Trung tướng Lê Văn Tuyến kiểm tra tiến độ thi công trụ sở Bộ Công an

Chiều tối 1/1, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới thăm, động viên cán bộ, công nhân lao động; kiểm tra tiến độ, kết quả bước đầu đợt thi đua cao điểm 200 ngày đêm hoàn thành công trình trụ sở Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trung tướng, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến kiểm tra tiến độ thi công công trình trụ sở Bộ Công an. Ảnh Bộ Công an

Sau khi đi thăm, kiểm tra công trường và nghe báo cáo tiến độ thi công công trình xây dựng trụ sở Bộ Công an, phát biểu tại buổi kiểm tra Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị tham gia thi công tại công trình trụ sở Bộ Công an.

Với quyết tâm rất cao, sau khi hoàn thành lễ cất nóc và phát động thi đua 200 ngày đêm hoàn thành thi công trụ sở Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, các đơn vị đã tăng cường 3 ca thực hiện, nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nêu rõ, thời điểm kết thúc cao điểm 200 ngày đêm hoàn thành công trình không còn nhiều, khối lượng công việc rất lớn. Do đó, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị các đơn vị khẩn trương thi công đối với tất cả hạng mục, đảm bảo chất lượng và nghệ thuật, đặc biệt là công năng sử dụng của công trình; các đơn vị thi công cần lưu ý việc đảm bảo vệ sinh môi trường và tuyệt đối an toàn lao động trong suốt quá trình thi công.

Nhấn mạnh dự án này là công trình quốc phòng, an ninh của đất nước nói chung, đồng thời cũng là công trình kiến trúc có giá trị trong nhiều năm, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu, nếu có bất kỳ vướng mắc nào trong quá trình thực hiện dự án cần báo cáo, đề xuất ngay để kịp thời điều chỉnh, xử lý.