Thua sốc, Hà Nội FC mời HLV Shin Tae-yong?

Tứ kết Cúp Quốc gia 2024, Hà Nội FC tiếp đội bóng Hạng Nhát Đồng Tháp FC trên sân nhà Hàng Đẫy. HLV Lê Đức Tuấn cất 5 cầu thủ vừa cùng ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 và đội bóng thủ đô để đối thủ cầm hoà 0-0 trong 90 phút chính thức trước khi để trên chấm luân lưu 11m, qua đó bị loại. Đây là kết quả đầy thất vọng với Hà Nội FC.

HLV Shin Tae-yong.

Sau trận đấu, không ít CĐV Hà Nội FC đã lên tiếng yêu cầu Ban lãnh đạo tìm kiếm HLV mới, thậm chí đề nghị mời HLV Shin Tae-yong về dẫn dắt đội chủ sân Hàng Đẫy. "Thuê HLV Shin Tae-yong về dẫn dắt Hà Nội FC đi", một tài khoản bình luận trong bài đăng của CLB Hà Nội. Ý kiến này nhanh chóng nhận được sự đồng tình của nhiều người. Một bài đăng khác đăng tải tấm ảnh "chế" chào mừng HLV Shin Tae-yong gia nhập Hà Nội FC kèm chú thích: "Người duy nhất cứu được đội bóng Thủ đô".

Tuy nhiên, nhiều CĐV lại cho rằng, đây là giấc mơ viển vông dù nhà cầm quân người Hàn Quốc rất tài năng và đang thất nghiệp. Lý do là vì HLV Shin Tae-yong đòi hỏi mức lương rất cao. Theo tiết lộ, ông nhận mức lương lên tới 1,5 triệu USD ở ĐT Indonesia và với việc vừa bị sa thải, chiến lược gia 54 tuổi này nhận số tiền bồi thường lên tới 3,6 triệu USD. Đây là con số rất lớn với khả năng tài chính của Hà Nội FC.

Sáng tỏ tương lai Timo Werner ở Tottenham

Sau 25 trận trên mọi đấu trường mùa này, Timo Werner mới chỉ ghi vỏn vẹn… 1 bàn. Phong độ nghèo nàn của Werner khiến truyền thông Anh rộ tin Tottenham sẽ chấm dứt hợp đồng mượn trước thời hạn, trả tiền đạo người Đức cho Leipzig trong tháng này.

Tuy nhiên, sau trận thắng Tamworth tại vòng 3 FA Cup, HLV Postecoglou đã làm rõ tương lai của Werner. Cựu HLV Celtic cho biết: "Tottenham không có kế hoạch chấm dứt hợp đồng của Timo Werner. Chúng tôi sẽ không để bất kì ai ra đi trong tháng này".

Hợp đồng của Werner với Leipzig chỉ còn 1 năm sau mùa giải này. Ở thời điểm đỉnh cao vào năm 2020, Werner được định giá tới 80 triệu euro, nhưng hiện tại chỉ còn 15 triệu euro (theo Transfermarkt).

Man City ra quyết định quan trọng về vụ 130 cáo buộc

Man City.

Man City đã dính 130 cáo buộc vi phạm Luật công bằng tài chính. Nếu bị kết tội, The Citizens có thể bị phạt xuống hạng. Nhiều chuyên gia và CĐV cho rằng Man City phải đưa ra cam kết đối với những cầu thủ tân binh hoặc những cầu thủ hiện tại kí hợp đồng mới để đề phòng trường hợp xấu nhất. Tuy nhiên, theo Mirror, nhà ĐKVĐ Premier League sẽ không thực hiện điều này.

HLV Lào: "Tôi muốn vào chung kết SEA Games 33 và đánh bại Thái Lan"

Sau chiến dịch khá ấn tượng tại AFF Cup 2024, HLV Ha Hyeok-jun của ĐT Lào đang tràn đầy tự tin về tương lai của đội tuyển này. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sports Seoul, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về mục tiêu tại SEA Games 33, sự kiện sẽ diễn ra tại Thái Lan vào năm nay.

HLV Ha Hyeok-jun tự tin với chất lượng của Lào.

"Tôi có thể mỉm cười nói rằng giải đấu đã kết thúc, một giải đấu không hề dễ dàng. Sau khi khép lại AFF Cup, còn rất nhiều việc phải làm. Nếu tôi nói điều này, mọi người sẽ cho rằng thật buồn cười. Nhưng nếu có thể, tôi muốn vào chung kết SEA Games, và ở giải đấu đó tôi muốn đánh bại Thái Lan", HLV Ha Hyeok-jun chia sẻ.

Một ngôi sao Ngoại hạng Anh bị bắt giữ vì nghi án "bẫy tình"

Một cầu thủ ngôi sao đang thi đấu tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh đã gây chấn động làng bóng đá Anh sau khi bị tố cáo quay lén một đoạn video nhạy cảm mà không có sự đồng ý của đối phương. Vụ việc xảy ra ngay giữa tuần qua, khi cầu thủ này bị bắt giữ ngay tại sân tập, khiến các đồng đội ban đầu ngỡ rằng đó chỉ là trò đùa.



Nạn nhân tố cáo ngôi sao Ngoại hạng Anh tệ bạc.

Theo thông tin từ tờ The Sun, cầu thủ này đã bị cảnh sát tạm giữ trong vòng 6 tiếng để thẩm vấn. Tuy nhiên, anh được trả tự do ngay sau đó mà không bị truy tố, do cơ quan điều tra cho rằng không đủ bằng chứng để buộc tội. Dẫu vậy trong những diễn biến mới nhất của vụ lùm xùm, người phụ nữ tố cáo cầu thủ này đã trực tiếp lên tiếng bảo vệ bản thân, gây phẫn nộ dư luận.

Cụ thể theo lời kể của nạn nhân, cô cảm thấy bị "xúc phạm và đối xử chẳng khác gì rác rưởi" trong suốt quá trình quen biết ngôi sao này. Bởi lẽ, nạn nhân cáo buộc cầu thủ này đã cố ý ghi hình mối quan hệ giữa hai người mà không có sự đồng ý từ cô. Người phụ nữ cũng kể rằng cô đã từ chối lời đề nghị quay phim. Cô vẫn cảm thấy bị ép buộc tham gia vào các hoạt động nhạy cảm khác. Điều này khiến cô cảm thấy "bị xâm phạm" và "bị làm nhục".