Công an nhận đơn kiến nghị khởi tố

Ngày 15/1, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, liên quan đến vụ người đàn ông tên T.T.T (SN 1996), ngụ xã Phú Hòa, huyện Củ Chi, TP.HCM hễ nhậu say là vác hung khí, cầm đá đập phá nhà chị Nguyễn Thị Kim Dung (35 tuổi), làm nghề buôn bán hàng ăn tại nhà của mình địa chỉ số 200 đường Bến Than, ấp 3, xã Hòa Phú, Công an huyện Củ Chi đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan cho dựng lại hiện trường tối hôm qua (13/1).

Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan dựng lại hiện trường vụ đối tượng T.T.T hễ nhậu say là cầm hung khí, cầm đá đập phá nhà chị Dung hôm 13/1. Clip: Chinh Hoàng

Em trai ruột của T.T.T cũng cầm đá đập phá nhà vợ chồng chị Dung. Clip: Chinh Hoàng

Em trai ruột của T.T.T cầm đá đập phá nhà vợ chồng chị Dung xong lên xe bỏ chạy. Ảnh: Chinh Hoàng

Đối tượng T.T.T không những cầm đá, còn cầm hung khí đập phá nhà vợ chồng chị Dung. Clip: Chinh Hoàng

Đồng thời, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cũng xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã nhận được đơn kiến nghị khởi tố của anh Trương Ngọc Tường (chồng chị Nguyễn Thị Kim Dung), ngụ tại 200 đường Bến Than, ấp 3, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM.

"Hiện hai đối tượng đã được tại ngoại cấm khỏi nơi cư trú, khi xác minh điều tra xong công an sẽ tiếp tục triệu tập 2 đối tượng để làm rõ hành vi", nguồn tin nói và cho hay, đang lập hồ sơ, sẽ xử lý nghiêm 2 đối tượng.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt cùng ngày, chị Dung cho biết rất lo lắng, những tháng qua không làm ăn buôn bán được do đối tượng T cứ nhậu say lên là vác hung khí, cầm đá đập phá nhà chị gây hư hỏng bảng hiệu, mái tôn vách nhà, hư hỏng đường ống nước. Gây thiệt hại gần 30 triệu đồng.

Theo chị Dung, không những đối tượng T, em trai ruột của T cũng cầm đá đập phá nhà chị. Trong nhà chị T hiện đang có mẹ già bị bệnh thận giai đoạn cuối, rất sợ hành vi của anh em đối tượng T.

Hai đối tượng đập phá nhà người khác có thể bị xử lý hình sự

Tiếp tục trao đổi với phóng viên Dân Việt vấn đề trên, luật sư Trương Văn Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: Người đàn ông tên T.T.T (SN 1996), ngụ xã Phú Hòa, huyện Củ Chi, TP.HCM hễ nhậu say là vác hung khí, cầm đá đập phá nhà chị Nguyễn Thị Kim Dung (35 tuổi), làm nghề buôn bán hàng ăn tại nhà của mình địa chỉ số 200 đường Bến Than, Ấp 3, xã Hòa Phú. Ngoài ra, một đối tượng (em ruột của T.T.T, có xuất hiện trong camera an ninh với hình ảnh cầm đá ném vào nhà chị Dung).

Đối tượng T.T.T nhiều lần bị Công an xã Hòa Phú mời lên làm việc do đập phá nhà vợ chồng chị Dung, sau những lần mời lên làm việc hứa không tái phạm đối tượng T còn đăng lên mạng xã hội thách thức. Ảnh: C.D

Theo nội dung và các đoạn video clip trên trang báo Dân Việt ngày 14/1/2024 thì người đàn ông tên T.T.T hễ nhậu say là vác hung khí, cầm đá đập phá nhà chị Nguyễn Thị Kim Dung và em ruột của người đàn ông này đã có hành vi cầm gạch ném vào nhà bà Dung gây hư hỏng của sổ.

Luật sư Tuấn cho biết, hành vi hễ nhậu say là tìm người chém nhau, đập phá, la lối của ông T.T.T có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng và hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản quy định tại các Điều 318, Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hành vi ném đã làm hư hỏng cửa sổ nhà chị Dung của em trai ông T.T.T có dấu hiệu của hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản quy định tại Điều 178.

"Trong trường hợp này, nếu các cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá hành vi của ông T.T.T là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc ông T.T.T đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích thì ông T.T.T có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 318 do ông T.T.T "dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách" và ông T.T.T có thể bị phạt tù tối đa lên đến 7 năm.

Theo luật sư Tuấn, đối với hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của ông T.T.T và em trai, nếu tài sản bị hư hỏng có giá trị từ 2.000.000 đồng trở lên hoặc nếu dưới 2.000.000 đồng nhưng ông T.T.T hay em ruột đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích hoặc tái phạm nguy hiểm thì người đàn ông tên T.T.T và em ruột vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 178, có thể bị phạt tù tối đa lên đến 7 năm.

"Ngoài ra, người đàn ông này và em ruột có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định lên đến 5 năm", luật sư Tuấn phân tích.