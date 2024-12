Tin không khí lạnh mới nhất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ; ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; trạm đảo Cồn Cỏ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6; trạm đảo Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trên đất liền, từ ngày 14/12, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường và ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Tin không khí lạnh mới nhất: Dự báo thời điểm rét nhất của đợt không khí lạnh cuối năm, Thủ đô Hà Nội rét đậm thấp nhất bao nhiêu độ C?

Không khí lạnh sẽ khiến nhiệt độ giảm sâu, đặc biệt là tại các vùng núi phía Bắc, nơi nhiệt độ có thể xuống dưới 5 độ C, gây rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa dao động từ 10 - 13 độ C, vùng núi có nơi từ 7 - 10 độ C, và vùng núi cao có thể dưới 5 độ C.

Hà Nội cũng sẽ trải qua đợt rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C.

Trên biển, gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, gây biển động mạnh với sóng cao từ 2 - 4,5m, ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền. Dự báo từ 14 - 15/12, khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, có nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, kèm theo ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. Rét đậm có thể ảnh hưởng đến cây trồng và vật nuôi.

Phân tích về các cảnh báo sớm về khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại và mưa lớn ở khu vực Trung Bộ, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, Bắc Bộ sẽ liên tục có không khí lạnh tăng cường. Khoảng ngày 14-15/12, khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra tình trạng rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ trung bình giảm xuống dưới 15 độ C.

"Với nhiệt độ giảm sâu như vậy, ngoài tác động đến sức khỏe con người còn ảnh hưởng đến những cây trồng và vật nuôi, do đó, bà con vùng núi trung du Bắc Bộ cần có phương án để giữ ấm cho đàn gia súc, gia cầm, những cây trồng có khả năng chịu nhiệt kém cần có che chắn đầy đủ", ông Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo.

Diễn biến không khí lạnh trong những ngày tới

Từ sáng 14/12 đến đêm 15/12, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độC. Khu vực Điện Biên và từ Nghệ An đến Quảng Bình trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 12-15 độ C, khu vực Điện Biên có nơi dưới 11 độ C. Khu vực Hà Nội trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-13 độ C.

Trên biển, ngày và đêm 14/12, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-4,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 4-6m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m. Vùng biển từ Bình Định đến Phú Yên và phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-5m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày 14/12 đến khoảng ngày 15/12, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to; khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Trời rét có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.