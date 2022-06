2 giáo viên bị khởi tố liên quan vụ lộ đề thi

Ngày 10/6, Bộ Công an cho biết, căn cứ kết quả điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ GDĐT.

Hai người bị khởi tố là nguyên giáo viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: MT

Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị My (SN 1963, nguyên giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội) và Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với Bùi Văn Sâm (SN 1949, nguyên giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội) cùng về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Quyết định và các Lệnh nêu trên đối với bị can Phạm Thị My và Bùi Văn Sâm.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, làm rõ sai phạm của bị can và trách nhiệm của những người có liên quan theo quy định của pháp luật.

Hai giáo viên bị khởi tố đối mặt khung hình phạt nào?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là một sự việc đáng buồn khi lại có thêm những thầy, cô giáo vướng vòng lao lý bởi nghi vấn vì vụ lợi, vì động cơ cá nhân mà làm trái công vụ.

Theo quy định của pháp luật, người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, sẽ bị xử lý hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự 2015.

Ông Cường cho biết, tội danh mà hai nguyên giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội vừa bị khởi tố có 3 khung hình phạt.

Cụ thể, khung 1 (khoản 1) là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm; Khung 2 (khoản 2), người nào phạm tội có tổ chức; Phạm tội 2 lần trở lên; Gây thiệt hại về tài sản từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng sẽ bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm; Khung 3 (khoản 3) người nào phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ đồng trở lên, bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

Như vậy nếu kết thúc quá điều tra, hai nguyên giáo viên vẫn bị truy tố về tội danh trên, tùy tính chất mức độ mà phải đối mặt với các khung hình phạt như đã phân tích.

"Cơ quan điều tra sẽ làm rõ chức vụ, quyền hạn của hai bị can trong vụ án này là gì đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; các bị can đã thực hiện hành vi làm trái công vụ là hành vi nào; động cơ vì vụ lợi hay vì động cơ cá nhân thể hiện qua chứng cứ nào.

Trong trường hợp có sự cấu kết với nhau để tuồn tới thi ra ngoài bán cho học sinh kiếm tiền thì đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp và vi phạm pháp luật, việc xử lý hình sự là có căn cứ" – vị Tiến sĩ nêu quan điểm.

Ngoài ra, ông Cường cũng cho rằng, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ người nhận đề thi này là ai, có hành vi đưa tiền để mua đề thi hay không để xem xét về hành vi đưa hối lộ và hành vi mua bán, trao đổi, chiếm đoạt bí mật nhà nước.

Bởi rất có thể kết quả điều tra mở rộng vụ án này, cơ quan điều tra sẽ khởi tố thêm bị can khác chứ không chỉ riêng hai bị can.

Hành vi vi phạm pháp luật về lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp có thể sẽ có nhiều bị can thực hiện.