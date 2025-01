Đang ở đợt rét đậm nhất từ đầu mùa, giữa tuần này, miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường

Giữa tuần này, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường, gây rét đậm, với ban ngày nắng hanh và khả năng băng giá kéo dài 1-2 ngày nữa.

Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm mạnh nhất từ đầu mùa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm mạnh nhất từ đầu mùa khi lúc 6h ngày 13/1, nhiệt độ thực đo tại 20 tỉnh, thành miền Bắc dưới 10 độ C, trong đó, Lạng Sơn thấp nhất 2,5 độ C, thời tiết tiếp tục rét đậm trong ngày hôm nay.

Trong số 20 tỉnh, thành trên, Lạng Sơn, Cao Bằng là hai địa phương có nhiệt độ thực đo sáng nay thấp nhất, lần lượt 2,5 và 3,2 độ C. Bắc Kạn, Sơn La, Tam Đường (Lai Châu), nhiệt độ lúc 6h cũng dao động ngưỡng 4,8-5,8 độ C. Nhiệt độ lúc 6h tại Hà Đông (Hà Nội) ghi nhận 7,3 độ C.

Cây cối bị đóng băng trắng xóa trên đỉnh Fansipan (Lào Cai). Ảnh: Báo Lào Cai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với trường phân kỳ gió trên cao nên thời tiết các tỉnh ở Bắc bộ phổ biến không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét hại, vùng cao rét hại nặng. Nhiều nơi đã xuống 0 độ C, xuất hiện băng giá.

Trên những điểm núi cao như Pha Đin, Tam Đảo, Mẫu Sơn, Sa Pa, nhiệt độ chỉ còn 3 - 7 độ C. Tại đỉnh Phia Oắc của Cao Bằng, sáng qua 12/1 đã ghi nhận hiện tượng băng giá, sương muối khi nhiệt độ giảm xuống quanh 0 độ C. Băng giá trắng xóa khắp các biển hiệu, đường đi, cây cỏ.

Tại Lào Cai, băng giá xuất hiện tại một số đỉnh núi cao như Lảo Thẩn, Kỳ Quan San và một số điểm tại xã Y Tý, huyện Bát Sát.

Nhiệt độ tại khu vực xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giảm sâu, xuất hiện băng tuyết phủ trắng trên cây cối... Ảnh: Xuân Chờ.

Cơ quan khí tượng dự báo, đêm 13/1 nền nhiệt độ thấp nhất có xu hướng tăng dần, phổ biến 10-13 độ với khu vực đồng bằng và trung du; khu vực Hà Nội 10-12 độ; vùng núi 8-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nền nhiệt độ cao nhất ngày 14/01 phổ biến 21-23 độ.

Từ đêm 14-16/1, nền nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ, riêng khu vực vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ; nhiệt độ cao nhất phổ biến 20-22 độ. Dự báo trong vài ngày tới, miền Bắc duy trì tiếp tục trời nắng, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 22-24 độ, nhiệt độ về đêm tăng dần 2-3 độ mỗi ngày.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ nay đến 10/2, không khí lạnh xu hướng hoạt động mạnh hơn, tập trung vào nửa đầu của thời kỳ dự báo và khả năng xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc trong thời kỳ này xấp xỉ trung bình nhiều năm, trong đó, Bắc Bộ cao hơn 0,5-1 độ C.

Cũng trong khoảng thời gian này, phía nam của Trung Bộ có thể xuất hiện một số ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to; Nam Bộ khả năng xuất hiện một số ngày mưa trái mùa. Tổng lượng mưa ở Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến thấp hơn 10-20mm, Tây Nguyên và Nam Bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Không khí lạnh có thể gây ra nhiều ngày rét đậm, rét hại ở các tỉnh Miền Bắc, nguy cơ kèm theo sương muối, băng giá gây ảnh hưởng lớn đến vật nuôi, cây trồng và sức khỏe của người dân, đặc biệt khu vực vùng núi phía bắc. Khu vực phía Nam còn xuất hiện mưa lớn, dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Ngoài ra, từ nay đến 10/2, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam, chủ yếu là hoạt động của rãnh thấp xích đạo phía Nam.

Cuối tháng 1 và đầu 2/2025 sẽ xuất hiện nhiều đợt rét đậm, rét hại kèm sương muối, khả năng cao xuất hiện băng giá

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 1, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Đà Nẵng trong thời kỳ này phổ biến thấp hơn từ 10-20mm so với trung bình nhiều năm; các khu vực khác phổ biến cao hơn từ 5-10mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đáng chú ý, vào thời kỳ đầu tháng 1, rãnh áp thấp có trục khoảng 6-9 độ vĩ bắc nối với một vùng áp thấp trên khu vực nam Biển Đông sẽ gây gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên nhiều vùng biển; sau đó, rãnh áp thấp có xu hướng hạ trục xuống phía nam và mờ dần đi.

Đặc biệt, theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, trong tháng 1, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với thời kỳ tháng 12/2024; khả năng cao gây ra nhiều ngày rét đậm, rét hại ở các tỉnh phía bắc, khả năng tập trung trong khoảng thời kỳ giữa tháng 1.

Ngoài ra, trong thời kỳ dự báo, khu vực phía Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện một số ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện một số ngày mưa trái mùa. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin không khí lạnh mới nhất: Tháng 1 và 2/2025 sẽ xuất hiện nhiều đợt rét đậm, rét hại kèm sương muối, khả năng cao xuất hiện băng giá.

Cảnh báo, không khí lạnh và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên biển có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền.

Trên đất liền, không khí lạnh có thể gây ra nhiều ngày rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền bắc, nguy cơ kèm theo sương muối và băng giá gây ảnh hưởng lớn đến vật nuôi, cây trồng và sức khỏe của người dân, đặc biệt khu vực vùng núi phía bắc.

Ngoài ra, hiện tượng mưa lớn, dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 tháng đầu năm 2025, ENSO tiếp tục duy trì ở trạng thái trung tính. Dự báo, nhiệt độ trung bình trên cả nước từ tháng 1-3/2025 phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ .

Ngoài ra, trong 3 tháng đầu năm 2025, ít khả năng có bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta (ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm: trên Biển Đông 0,6 cơn, đổ bộ vào đất liền 0,1 cơn).

Đặc biệt, theo nhận định của các chuyên gia, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 1 và tháng 2/2025 sẽ gây ra các đợt rét đậm, rét hại; tháng 3/2025 hoạt động của không khí lạnh xấp xỉ trung bình nhiều năm. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này, đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía bắc.

Tại khu vực Nam Bộ, thời kỳ tháng 1 đến tháng 3/2025, nắng nóng có khả năng xuất hiện xấp xỉ trung bình nhiều năm (tập trung ở miền Đông Nam Bộ).

Về tình hình mưa trên cả nước, tháng 1 và tháng 2/2025, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 20-40mm (xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ). Tháng 3/2025, tổng lượng mưa phổ biến 50-80mm (lớn hơn 5-10mm so với trung bình nhiều năm cùng kỳ).

Tại khu vực Trung Bộ, tháng 1/2025, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20-50mm, riêng Hà Tĩnh có nơi trên 100mm (ở ngưỡng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm); khu vực Trung và Nam Trung Bộ phổ biến 50-160mm (ở ngưỡng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm).

Tháng 2/2025, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 20-50mm, riêng Hà Tĩnh có nơi trên 100mm (xấp xỉ so với trung bình nhiều năm); khu vực Trung và Nam Trung Bộ tổng lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi cao hơn (cao hơn trung bình nhiều năm 5-15mm), riêng các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận ít mưa với tổng lượng mưa phổ biến 5-15mm.

Tháng 3/2025, tổng lượng mưa ở khu vực Trung Bộ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, cụ thể: khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 30-60mm; khu vực Trung và Nam Trung Bộ tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi cao hơn (cao hơn trung bình nhiều năm 15-30mm); riêng các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận ít mưa với tổng lượng mưa phổ biến dưới 10mm.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tháng 1-3/2025, tổng lượng mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ (cao hơn trung bình nhiều năm 5-15mm).

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, trong thời kỳ dự báo (tháng 1-3/2035), trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá, rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc.

Ngoài ra, gió mùa đông bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển.