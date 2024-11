3 hot girl Nghệ An cưới cầu thủ Việt nổi tiếng: Nhà đẹp, xe sang, cuộc sống viên mãn

Võ Nhật Linh (SN 1997) được chú ý từ khi công khai yêu cầu thủ Phan Văn Đức vào năm 2019. Cô tốt nghiệp ngành Giáo dục mầm non tại Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Với gương mặt xinh xắn như hot girl, vóc dáng thon gọn cùng chiều cao 1,66m, Nhật Linh từng lọt vào đêm chung khảo cuộc thi "Hoa khôi sinh viên Nghệ An 2018".