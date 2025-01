Sáng nay trời rét dưới 10 độ C, một số trường ở Hà Nội thay đổi lịch học

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (13/1) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiều hơn có nhiệt độ dưới 10 độ C.

Cụ thể nhiệt độ tại các tỉnh thành như sau: Lạng Sơn - 2,5 độ C, Cao Bằng - 3,2 độ C, Lai Châu - 5,8 độ C, Sơn La – 5,5 độ C, Bắc Kạn - 4,8 độ C, Bắc Giang 7,9 độ C… Dự báo trong 7-8 giờ nhiệt độ ở các khu vực trên cũng ít thay đổi.

Thời tiết các tỉnh thành phía Bắc vào lúc 6h sáng nay. Ảnh: CMH

Tại Hà Nội, nhiệt độ đo được tại thời điểm 6h là 7,3 độ C. Mặc dù trời rét tại thời điểm đầu giờ sáng dưới 10 độ C nhưng do trời nắng và buổi trưa sẽ lên khoảng 20 độ C nên nhiều trường vẫn đón học sinh đi học.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, cô Trần Minh Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết: " Do là trường mầm non nên phụ huynh chủ động thời gian đưa con đến lớp từ 7h30-9h. Trời lạnh nhưng có nắng và trong lớp ấm nên mọi hoạt động của trường vẫn không thay đổi".

Tuy nhiên, một số trường Tiểu học đã thông báo lùi giờ vào lớp. Vào lúc 7h sáng nay, nhiều phụ huynh có con học Trường Tiểu học Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhận thông báo: "Hiện tại nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ, tuy nhiên đến 8h nhiệt độ lên 11 độ C và sau đó nhiệt độ tăng lên. Do vậy, hôm nay nhà trường lùi giờ vào lớp là 8h và không chào cờ dưới sân trường".

Thông báo này nhận được ủng hộ của đông đảo phụ huynh và học sinh của trường. Chị Nguyễn Thu Trang, phụ huynh có con học lớp 4 của trường cho biết: "Sáng ngủ dậy nhận được tin nhắn của trường, tôi rất vui và an tâm. Dù đi học chậm hơn gần 30 phút nhưng thời tiết lúc 8h đã ấm lên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của con".

Học sinh Trường Tiểu học Dương Xá vào học lúc 8h15 sáng nay do trời rét. Ảnh: NVCC

Cô Bùi Thị Chuyên, hiệu trưởng Trường Tiểu học La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội cũng cho biết có sự linh hoạt khi trời rét: "Nhà trường gửi thông báo cho phụ huynh theo dõi đến 8h nếu nhiệt độ vẫn dưới 10 độ C thì có thể cho con ở nhà. Nếu gia đình không có ai trông, phụ huynh có thể cho con đến trường, các cô sẽ quản lý trong lớp, đảm bảo đủ ấm cho học sinh".

Tương tự, cô Nguyễn Thị Ngân Hà, giáo viên Trường Tiểu học Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội chia sẻ: "Sáng nay nhà trường đã thông báo lùi giờ học cho giáo viên chủ nhiệm để giáo viên gửi cho phụ huynh học sinh.

Dù thời tiết Hà Nội lúc 6h là 7,3 độ C. Tuy nhiên nhiệt độ trong ngày tăng nhanh và ấm dần lên, tại các lớp học lại có điều hòa 2 chiều nên học sinh vẫn học bình thường. Sáng nay, nhà trường không tổ chức chào cờ và giờ học lùi xuống 8h15. Phụ huynh cũng nhắc học sinh mặc ấm đến trường (những ngày thời tiết lạnh không mặc đồng phục). Các học sinh không đủ sức khỏe có thể nghỉ ở nhà nhưng cần báo cáo đầy đủ với giáo viên chủ nhiệm, đồng thời, dặn dò các con đi học hạn chế ra sân trường tránh cảm lạnh".