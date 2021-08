1 triệu liều vaccine Sinopharm của TP.HCM đã được kiểm định

Vaccine Vero Cell. Ảnh: BYT

Theo đó, căn cứ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 và trên cơ sở đề nghị nhập khẩu vaccine Covid-19 của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) đã đồng ý để công ty trên nhập khẩu 5 triệu liều vaccine Covid-19 Vero Cell, Inactivated, tên khác là SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated.



Vaccine Covid-19 Vero Cell, Inactivated sản xuất tại cơ sở Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd (Trung Quốc), đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt nằm trong danh sách vaccine sử dụng khẩn cấp để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 31/7, Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn đã tiến hành thủ tục nhập khẩu thông quan tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, tiếp nhận 4 lô vaccine với tổng số lượng 1 triệu liều.

Các lô vaccine này đã được Viện Kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế tiến hành kiểm định chất lượng và cấp các giấy chứng nhận xuất xưởng vaccine, sinh phẩm y tế số 11421/VXVR - TT, 11521/VXVR - TT, 11621/VXVR - TT, 11721/VXVR - TT ngày 4/8. Do đó, các lô vaccine nhập khẩu này đủ điều kiện để đưa ra sử dụng.

Lãnh đạo TP.HCM cho biết, sau khi lô vaccine này được Bộ Y tế kiểm định sẽ đưa vào chiến dịch tiêm chủng như các loại vaccine khác trên tinh thần minh bạch, tự nguyện tiêm của người dân.