HLV Kim Sang-sik đã có kế hoạch riêng với Andrej An Khánh

Theo tiết lộ từ nhà báo Minh Hải, Andrej An Khánh nằm trong kế hoạch triệu tập ĐT U23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik để chuẩn bị cho SEA Games 33, đồng thời nhắm tới cái đích tiếp theo là VCK U23 châu Á 2026. Tuy vậy, vấn đề phát sinh ở đây là các lần triệu tập của U23 Việt Nam lại không nằm trong dịp FIFA Days, vì thế các CLB chủ quản không nhất thiết phải nhả quân. Và vì thế, Andrej An Khánh khó có thể tập trung được.

Andrej An Khánh nằm trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik.

Và để giải quyết vấn đề trên, HLV Kim Sang-sik đã đưa ra một kế hoạch đầy sáng tạo. Cụ thể, nhà cầm quân người Hàn Quốc này sẽ triệu tập Andrej An Khánh về ĐT Việt Nam trong những dịp FIFA Days để tiền vệ 19 tuổi sinh ra ở CH Czech làm quen với triết lý bóng đá của ông, từ đó giúp Andrej An Khánh có sự hoà nhập sâu hơn với bóng đá Việt Nam, ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam.

Andrej Nguyễn - Nguyễn An Khánh sinh năm 2005 tại Trinec (CH Czech), trong một gia đình có cha là người Đô Lương (Nghệ An), còn mẹ quê Hà Nội. Theo ghi nhận của trang thông tin chuyển nhượng nổi tiếng Transfermarkt, Andrej An Khánh được định giá 50.000 euro.

Nguyễn Đình Triệu tiết lộ điều lo nhất khi về quê

Sau khi cùng ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, Nguyễn Đình Triệu chỉ xin phép đội bóng chủ quản nghỉ hai ngày để về nhà ăn mừng cùng gia đình và láng giềng. Ngay sau khi trở lại, thủ môn này thừa nhận đã cảm thấy "thèm" bóng đá và sẵn sàng ra sân ngay ngày mai (11/1) để thi đấu giao hữu.

Thủ thành Nguyễn Đình Triệu (áo vàng) ăn mừng cùng Khuất Văn Khang sau khi vượt qua Thái Lan.

Ngoài ra, thủ thành sinh năm 1991 cũng rất bình dị và thừa nhận "chỉ thích sân cỏ chứ không thích sân khấu". Nhận được sự đón tiếp nồng hậu ở quê hương, Nguyễn Đình Triệu thổ lộ. "Mấy ngày qua gia đình em rất vui nhưng cũng mệt vì mọi người tới chúc mừng nhiều. Em chỉ sợ có thiếu sót gì lại khiến bà con buồn. Em rất mọi người lại bảo có chút danh tiếng lại thế này thế kia. Bởi vậy, em cũng không làm ăn mừng to tát gì cả".

Thủ thành Nguyễn Đình Triệu cùng 5 đồng đội khác đã được nhận "Huân chương lao động hạng Ba" trong buổi họp mặt với Thủ tướng cách đây vài ngày nhờ thành tích thi đấu tốt tại AFF Cup 2024.

Everton chính thức bổ nhiệm HLV David Moyes

Chỉ ít ngày sau khi sa thải HLV Sean Dyche, Everton đã bổ nhiệm HLV David Moyes thay thế. Thông tin chính thức đã được đội bóng thành phố cảng công bố trên trang chủ.

Everton không công bố chi tiết hợp đồng nhưng theo SkySport, David Moyes đã kí hợp đồng 2 năm rưỡi, kéo dài tới mùa hè năm 2027.

"Chúng tôi rất vui khi David trở lại dẫn dắt Everton ở thời điểm quan trọng này. Với hơn 1 thập kỉ kinh nghiệm tại CLB, ông ấy là HLV phù hợp để chúng tôi vượt qua mùa giải cuối cùng tại Goodison Park trước khi chuyển sang SVĐ mới. Chúng tôi mong muốn làm việc với David để xây dựng nền tảng cho kỉ nguyên mới của Everton", Giám đốc điều hành Marc Watts chia sẻ.

HLV David Moyes.

Về phần mình, HLV David Moyes không giấu nổi niềm vui mừng khi trở lại đội bóng mà ông đã từng gắn bó hơn 1 thập kỉ trong sự nghiệp huấn luyện.

"Rất tuyệt vời khi trở lại Everton. Tôi đã trải qua 11 năm thành công tại Everton nên không ngần ngại khi được trao cơ hội trở lại CLB tuyệt vời này.

Tôi rất háo hức làm việc cùng Tập đoàn Friedkin và mong muốn giúp họ xây dựng lại CLB. Bây giờ, chúng tôi cần Goodison Park và sự ủng hộ của CĐV Everton ở mùa giải quan trọng này", HLV David Moyes vui mừng chia sẻ sau khi kí hợp đồng với Everton.

PSG đạt thỏa thuận chiêu mộ Kvaratskhelia

Nhằm tăng cường sức mạnh hàng công, PSG đã theo đuổi Khvicha Kvaratskhelia, ngôi sao đắt giá nhất trong đội hình của Napoli. Đội bóng của Antonio Conte cũng sẵn sàng bán tuyển thủ Gruzia và yêu cầu mức giá 80 triệu euro.

Khvicha Kvaratskhelia.

Sau thời gian ngắn đàm phán, PSG và Napoli đã tìm được tiếng nói chung. Theo nhà báo Gianluca Di Marzio, 2 CLB đã đạt thỏa thuận miệng về việc chuyển nhượng Kvaratskhelia với giá 70/75 triệu euro, tùy thuộc vào phương thức thanh toán.

2 CLB sẽ tiếp tục họp vào tuần tới để chốt mọi thỏa thuận. PSG còn có 1 phương án khác cho Napoli, đó là đưa hậu vệ Milan Skriniar vào như 1 phần trong thỏa thuận để tiết kiệm 1 khoản tiền mặt. Trong trường hợp này, nhà ĐKVĐ Ligue 1 đồng ý mức giá của Kvaratskhelia lên 80 triệu euro theo yêu cầu ban đầu của Napoli.

Mauro Icardi công khai bạn gái "lạ mà quen"

Tiền đạo Mauro Icardi đăng ảnh và bày tỏ tình cảm với bạn gái China Suarez - người bị đồn là "tiểu tam" khiến hôn nhân của Icardi và Wanda Nara suýt đổ vỡ năm 2021.

Trước đó vào cuối năm 2021, hôn nhân nhà Icardi đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Wanda Nara lên tiếng ám chỉ chồng ngoại tình với China Suarez - bạn gái hiện tại của anh. Vợ chồng chân sút Argentina khi đó trải qua thời gian rất căng thẳng. Wanda Nara xóa hết ảnh chung của hai người, đưa các con sang Milan để Icardi - lúc đó đang khoác áo PSG - một mình ở lại Paris. Để cứu vãn hôn nhân, Icardi xin nghỉ tập, sang Milan với vợ con và thuyết phục Wanda Nara tha thứ.

Tình mới của Icardi từng khiến hôn nhân của anh và vợ cũ Wanda Nara chao đảo năm 2021. Ảnh: Instagram Mauro Icardi.

Hai người trở lại những tháng ngày ngọt ngào nhưng chỉ được khoảng một năm lại rơi vào khủng hoảng. Năm 2022 Icardi tức giận tố cáo Wanda Nara "làm trò cười cho thiên hạ" khi cô tung video ca nhạc trong đó có những cảnh quay thân mật của cô với ca sĩ trẻ Argentina Elian Valenzuela, được biết đến nhiều hơn với nghệ danh L-Gante. Vợ chồng Icardi sau đó nhiều lần tan hợp, hợp tan đến hè năm ngoái mới kết thúc hoàn toàn.