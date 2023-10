Chiều 17/10, Tiểu ban nội dung Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) đã tổ chức họp báo để thông tin về công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm.

Ôn lại quá khứ, nhìn về tương lai

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh cho biết: Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023), với chủ đề “Khát vọng xây dựng Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Đồng thời đây cũng là dịp để tổng kết, nhìn nhận, đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được qua 60 năm xây dựng và phát triển của tỉnh với nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện, những đóng góp to lớn và vị thế quan trọng của Tỉnh đối với sự phát triển chung của đất nước.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh thông tin về Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: PV

"Thông qua Lễ Kỷ niệm, Quảng Ninh muốn ôn lại quá trình hình thành, phát triển và truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh qua các thời kỳ đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban Tổ chức cũng mong muốn khắc họa hình tượng con người Quảng Ninh qua quá trình lao động, sáng tạo, tinh thần yêu nước, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại", bà Thủy chia sẻ.

Dự kiến sẽ có khoảng 10.000 đại biểu, khách mời, nhân dân tham dự, trong đó nhân dân 6.000 người, đại biểu, lực lượng diễu binh diễu hành khoảng 4.000 người.



Lực lượng tham gia chương trình gồm 1.000 diễn viên Đoàn Nghệ thuật trống hội Học viện Cảnh sát nhân dân Bộ Công an; 600 nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên Trung ương và địa phương, trong đó gần 300 sinh viên của Trường Đại học Hạ Long và các cháu ở Cung Văn hóa Thanh Thiếu nhi.



Đặc biệt, Lễ kỷ niệm có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ thành danh người Quảng Ninh như: NSND Quang Thọ, Ngọc Anh, Tuấn Anh, Thùy Dung, Hoàng Tùng, Tô Minh Thắng, Hồ Quỳnh Hương... Hiện nay, theo BTC Lễ Kỷ niệm, các ca sĩ nghệ sĩ đã xác nhận tham gia Chương trình và đang chủ động thu lời.

Toàn cảnh buổi họp báo chiều 17/10. Ảnh: PV

Kịch bản Lễ kỷ niệm được xây dựng trang trọng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa phần lễ, diễu binh diễu hành và chương trình nghệ thuật đặc sắc có tư tưởng chính trị xuyên suốt, liền mạch, có tính khái quát cao và đậm nét về văn hóa, tinh thần và ý chí của con người vùng mỏ qua chặng đường 60 năm hình thành và phát triển.

Chương trình sử dụng hệ thống thiết bị âm thanh ánh sáng và công nghệ trình chiếu hiện đại, sân khấu, khán đài có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Kết thúc Chương trình sẽ là phần bắn pháo hoa tầm cao trong thời gian 15 phút, bắn trên biển cách khu vực sân khấu khoảng 300m do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Trả lời báo chí, Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn – Phó trưởng Công an TP.Hạ Long cho biết TP.Hạ Long đã chuẩn bị những phương án tối ưu nhằm giúp cho người dân có những trải nghiệm tốt nhất khi tham gia vào sự kiện trọng đại của tỉnh. Ảnh: H.P

Mong chờ màn bắn pháo hoa tầm cao trên biển

Trả lời câu hỏi của PV Dân Việt cũng như các báo về công tác chuẩn bị cho phần diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, Đại tá Nguyễn Đình Khiêm – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Công tác luyện tập diễu binh diễu hành trong Lễ kỷ niệm đã được triển khai từ 11/9, cho đến giờ các lực lượng đã sẵn sàng. Có tổng cộng 37 khối, trong đó có 23 khối diễu binh của lực lượng vũ trang và 14 khối diễu hành.

"Ngày hôm qua, chúng tôi đã tổ chức 4 đoàn kiểm tra công tác tập luyện của tất cả các khối. Cả 37 khối đều đã được chuẩn bị tốt, sẵn sàng tham gia vào lễ diễu binh diễu hành kéo dài trong 30 phút.Tổ chức lớp tập huấn tham gia các lớp huấn luyện từ 11/9. Các lực lượng tham gia đã được cấp đầy đủ quân tư trang phục vụ cho diễu binh, diễu hành".

Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho việc màn bắn pháo hoa kéo dài 30 phút, Đại tá Nguyễn Đình Khiêm cũng khẳng định Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh và lực lượng chức năng, bố trí xà làn và chuẩn bị điểm bắn trên biển, cách bờ khoảng 300m. Cùng với đó, các thiết bị đặc dụng cũng được triển khai để khi sau phần bắn pháo hoa, xác pháo hoa rơi xuống biển sẽ đảm bảo thu dọn kịp thời và sạch sẽ, tránh ô nhiễm mỗi trường.

"Sẽ có 900 quả pháo hoa tầm cao và 600 quả pháo tầm thấp, được bắn theo nền nhạc chuẩn bị sẵn. Hiện các phương tiện, nguồn điện, lực lượng tập huấn bố trí bắn pháo hóa trên biển cũng đã sẵn sàng", Đại tá Khiêm khẳng định.



Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách VIP, du khách tham gia Lễ kỷ niệm, lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, công tác phân luồng giao thông cho phương tiện xe cộ trong những ngày diễn ra lễ kỷ niệm, Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn – Phó trưởng Công an TP.Hạ Long cho biết cũng đã chuẩn bị những phương án tối ưu nhằm giúp cho người dân có những trải nghiệm tốt nhất khi tham gia vào sự kiện trọng đại của tỉnh.



Trước đó, tỉnh Quảng Ninh cũng đã tổ chức thành công nhiều hoạt động chào mừng, gồm: cuộc thi cấp tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”; Cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo), tranh cổ động tuyên truyền 60 năm Ngày thành lập tỉnh; Lễ hội du lịch - Carnaval Hạ Long năm 2023 chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh (30/4 -1/5/2023); Tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc tỉnh Quảng Ninh tại huyện Tiên Yên; Tổ chức Hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2023 tại tỉnh Quảng Ninh; Sự kiện “kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023 (Techconnect and Innovation VietNam 2023) tại Quảng Ninh”; Liên hoan “Tiếng hát Khu dân cư chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh”; Lễ báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước...



Đến ngày 12/10/2023, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 205 hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, hội thi, hội diễn chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, có tính bản lề và ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra, là dấu mốc quan trọng trên chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Đây cũng là dấu mốc để tỉnh Quảng Ninh viết tiếp trang sử hào hùng trong quá trình tiếp tục xây dựng, phát triển Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp như Nghị quyết mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra.