3 điểm nóng quyết định thắng bại trận Indonesia vs Việt Nam

ĐT Indonesia và ĐT Việt Nam cùng quyết thắng

Ngày 21/3, ĐT Indonesia sẽ tiếp đón ĐT Việt Nam ở lượt trận thứ 3 bảng F, vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Sau 2 lượt trận, ĐT Iraq đang đứng đầu bảng F với 6 điểm. ĐT Việt Nam đứng thứ 2 với 3 điểm. ĐT Indonesia xếp cuối bảng khi cùng có 1 điểm như ĐT Philippines nhưng xếp sau vì thua hiệu số bàn thắng.

Chắc chắn, ở màn đọ sức sắp tới trên sân Gelora Bung Karno ở Thủ đô Jakarta, cả ĐT Indonesia và ĐT Việt Nam đều quyết tâm giành chiến thắng nhằm cạnh tranh tấm vé tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Dưới đây là 3 điểm nóng quyết định kết quả trận đấu này.

Nguyễn Tiến Linh vs Jay Idzes

Tiến Linh sẽ phải đối đầu với Idzes. Ảnh: Instagram nhân vật.

Mùa giải này, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã dần tìm lại phong độ đỉnh cao khi đóng góp cho B.Bình Dương 5 pha lập công và 3 đường kiến tạo thành bàn sau 14 lần ra sân trên mọi đấu trường. Gần như chắc chắn, Tiến Linh sẽ được HLV Philippe Troussier xếp đá chính ở màn đọ sức với Indonesia.

Tiến Linh sẽ phải đối đầu với trung vệ nhập tịch Jay Idzes, người sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, hiện đang khoác áo CLB Venezia ở Serie B. Do mới 23 tuổi nên Idzes non nớt kinh nghiệm hơn Tiến Linh, nhưng bù lại, anh sở hữu chiều cao lý tưởng (1m90).

Bùi Hoàng Việt Anh vs Ramadhan Sananta

Ảnh: Instagram nhân vật.

Tuy mới 21 tuổi nhưng Ramadhan Sananta đã có 3 năm thi đấu chuyên nghiệp. Đến thời điểm này, Sananta đã có 14 lần khoác áo U23 Indonesia (ghi 8 bàn) và 10 lần khoác áo ĐT Indonesia (ghi 4 bàn). Mùa giải này, anh có 8 bàn sau 22 lần ra sân trong màu áo CLB Persis Solo tại giải VĐQG Indonesia.

Sananta sở hữu chiều cao 1m82, nền tảng thể lực sung mãn, lối chơi tốc độ và khả năng dứt điểm tốt. Vì vậy, sẽ không dễ để Bùi Hoàng Việt Anh vô hiệu hoá mũi nhọn nguy hiểm bậc nhất bên phía Indonesia.

Đỗ Hùng Dũng vs Ivar Jenner

Ảnh: Instagram nhân vật.

Cuộc đối đầu giữa Đỗ Hùng Dũng và Ivar Jenner trong màn đọ sức sắp tới sẽ ảnh hưởng rất lớn tới khả năng kiểm soát thế trận của ĐT Việt Nam cũng như Indonesia.

Do đã 31 tuổi nên Hùng Dũng dày dạn kinh nghiệm trận mạc hơn so với Ivar Jenner. Tuy nhiên, cầu thủ nhập tịch bên phía Indonesia lại sở hữu nền tảng thể lực sung mãn và chiều cao lý tưởng hơn (1m88 so với 1m70). Tuy mới có 1 năm thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Utrecht nhưng nhờ được chơi bóng tại giải VĐQG Hà Lan nên cầu thủ 20 tuổi cũng tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm nhờ đối đầu với nhiều cầu thủ đẳng cấp.