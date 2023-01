10 sự kiện thể thao thế giới nổi bật nhất năm 2022

1. World Cup 2022 thành công rực rỡ, Lionel Messi thực sự vĩ đại

Lần đầu tiên trong lịch sử, VCK World Cup được tổ chức ở một quốc gia Trung Đông và lại diễn ra vào cuối năm. Trước khi giải đấu diễn ra, chủ nhà Qatar đã nhận rất nhiều dấu hỏi về khả năng đăng cai cũng như chất lượng chuyên môn của các trận đấu.

Tuy nhiên, những gì diễn ra cho thấy, World Cup 2022 đã thành công rực rỡ trên phương diện chuyên môn, với vòng đấu bảng và trận chung kết được coi là hấp dẫn nhất từ trước đến nay.

Với cá nhân Lionel Messi, anh đã hoàn thành ước nguyện giành chức vô địch World Cup với ĐT Argentina để hoàn thiện bộ sưu tập thành tích đồ sộ của mình. Bên cạnh đó, với hàng loạt kỷ lục cá nhân tạo ra ở World Cup 2022, Messi đã trở nên thực sự vĩ đại và thậm chí, không ít CĐV còn khẳng định, anh hiện tại chính là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.

World Cup 2022 đã thành công rực rỡ và ĐT Argentina cùng siêu sao Lionel Messi đã trở thành nhà vô địch. Ảnh: Fox Sports

2. Olympic và Paralympic mùa đông diễn ra trong điều kiện "bong bóng"

Đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn còn phức tạp nên Olympic và Paralympic mùa đông được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) trong điều kiện không có khán giả. Với khẩu hiệu "Cùng nhau chia sẻ tương lai", 2.871 VĐV của 91 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia đã thi đấu thành công và tạo ra 109 kỷ lục mới.

Sau đó, Paralympic mùa đông cũng được đăng cai với những dấu ấn tuyệt vời. Tranh tài ở đại hội này có 564 VĐV thuộc 46 đoàn thể thao.

Olympic và Paralympic mùa đông 2022 đã để lại dấu ấn đặc biệt. Anh: Getty

3. Jonas Vingeaard lần đầu đăng quang tại Tour de France

Năm 2002 là lần thứ 109 giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp được tổ chức. Khác với những lần tổ chức trước đây, giải đấu danh giá nhất thế giới của môn xe đạp bắt đầu tại… Đan Mạch vào ngày 1/7/2022 và kết thúc ở Đại hộ Champs-Elysses vào ngày 24/7.

Ở cuộc đua này, Jonas Vingegaard đã thi đấu rất xuất sắc. Anh vượt qua tay đua 2 năm liên tiếp vô địch trước đó là Tadej Pogacar để giành Áo vàng chung cuộc.

Jonas Vingegaard giành Áo vàng tại Tour de France 2022. Ảnh: Japan Times

4. The Open Championship kỷ niệm 15 năm thành lập

Có các tên gọi khác như The Open hay British Open, giải golf The Open Championship là giả đấu lâu đời nhất của môn thể thao này. Đáng lẽ The Open Championship đã tổ chức lần tranh tài thứ 150 vào năm 2021 nhưng đã phải hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Vào năm 2022, giải được tổ chức với sự tham gia của các tay golf hàng đầu thế giới. Tại Old Course ở St Andrews (Scotland), golfer Cameron Smith đã đoạt chức vô địch với tổng số 268 gậy (-20 gậy) và nhận cúp cùng 2,5 triệu USD tiền thưởng.

Cameron Smith đăng quang tại The One Championship 2022. Ảnh: CNN

5. Max Verstappen bảo vệ thành công chức vô địch F1

Với những người hâm mộ môn thể thao tốc độ, mùa giải F1 luôn rất được quan tâm. Ngày 20/11/2022, mùa giải đã kết thúc với chiến thắng một lần nữa thuộc về Max Verstappen.

Khác với năm 2021, khi cuộc đua căng thẳng đến chặng cuối, lần này Verstappen đã bảo vệ thành công ngôi vương một cách dễ dàng hơn. Trong một mùa giải có những thay đổi quy định về kết cấu xe, tay đua người Hà Lan đã thi đấu ổn định để lên ngôi năm thứ hai liên tiếp sớm 4 chặng đua.

Max Verstappen dễ dàng bảo vệ ngôi vương F1 mùa giải 2022. Ảnh: Japan Times

6. Roger Federer và Serena Williams giải nghệ

Là huyền thoại đích thực của làng quần vợt, nhưng Federer cũng không thể chống lại quy luật khắc nghiệt của thời gian. Anh đã quyết định gác vợt ở tuổi 41, để lại bao sự tiếc nuối cho người hâm mộ và chính những đối thủ kiêm người bạn của mình bao năm qua như Nadal, Djokovic, Murray…

Tương tự, Serena Williams, một tượng đài khác ở nội dung đơn nữ của quần vợt cũng quyết định tìm hướng đi mới cho sự nghiệp của mình. Mặc dù vậy, tay vợt người Mỹ chưa chính thức nói lời chia tay như Federer.

Federer và Serena đã chia tay quần vợt đỉnh cao. Ảnh: New York Times

7. Real Madrid vô địch Champioons League

Với đội hình bị coi là không có siêu sao kể từ khi Cristiano Ronaldo ra đi, nhưng Real Madrid với sự trở lại của HLV Carlo Ancelotti đã có mùa giải 2021/2022 rất tuyệt vời. Không chỉ đăng quang tại La Liga, Carletto còn dẫn dắt Real Madrid tới chức vô địch Champions League.

Trên chặng đường chinh phục ngôi vương, Real Madrid đã đánh bại rất nhiều đối thủ mạnh tại các vòng loại trực tiếp như PSG, Man City, Chelsea và Liverpool. Nhờ có thành công này, tiền đạo Karim Benzema cũng đoạt giải thưởng Quả Bóng Vàng 2022.

Real Madrid vô địch Champions League rất thuyết phục. Ảnh: Marca

8. Bộ đôi Tây Ban Nha đi vào lịch sử quần vợt

Khi Rafael Nadal trải qua năm 2021 đầy thất vọng, nhiều người cho rằng anh đã hết thời. Nhưng Rafa đã trở lại mạnh mẽ trong năm 2022 với 2 danh hiệu vô địch tại Australian Open và Roland Garros để trở thành tay vợt vĩ đại nhất của các giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam với 22 lần đăng quang.

Thành công rực rỡ đến như vậy, nhưng Nadal vẫn chỉ kết thúc năm 2022 ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng ATP. Đồng hương của anh là Carlos Alcaraz đã thăng hoa với 5 danh hiệu vô địch ở các giải đấu khác nhau, trong đó nổi bật nhất là ngôi vương US Open 2022. Thành tích này đã giúp tay vợt 19 tuổi có được vị trí số 1 đơn nam thế giới.

Nadal và Carlos Alcaraz đều có 1 năm thi đấu thành công. Ảnh: Sporting News

9. "Vua bóng đá" Pele qua đời

Vào rạng sáng 30/12/2022 (giờ Việt Nam), người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đón nhận tin buồn khi Pele qua đời ở tuổi 82. Huyền thoại bóng đá người Brazil được coi là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử và ông cũng là người duy nhất đến thời điểm này 3 lần vô địch World Cup với tư cách cầu thủ.

Khi còn chơi bóng, Pele đã có 92 lần khoác áo ĐT Brazil và ghi được 77 bàn thắng. Ngoài ra, còn nhiều thống kê không chính thức đã cho rằng, Pele ghi được hơn 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

"Vua bóng đá" Pele đã qua đời ở tuổi 82. Ảnh: SPORT

10. Cristiano Ronaldo chuyển tới Al Nassr

Tại World Cup 2022, Ronaldo là người duy nhất dự giải trong tình trạng… thất nghiệp sau khi chia tay M.U. Vào những ngày cuối cùng của năm 2022, CR7 đã quyết định đầu quân cho Al Nassr.

Tại đội bóng của Ả rập Xê út, Ronaldo sẽ có thu nhập lên tới 75 triệu USD mỗi năm. Ngoài ra, anh còn có vai trò quan trọng trong chiến dịch vận động để Ả rập Xê út thành công trong việc giành quyền đăng cai World Cup 2030.