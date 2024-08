3 lần Phổ Nghi rơi nước mắt là 3 sự kiện quan trọng trong đời

Không lâu sau khi vào cung, Phổ Nghi phải đi vấn an Từ Hi Thái hậu. Đây là lần đầu tiên Phổ Nghi gặp vị thái hậu quyền lực của nhà Thanh. Khi đó chính là Từ Hi Thái hậu đang ốm nên nằm trên giường.