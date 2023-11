Bộ Công an chuyển trụ sở làm việc

Liên quan đến trụ sở của Bộ Công an tại 44 Yết Kiêu, Hà Nội, cụ thể hóa chủ trương của Đảng và chương trình hành động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản về việc bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích an ninh để xây dựng, mở rộng trụ sở Bộ Công an.

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc tại số 44 Yết Kiêu sang số 30 Trần Bình Trọng, Hà Nội. Ảnh Báo Tiền phong

Tiếp đó, Bộ Công an đã ban hành quyết định về việc phê duyệt vị trí đóng quân cho các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tại số 44 Yết Kiêu, quận Hoàn kiếm, TP Hà Nội (trong đó nêu rõ địa điểm đóng quân của các đơn vị tại 44 Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm và số 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng).

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 35/QĐ-TTg ngày 9/5/2023 (trong đó nêu rõ: Về quy mô đầu tư: Thu hồi khoảng 0,6 ha đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng Trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu, TP Hà Nội; Về địa điểm thực hiện dự án: Phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm và phường Nguuyễn Du, quận Hai Bà Trưng; Về thời gian, tiến độ thực hiện: Giai đoạn 1: Năm 2023); Sau đó Bộ Công an đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu.

Theo Đồ án Quy hoạch hệ thống trụ sở làm việc của 36 Bộ, ngành Trung ương tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 423 ngày 20/4/2023 với phạm vi quy hoạch là toàn bộ hệ thống trụ sở làm việc của 36 Bộ, ngành Trung ương trong địa giới hành chính của Thủ đô Hà Nội, bao gồm cả khu vực nội đô lịch sử thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và 13 cơ quan khác được ổn định vị trí, không thuộc diện di dời về Khu trụ sở bộ, ngành trung ương tập trung tại Tây Hồ Tây và Mễ Trì.