.

Không dừng lại ở đó, tác phẩm sử thi này còn giúp Adrien Brody giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở mảng phim chính kịch và giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho Brady Corbet.

The Brutalist xoáy sâu vào nỗi đau của người Do Thái, sự tàn khốc đằng sau giấc mơ Mỹ và rạn nứt hôn nhân. Cốt truyện kể về kiến trúc sư Do Thái László Toth (Adrien Brody) và vợ Erzsébet (Felicity Jones) trốn khỏi châu Âu sau Thế chiến II. Họ chọn Mỹ làm điểm dừng chân và trải qua những ngày tháng nghèo đói cho đến khi Toth gặp Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce) với lời đề nghị thiết kế một dự án kiến trúc.

Ở hạng mục Phim truyền hình chính kịch hay nhất, Shōgun không ngoài dự đoán giành chiến thắng, đánh bại các đối thủ khác là Squid Game, The Diplomat , Mr. and Mrs. Smith , Slow Horses và The Day of the Jackal . Đại diện Nhật Bản còn mang về nhiều giải thưởng lớn khác, bao gồm Nam diễn viên chính xuất sắc cho Hiroyuki Sanada, Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Anna Sawai và Nam diễn viên phụ xuất sắc cho Tadanobu Asano.

Theo nhận định trước lễ trao giải, những phim truyền hình cùng thể loại khác khó cạnh tranh với Shōgun. Tác phẩm châu Á từng lập kỷ lục có mùa phim (mùa 1) được trao nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử Emmy, với 18 cúp vàng tại Giải Primetime Emmy lần thứ 76 và Giải Primetime Creative Arts Emmy lần thứ 76. Shōgun cũng trở thành loạt phim tiếng Nhật đầu tiên giành giải Primetime Emmy cho Phim truyền hình chính kịch xuất sắc vào năm 2024.

Shōgun dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1975 của nhà văn James Clavell, lấy bối cảnh thời đại phong kiến Nhật Bản, kể về giai đoạn trước trận đại chiến phân chia thiên hạ Sekigahara năm 1600.

Tại lễ trao giải Quả cầu Vàng 2025, Angelina Jolie, Nicole Kidman và Kate Winslet nhận được nhiều sự chú ý khi cạnh tranh hạng mục Nữ diễn viên chính kịch xuất sắc nhất. Tuy nhiên, cả 3 ngôi sao hạng A Hollywood đều thất bại trước cái tên kém nổi hơn, Fernanda Torres đến từ Brazil, với tác phẩm I'm Still Here .

Trong khi đó, Demi Moore được xướng tên cho cùng hạng mục ở mảng phim ca nhạc hoặc phim hài. Đây là giải Quả cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp nhiều thập kỷ của bà.

Ariana Grande cũng có chiến thắng đầu tiên tại Quả cầu Vàng khi bộ phim do cô đóng chính, Wicked, cán đích ở hạng mục Thành tựu điện ảnh và phòng vé.

Emilia Pérez , phim có sự góp mặt của Selena Gomez , thắng lớn với 4 hạng mục là Phim hay nhất - nhạc kịch hoặc hài kịch, Phim không nói tiếng Anh hay nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - nhạc kịch hoặc hài kịch và Ca khúc trong phim xuất sắc nhất. Selena cạnh tranh với Zoe Saldaña ở hạng mục diễn viên phụ nhưng bị đàn chị đánh bại.

Demi Moore rạng rỡ giây phút nhận giải Quả cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: Getty Images.

Cynthia Erivo, nhà sản xuất Jon M. Chu và Ariana Grande ôm nhau trên sân khấu tại lễ trao giải Quả cầu Vàng. Ảnh: Getty Images.

Anna Sawai tạo dáng với giải Quả cầu Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ảnh: Getty Images.