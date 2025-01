Tài xế gây tai nạn ở Nghệ An khiến 6 người tử vong, có thể bị xử lý thế nào?

Công an tạm giữ tài xế gây tai nạn ở Nghệ An

Ngày 13/1, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, khiến 6 người tử vong.

Danh tính các nạn nhân trong vụ xe tải lao vào cửa hàng tạp hóa bên đường gồm: Và Thiêm P. (SN 2018), Và Xuân Đ. (SN 2016), Và Y M. (SN 2014) Và Y D. (SN 2023) và Lê Thị Kh. (SN 1985).

Trước đó, vào chiều ngày 12/1, chiếc xe tải chở lá mang BKS 37C-537.03 bất ngờ đâm vào cửa hàng bên đường. Xe tải do tài xế Vũ Văn Hảo (SN 1982, trú ở xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An) điều khiển.

Ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, công an huyện đã tạm giữ Vũ Văn Hảo, tài xế xe tải gây ra vụ tai nạn thương tâm, để phục vụ công tác điều tra.

Qua kiểm tra, lái xe không có nồng độ cồn và ma túy, chiếc xe tải mới được kiểm định cách đây 2 tháng.

Nhận được thông tin, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, UBND tỉnh Nghệ An đã nắm bắt thông tin và chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan phối hợp UBND huyện Kỳ Sơn, chính quyền địa phương trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Tài xế xe tải đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Thắng Tình.

Tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, vụ tai nạn giao thông này rất thảm khốc, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nếu có lỗi, người điều khiển phương tiện gây tai nạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt nghiêm khắc.

Cơ quan chức năng sẽ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường và lấy lời khai của người làm chứng để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Đồng thời, làm rõ người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe phù hợp hay không, tải trọng của chiếc xe và tình trạng hoạt động của chiếc xe tại thời điểm vụ tai nạn xảy ra là gì?

Thông tin bước đầu cho thấy, có thể chiếc xe bị mất lái nên lao xuống dốc gây tai nạn giao thông, bởi vậy cơ quan chức năng sẽ làm rõ hệ thống phanh, hệ thống điều khiển và khả năng quan sát, làm chủ tốc độ của người điều khiển chiếc xe.

Theo ông Cường, trường hợp kết quả xác minh cho thấy, người điều khiển phương tiện đã có lỗi thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, hoặc có những thao tác vi phạm quy tắc an toàn dẫn đến vụ tai nạn giao thông xảy ra thì sẽ xử lý hình sự người này về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Với hậu quả làm chết từ 3 người trở lên, người vi phạm có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm theo quy định tại khoản 3, Điều 260 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ chiếc xe thuộc sự quản lý của tổ chức, cá nhân nào, phương tiện có đủ điều kiện vận hành, tham gia giao thông đường bộ hay không để xác định trách nhiệm trong công tác quản lý.

Nếu có hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển hoặc giao phương tiện không đảm bảo an toàn cho người khác sử dụng, người có trách nhiệm quản lý cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp có lỗi, ngoài bị xử lý hình sự, người điều khiển phương tiện phải còn phải có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ những thiệt hại đã gây ra đối với các gia đình nạn nhân.

Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa cho nạn nhân trước khi chết, tiền công người chăm sóc, chi phí mai táng đối với nạn nhân tử vong và khoản bồi thường tổn thất về tinh thần theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người điều khiển phương tiện này là người lái xe thuê cho doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân theo quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra.