Phương tiện thi công công trìnhgây chết người, TP.HCM chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản gửi Ban An toàn giao thông TP, Công an TP, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công trên đường bộ đang khai thác.

Theo Sở GTVT, qua theo dõi công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công trên đường bộ đang khai thác trong thời gian qua cho thấy còn nhiều trường hợp không chấp hành nghiêm quy định gây mất trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông như việc đảm bảo giao thông tạm trên phui đào bằng tấm thép không có gờ tạo nhám, cong vênh (như dự án di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công nhà ga tuyến metro số 2); thi công không đúng thời gian quy định theo giấy phép đã cấp...

Ngoài ra, còn một số trường hợp phương tiện phục vụ thi công công trình lưu thông trên đường gây tai nạn giao thông như vụ tai nạn giữa xe trộn bê tông và xe mô tô trên đường Lê Văn Việt, TP.Thủ Đức vào ngày 29/12/2024, giữa xe trộn bê tông và xe mô tô trên đường D2, quận Tân Phú vào ngày 27/12/2024; vụ tai nạn giữa xe đào bánh lốp và xe đạp điện trên đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú vào ngày 29/12/2024,... Hậu quả các vụ tai nạn nêu trên làm chết người điều khiển phương tiện giao thông yếu thế (xe mô tô, xe đạp điện).

Giải phóng mặt bằng tại tuyến Metro số 2. Ảnh: D.B

Trước thực trạng trên, Sở GTVT đề nghị các chủ đầu tư dự án, đơn vị quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật chấn chỉnh những bộ phận liên quan, đơn vị thi công, tư vấn giám sát thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn TP.HCM, đặc biệt là công tác tái lập tạm, tái lập hoàn chỉnh, hệ thống biển báo, rào chắn, người điều tiết giao thông, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông khu vực xung quanh.

Thanh tra Sở GTVT, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành đầy đủ quy định về thi công trên đường bộ đang khai thác, không bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Sở GTVT đề nghị Công an TP.HCM chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý kiên quyết các trường hợp phương tiện xe máy chuyên dùng phục vụ thi công lưu thông trên đường bộ nhưng không chấp hành quy tắc giao thông đường bộ, không đảm bảo điều kiện phương tiện và quy định đối với người điều khiển phương tiện theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, không chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn theo quy định.

Đồng thời, đề nghị Văn phòng Ban An toàn giao thông TP.HCM tăng cường công tác tuyên truyền an toàn giao thông theo chủ đề Năm An toàn giao thông 2025 "Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai", đặc biệt là công tác tuyên truyền chuyên đề đối với các nhóm đối tượng liên quan các vấn đề nổi lên trong thời gian ngắn nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và từng bước xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn TP.HCM.