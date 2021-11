3 lý do để quyết ngay thuê nhà tại Vinhomes Ocean Park

Thảnh thơi di chuyển

Vinhomes Ocean Park tọa lạc tại khu vực trung tâm phía Đông thành phố, kết nối nhanh chóng đến các tuyến đường huyết mạch của Thủ đô. Từ Đại đô thị, khách thuê chỉ mất khoảng 20 phút lái xe đến hồ Hoàn Kiếm, 30 phút đến sân bay Nội Bài hoặc đến các tỉnh thành lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng… Việc di chuyển tới các khu công nghiệp liên tỉnh cũng thuận tiện, nhanh chóng nhờ hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, vị trí kết nối trực tiếp lên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và chỉ cách quốc lộ 5 chưa tới 5 phút.

Ngoài ra, khách thuê và cư dân tại đây cũng có thêm lựa chọn di chuyển an toàn, thân thiện với môi trường khi các tuyến VinBus kết nối ngoại khu dự kiến đi vào hoạt động trong quý IV/2021. Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu đi lại của cư dân, Vinhomes cũng đang tổ chức xe trung chuyển đưa đón miễn phí từ Đại đô thị đến các khu đô thị khác của Vinhomes bao gồm: Vinhomes Times City, Royal City và Symphony.

Vinhomes Ocean Park rực rỡ về đêm được cư dân ví von như "Kinh đô ánh sáng" phía Đông Thủ đô

Đặc biệt, ngay kế cận khu đô thị còn là tòa văn phòng thông minh TechnPark Tower vừa chào đón những nhân viên đầu tiên về làm việc. Tòa văn phòng hướng tới tiêu chuẩn Top 10 tòa nhà thông minh nhất thế giới được kỳ vọng sẽ là nơi quy tụ những công ty, tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam và thế giới. Nếu có cơ hội trở thành nhân sự tại đây, khách thuê sẽ hưởng lợi kép khi vừa làm việc tại môi trường chuyên nghiệp bậc nhất, vừa tiết kiệm thời gian tối đa khi chỉ mất vài phút đi làm mỗi ngày.

An nhàn nghỉ ngơi

Thuê căn hộ tại Vinhomes Ocean Park, khách thuê thụ hưởng trọn vẹn những đặc quyền như một chủ nhân đích thực khi được sử dụng toàn bộ hệ thống tiện ích đẳng tại Khu đô thị. Vinhomes Ocean Park sở hữu công viên gym ngoài trời 400 máy tập hiện đại để khách thuê rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Kế đó là hệ thống 60 sân tập thể thao tiêu chuẩn để khách thuê thỏa mãn đam mê thể thao ngay tại nhà.

Sau những giờ làm việc căng thẳng, được dạo bước trong không gian thư thái của Vườn Nhật The Zenpark, hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn cảnh quan đậm chất xứ sở Phù Tang, cư dân sẽ cảm thấy năng lượng tràn đầy, tìm về nguồn năng lượng tái tạo bản nguyên, chất lượng.

Vườn Nhật độc bản chuẩn Zen 16.000 m2 – Biểu tượng an nhiên, tĩnh tại của Phân khu cao cấp The Zenpark

Sở hữu biển hồ nước mặn lớn nhất Việt Nam, Vinhomes Ocean Park cũng chính là "thiên đường nghỉ dưỡng" đích thực giữa lòng thành phố. Giống như các cư dân, khách thuê tại đây được thỏa sức tận hưởng bầu không khí miền nhiệt đới giữa thành phố với "biển xanh, cát trắng", trải nghiệm vùi chân trên cát mịn mỗi ngày mà chẳng cần đi đâu xa.

Sống chất resort ngay trước thềm nhà với hệ thống tiện ích nội khu và ngoại khu khổng lồ

Đặc biệt, khách thuê tại các phân khu Zenpark, Sapphire 1 và 2 đều có cơ hội trải nghiệm cuộc sống khỏe mạnh, năng động nhờ hệ thống tiện ích nội khu chuẩn 5 sao như bể bơi mái kính bốn mùa trên tầng thượng, bể bơi bốn mùa phong cách resort, 8,5km cung đường chạy tuyệt đẹp bao quanh biển hồ và những dãy biệt thự phong cách châu Âu tựa trời Tây.

An tâm giá tốt

Mặc dù có đủ đầy các tiêu chuẩn tiện ích hạng sang nhưng hiện tại, các căn hộ cho thuê tại Vinhomes Ocean Park đều hưởng mức giá thuê ưu đãi nhờ chương trình Tổ ấm an vui. Khách thuê sẽ được hỗ trợ miễn phí từ 1 – 3 tháng tiền thuê nhà, tùy thuộc vào các loại căn hộ thuộc dòng The Sapphire hoặc The Zenpark.

Với đặc quyền sống vượt trội như một cư dân đích thực, Vinhomes Ocean Park xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu của cộng đồng cư dân trẻ trung, hiện đại, năng động của Thủ đô. Khách có nhu cầu tìm hiểu để đăng ký thuê/cho thuê căn hộ theo chương trình "Tổ ấm an vui" sẽ dễ dàng đăng ký trực tiếp hoặc ngay trên trang website https://stay.vinhomes.vn.