The Sola Park tái định nghĩa chất sống năng động

Trải nghiệm chất sống năng động tại tâm điểm Tây Hà Nội

30 tuổi, Bình Minh, nhân viên của một Ngân hàng (Hà Nội) đặt kế hoạch sở hữu căn hộ đầu tiên của chính mình. Mong muốn của Minh là một không gian đậm chất sống năng động, nơi có sự tự do, phóng khoáng và hiện đại. Với một người trẻ như Minh, đó sẽ là dấu mốc ghi nhận sự nỗ lực nhiều năm trong sự nghiệp.

"The Sola Park là dự án mà Minh đã đợi và kiếm tìm bấy lâu. Thiết kế thông minh và phóng khoáng trong không gian căn hộ, tập trung vào công năng và sự hiệu quả sử dụng sẽ trở thành chốn an cư để tận hưởng cuộc sống, là chất xúc tác cho sự sáng tạo", Minh lý giải.

The Sola Park mở ra không gian sống năng động cho giới trẻ.

Điều khiến Minh bị chinh phục tại The Sola Park còn đến từ vị trí ngay cửa ngõ đại đô thị thông minh, phía Tây Hà Nội. The Sola Park đáp ứng được đúng tiêu chí mà Minh kiếm tìm khi sở hữu đặc quyền "một bước đến 3 tuyến giao thông".

Chọn The Sola Park, Minh chẳng còn phải lo về nơi đỗ xe khi nơi đây nằm tiếp giáp nhà để xe Parking Zone 1 cao 10 tầng và bãi đỗ xe ô tô ngoài trời lớn nhất đại đô thị với sức chứa lên tới hàng trăm xe ô tô.

Và cũng chỉ vài bước chân dịch chuyển, cuộc sống cư dân The Sola Park dễ dàng hoà nhịp vào dòng sôi động trong các trung tâm thương mua sắm và giải trí lớn như AEON Mall Hà Đông, Vincom Mega Mall, Big C Thăng Long,… thông qua trục đường liên kế Đại lộ thăng Long, đường 70 hay Lê Trọng Tấn,…

Theo tính toán, từ The Sola Park chỉ mất 5 phút đến trung tâm hội nghị Quốc Gia, sân vận động Mỹ Đình, bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, 7 phút đến Big C Thăng Long, bến xe Mỹ Đình, 40 phút đến sân bay Nội Bài… Đặc biệt, bên cạnh hệ thống xe bus điện ngay ngưỡng thềm, trong tương lai, cư dân The Sola Park được thụ hưởng hệ thống giao thông Metro hiện đại.

The Sola Park còn là môi trường sống lý tưởng khi sở hữu hệ sinh thái tiện ích đặc trưng của phân khu cao cấp. Từ chuỗi tiện ích đa dạng như phòng đọc sách, khu tập gym, hệ thống siêu thị, chăm sóc sắc đẹp,… ngay trong mỗi toàn nhà đã đủ mang đến cho cư dân trải nghiệm đa dạng, chẳng hề nhàm chán.

Trải nghiệm tiện ích đẳng cấp ngay thềm nhà.

Nhịp sống tại The Sola Park chưa bao giờ vơi đi sự sôi động khi bước chân ra thềm cửa là bể bơi nội khu rộng 1700m2 được tích hợp đa năng giữa bể bơi người lớn, trẻ em, bể sục Jacuzzi, bể bơi Aquagym, hệ thống Aqua Gym đúng theo tiêu chuẩn 5 sao. Sắc màu của âm thanh và ánh sáng luôn rực rỡ trên con đường dạo bộ đến quảng trường lighting square rộng lớn hay sân khấu shining star thậm chí khu artwork ánh sáng hay kidyard music sẽ mang đến chất sống trẻ trung, ngập tràn năng lượng cho cư dân. Mỗi một giây phút trôi qua tại The Sola Park đều trọn ý nghĩa của sự tận hưởng, tự do và phóng khoáng.

Mảnh ghép hoàn hảo của đại đô thị thông minh

Bên cạnh những sắc màu riêng biệt dành cho cư dân The Sola Park, yếu tố tạo nên một chất sống năng động tại phân khu này còn đến từ lợi thế nằm ở ngay cửa ngõ của thành phố đáng sống bậc nhất phía Tây Hà Nội với các tiện ích đầy đủ, vượt trội, đẳng cấp.

Vài phút di chuyển đến công viên trung tâm xanh mướt.

Với hệ sinh thái "tất cả trong một", cư dân The Sola Park sẽ được trải nghiệm hàng nghìn tiện ích đẳng cấp của khu đô thị lớn, từ giáo dục, y tế đến dịch vụ chăm sóc đời sống tinh thần và thể chất. Theo đó, The Sola Park kề cận trường liên cấp Vinschool, trường công lập Tây Mỗ trong nội khu đô thị và chỉ cách vài trăm mét tới hệ thống trường tư thục và quốc tế ngoại khu. Các vấn đề về chăm sóc sức khỏe hay giải trí cũng được giải quyết khi ngay trong nội khu đại đô thị có bệnh viện Vinmec, hệ thống chăm sóc sức khỏe tập thể dục, thư giãn tại công viên trung tâm Central Park hay vườn Nhật ZenPark.

The Aqua tòa tháp tâm điểm cho cuộc sống năng động.

The Sola Park được quy hoạch gồm 5 tòa tháp, cao 35 tầng. Trong đó tòa The Aqua nằm vị trí trung tâm dự án đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng. The Aqua đang được ví như là trái tim năng động của toàn khu khi khởi động từng nhịp sống động trong hệ tiện ích liền kề. Sở hữu bán kính trải nghiệm đa điểm, The Aqua kề sát bể bơi lớn nhất đại đô thị và dễ dàng kết nối với khu shophouse. Với không gian xanh được kiến tạo tỉ mỉ và cân bằng lên đến 30%, The Aqua mang đúng nghĩa thiên nhiên giữa lòng đô thị với trọn vẹn tiện ích. Tại tâm điểm sôi động này, nhịp sống mới trẻ trung, hiện đại sẽ luôn hiện hữu suốt 365 ngày.