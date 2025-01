Thụ lý vụ án dân sự liên quan đến Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dịch vụ CITIGYM

Theo đơn khởi kiện của bà C, đầu năm 2023, Citigym đã liên hệ bà C để quảng cáo, chào mời tham gia các khóa tập luyện nâng cao sức khỏe. Khi đến đăng ký tập thử, bà C được nhân viên tư vấn giới thiệu và cam kết rằng sẽ giúp cải thiện sức khỏe, vóc dáng sau một thời gian ngắn tập luyện cùng huấn luyện viên chuyên nghiệp tại trung tâm.

Do tin tưởng vào lời giới thiệu của nhân viên tư vấn nên bà C đã giao kết hợp đồng hội viên với Citigym trong thời hạn 24 tháng, giá trị hơn 57,9 triệu đồng.

Sau khi ký hợp đồng, bắt đầu tập luyện tại Citigym – Chi nhánh quận 9 (nay là TP.Thủ Đức), bà C được các huấn luyện viên tận tình hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình tập luyện. Tuy nhiên, sau vài buổi tập, nhân viên và huấn luyện viên liên tục chào mời, chèo kéo bà C mua gói tập mới với nhiều lời hứa hẹn và ưu đãi hấp dẫn.

Khi bà C từ chối mua gói tập với lý do còn nhiều buổi tập của hợp đồng hội viên chưa sử dụng thì thái độ của nhân viên và huấn luyện viên thay đổi, trở nên thờ ơ và không còn nhiệt tình hướng dẫn như trước nữa.

Lo sợ rằng huấn luyện viên sẽ lơ là và không hỗ trợ luyện tập, khi đó mục tiêu cải thiện sức khỏe, vóc dáng của bản thân không thể đạt được nên bà C đã liên tiếp giao kết thêm 5 hợp đồng huấn luyện viên với Citigym trong vòng 3 tháng theo yêu cầu của huấn luyện viên.

Từ ngày 20/5/2023 đến ngày 20/8/2023…

Theo hợp đồng, bà C được quyền sử dụng tổng cộng 7.485 buổi tập. Tuy nhiên, bà C. chỉ mới tập luyện được 283 buổi, còn lại 7.202 buổi tập chưa được sử dụng.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, bà C nhận thấy quá trình giao kết, thực hiện hợp đồng và nhiều điều khoản trong hợp đồng gây bất lợi cho mình.

Trong quá trình giao kết hợp đồng với Citigym, bà C không được huấn luyện viên cung cấp đầy đủ thông tin về số lượng buổi tập theo các hợp đồng. Sau khi xem xét kỹ lưỡng nội dung trong các hợp đồng và nghe được ý kiến tư vấn, bà C biết được phải tham gia tập luyện liên tục trong suốt 41 năm, với tổng số 7.485 buổi tập hoàn toàn không phù hợp với tình trạng sức khỏe của bản thân…

"Citigym ký kết hợp đồng không đúng thẩm quyền, cung cấp thông tin không đầy đủ nhằm lừa dối khách hàng ký kết hợp đồng huấn luyện viên và hợp đồng có nhiều điều khoản giới hạn quyền lợi của người tập sử dụng các dịch vụ tại Citigym" nội dung đơn khởi kiện của bà C nêu rõ.