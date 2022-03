3 lời nguyền hắc ám trên thế giới

1. Lời nguyền của Tutankhamen

Những món vàng bạc châu báu dường như ngay từ khi được đưa vào lăng mộ cùng với Pharaoh đã bị một làn khí huyền bí bao trùm lấy.

Việc phát hiện ra lăng mộ Pharaoh Tutankhamun là bước tiến lớn của ngành khảo cổ học. Đây là lăng mộ Pharaoh được bảo tồn nguyên vẹn nhất được tìm thấy trong Thung lũng các vị vua.

Lăng mộ Tutankhamun luôn là những điều kỳ bí

Những lời nguyền trong truyền thuyết dường như ứng nghiệm nhiều hơn từ sau khi lăng mộ Tutankhamun được khai quật.



là nhà khảo cổ có công lao lớn nhất trong việc tìm ra lăng mộ Pharaoh Tutankhamun. Ngày lăng mộ được khai quật, con chim hoàng yến được Carter yêu mến nhất không biết vì sao lại bị con mãng xà cắn chết.

Người hợp tác với ông, Carnavon cũng bất ngờ mất cùng năm.

Nguyên nhân chính xác của cái chết không rõ, có giả thuyết cho rằng ông bị nhiễm trùng do côn trùng cắn. Người ta nói rằng khi ông qua đời, Cairo bị mất điện trong chốc lát và tất cả những ngọn lửa đang cháy ở đây đều vụt tắt.

Trong vòng mười mấy năm sau khi khai quật lăng mộ, 20 người có liên quan đến sự việc lần đó đều lần lượt mắc bệnh lạ hoặc bị thần kinh mà qua đời.

2. Lời nguyền Tippecanoe

Đây là lời nguyền lý giải cho cái chết của rất nhiều tổng thống Mỹ trong vòng 120 năm từ năm 1840 - 1960. Danh xưng Tippecanoe là tên một trận chiến giữa quân đội Mỹ do tướng William Henry Harrison dẫn đầu với những người dân bản địa mà thủ lĩnh là Tecumseh. trong trận chiến ấy, quân của Tecumseh đã thất bại.

Người ta cho rằng, để trả thù, người anh em của Tecumseh, Tenskwatawa đã đưa ra lời nguyền cho Harrison và các tổng thống Mỹ sau này: cứ 20 năm một lần, tổng thống Mỹ nào nhậm chức thì sẽ chết trong nhiệm kỳ của mình.

Và người đầu tiên linh ứng với lời nguyền trên chính là William Henry Harrison. Năm 1840, ông nhậm chức tổng thống, sau đó ngay lập tức bị cảm lạnh và qua đời năm 1841.

Harrison - tổng thống đầu tiên của Mỹ gánh chịu lời nguyền

20 năm sau, Abraham Lincoln đắc cử và ông bị ám sát ở giữa nhiệm kỳ thứ hai của mình vào năm 1865. Điều tương tự đã xảy đến với James Garfield năm 1881, William McKinley năm 1901 đều bị ám sát. Bên cạnh đó, cố tổng thống Warren Harding đã mất năm 1923 vì đau hay Franklin Roosevelt năm 1945 vì xuất huyết não và đột quỵ.



Lời nguyền Tippecanoe chỉ hết linh ứng vào đời tổng thống Ronald Reagan năm 1980. Ông này cũng bị ám sát năm 1981 nhưng may mắn sống sót.

3. Lời nguyền "Turn Off The Dark"

Ca khúc 'Turn Off The Dark' (Xóa tan bóng đêm) nằm trong vở nhạc kịch nổi tiếng của Broadway có tên 'Spiderman: Turn Off The Dark' (Người nhện: Xóa tan bóng đêm).

Mặc dù được lên ý tưởng bởi những tài năng như giám đốc âm nhạc của bộ phim 'The Lion King', nhạc sĩ của ban nhạc U2... nhưng vở nhạc kịch liên tục bị trì hoãn.

Nguyên nhân là bởi các vụ tai nạn bất ngờ liên tục xảy ra với các diễn viên của vở nhạc kịch trong quá trình tập luyện bản nhạc tử thần này.

Có tới 4 người bị thương trong lúc diễn tập. Giám đốc chương trình bị bỏng, nam diễn viên thủ vai Người nhện Christopher Tierney còn bị rơi từ độ cao 9m xuống đất.

Nam diễn viên chính bị ngã từ độ cao 9m trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả.

Một vũ công khác bị gãy xương cổ tay và nam diễn viên phụ bị gãy xương mắt cá chân.



Sau hàng loạt tổn thất cả về thể chất lẫn tinh thần, chi phí sản xuất vở nhạc kịch đã lên tới 65 triệu USD (khoảng 1.365 tỷ đồng), đạt kỷ lục vở nhạc kịch có chi phí cao nhất từ trước tới nay.