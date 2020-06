3 con giáp miệng luôn kêu 'thủng ví' nhưng vẫn 'vung tay quá trán'

Tuy nhiên thực tế lại nói lên điều ngược lại, họ có thể than vãn rằng mình nghèo nhưng vẫn không ngại chi tiêu thật nhiều. Một số người luôn than vãn rằng họ rất nghèo và mỗi lần nhìn ví là họ lại cảm thấy mình nghèo hơn. Nhưng mỗi khi cần chi tiêu thì họ lại rất hào phóng không kêu than gì. Ai trong số các con giáp là người than khóc suốt ngày vì hết tiền nhưng lại luôn hào phóng trong chi tiêu?

1. Tuổi Sửu: Tất cả vì gia đình

Người tuổi Sửu luôn cố gắng chăm chỉ để lao động và kiếm thật nhiều tiền. Tuy nhiên vì tính cách chất phác nên họ phải bỏ ra nhiều công sức rất vất vả. Những lúc mới đi làm, người tuổi Sửu luôn than vãn vì số tiền họ có được quá ít ỏi.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, chỉ cần là chi tiêu cho gia đình thì người tuổi Sửu không bao giờ phàn nàn. Miễn là khoản chi đó là cần thiết cho người thân thì người tuổi Sửu sẽ tiêu tiền rất hào phóng, không tiếc rẻ. Nhưng sau tất cả, khi nhìn vào số tiền còn lại trong ví họ lại cảm thấy vô cùng đau khổ.

2. Tuổi Thìn: Những người thích tiệc tùng với bạn bè

Người tuổi Thìn hoạt bát và khó có cách nào để họ ở nhà một mình vì họ sẽ cảm thấy thật cô đơn. Người tuổi Thìn thường ra ngoài với bạn bè hoặc cùng bạn bè đi dự tiệc.

Ảnh minh họa

Khi đi ra ngoài chơi cùng mọi người thì việc tiêu tiền là điều không tránh khỏi, với người tuổi Thìn vấn đề này còn đặc biệt hơn. Đôi khi họ cảm thấy hứng khởi và muốn trả tiền cho tất cả những người đi cùng. Nhưng vấn đề là người tuổi Thìn không có quá nhiều tiền như vậy nên sau đó sẽ là quãng thời gian họ than thở hết lời vì hết tiền.

3. Tuổi Mùi: Không cưỡng chế được ham muốn mua sắm

Người tuổi Mùi luôn than vãn rằng mình không có tiền nhưng họ lại không nhịn được sở thích mua sắm. Mỗi lần họ đều tự nhủ rằng sẽ mua những thứ trong kế hoạch và không mua lại nhiều lần một món đồ nhưng họ không làm được.

Ảnh minh họa

Bởi vậy cứ đi mua sắm là người tuổi Mùi lại tiêu hết mình, bỏ ngoài tai mọi kế hoạch đã định trước. Mặc dù khi về nhà họ lại ngồi ủ rũ và chán nản vì hết tiền, nhưng lần sau họ vẫn tiếp tục shopping như chưa hề hối hận.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo