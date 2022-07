1.300 nhân viên an ninh bảo vệ trận U19 Việt Nam vs U19 Malaysia

15 giờ hôm nay (13/7), U19 Việt Nam sẽ thi đấu vòng bán kết giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2022. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ gặp U19 Malaysia trên sân Patriot Chandrabhaga.

Trước khi trận đấu diễn ra, BTC giải cho biết sẽ có 1.300 nhân viên an ninh đến sân để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu này và cả trận sau đó của U19 Thái Lan. Bên cạnh đó, CĐV chỉ được phép vào một khán đài duy nhất sau khung thành và sẽ đóng cửa 3 khán đài còn lại.

Rất nhiều nhân viên an ninh được huy động làm nhiệm vụ ở buổi tập chiều qua (12/7) của U19 Việt Nam. Ảnh: VFF

Barca sắp hỏi mua Lewandowski

Theo Sky Sports Đức, Barcelona chuẩn bị đưa ra đề nghị cuối cùng hỏi mua Robert Lewandowski với giá 50 triệu euro. Đây là mức giá sát với mong muốn của Bayern và thương vụ “bom tấn” này sẽ có cơ hội hoàn thành ngay trong tuần này. Sở dĩ Bayern chấp nhận bán Lewandowski bởi lẽ họ cũng cần tiền chiêu mộ De Ligt từ Juventus.

HLV Ten Hag muốn Ronaldo ở lại M.U

Theo CaughtOffside, Ten Hag muốn Ronaldo ở lại và ông sẽ cố gắng thuyết phục tiền đạo này thay đổi ý định. Hiện tại, Ten Hag vẫn chưa thể nói chuyện với Ronaldo sau khi xuất hiện tin đồn CR7 muốn ra đi.

Tương lai của Ronaldo chưa được xác định rõ. Ảnh: GOAL

Gareth Bale đặt mục tiêu rất cao

Tại lễ ra mắt chính thức Los Angeles FC, Gareth Bale gây bất ngờ khi tuyên bố mục tiêu của anh là tham dự EURO 2024 và World Cup 2026. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng cựu sao Real Madrid và Tottenham có thể cân nhắc giải nghệ sau World Cup 2022 tại Qatar vào cuối năm nay.

CĐV Arsenal chào đón Saliba trở lại

Trên mạng xã hội, NHM Arsenal tỏ ra rất vui mừng khi thấy William Saliba trở lại CLB tập luyện. Họ háo hức chờ đợi tuyển thủ Pháp được HLV Mikel Arteta trao cơ hội ra sân.