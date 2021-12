3 miếng đánh giúp ĐT Việt Nam "xé toang" mành lưới ĐT Thái Lan

1. ĐT Việt Nam tận dụng tình huống cố định

Tại King's Cup 2019, ĐT Việt Nam đã đánh bại ĐT Thái Lan 1-0 ngay trên sân khách. Bàn thắng của Anh Đức ghi ở phút bù giờ cuối cùng đến từ một quả phạt góc do Xuân Trường thực hiện.

Ở vòng loại U23 châu Á 2020, ĐT U23 Việt Nam đã thắng đậm U23 Thái Lan 4-0. Trong trận đấu này, Thành Chung nâng tỷ số lên 3-0 với pha dứt điểm cận thành sau khi nhận bóng từ cú đá phạt trực tiếp của đồng đội.

Anh Đức ăn mừng bàn thắng vào lưới Thái Lan tại King's Cup 2019 sau pha đánh đầu từ tình huống đá phạt góc của Xuân Trường. Ảnh: Oxii

HLV Park Hang-seo vốn sở trường về chiến thuật phòng ngự - phản công. Do vậy, những tình huống cố định đóng vai trò rất quan trọng để tìm kiếm bàn thắng với Việt Nam khi gặp Thái Lan. Nếu tính xa hơn thì bàn thắng lịch sử do Công Vinh ghi ở chung kết lượt về AFF Cup 2008 cũng đến từ một quả phạt trực tiếp do Minh Phương chuyền bóng.

Đánh giá về điều này, BLV Hoàng Hải cho biết: "ĐT Việt Nam sở hữu những cầu thủ có khả năng chọn vị trí và không chiến tốt. Do vậy, khả năng ghi bàn trong các tình huống cố định có thể giúp chúng ta tạo ra những áp lực nhất định với Thái Lan, khiến họ không thể phạm lỗi quá gần khung thành hoặc phá bóng chịu phạt góc".

2. Sút xa

Với một đối thủ có hệ thống phòng ngự khá chặt chẽ như ĐT Thái Lan, việc áp sát khung thành đội bạn là điều không đơn giản. Do đó, để có thể phá thế bế tắc, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện những cú sút xa.

Trong đội hình ĐT Việt Nam hiện tại, Hoàng Đức và Hồng Duy là những người có khả năng sút xa rất tốt. Ở những tình huống bên rìa vòng cấm địa, Quang Hải với cái chân trái khéo léo cũng đủ khả năng dứt điểm nhanh và chính xác. Ngoài ra, Tiến Linh cũng cho thấy anh sút xa không tồi với bàn thắng vào lưới ĐT Campuchia ở lượt trận cuối vòng bảng AFF Cup 2020.

Khả năng sút xa của Hoàng Đức có thể giúp ĐT Việt Nam "xé lưới" ĐT Thái Lan. Ảnh: Oxii

BLV Hoàng Hải nhận định: "Trận bán kết nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ bởi cả hai bên đều đề cao sự thận trọng. Việc cần thực hiện trước hết của Việt Nam cũng như Thái Lan là không được để thủng lưới nên các hậu vệ và tiền vệ phòng ngự sẽ chơi tập trung. Vì vậy, những cú sút xa có thể là phương án hữu hiệu để ĐT Việt Nam ghi được bàn thắng".

3. Đột phá trung lộ

ĐT Thái Lan hiện tại thường ra sân với cặp trung vệ Bihr và Kaman. Đây là 2 cầu thủ có thể hình tốt nhưng khả năng xoay trở lại không thực sự nhanh nhẹn. Bên cạnh đó, các tiền vệ Yoooyen, Suengchitthawon hay Sookjitthamakul cũng không sở hữu tốc độ hay khả năng tranh chấp quá mạnh mẽ.

ĐT Việt Nam hiện có Hoàng Đức và Tuấn Anh đang chơi rất hay. Nhưng để khiến hàng thủ Thái Lan chao đảo, tốc độ và kỹ thuật của những cầu thủ như Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải có thể có đất dụng võ.

Khả năng đột phá trung lộ tốt của Công Phượng sẽ giúp ĐT Việt Nam có thêm phương án tiếp cận khung thành ĐT Thái Lan. Ảnh: Sport5

BLV Hoàng Hải đánh giá: "Với đối thủ như ĐT Thái Lan, mẫu tiền đạo như Tiến Linh chưa chắc đã phát huy được tác dụng. Tôi thấy hàng thủ Thái Lan kỵ những cầu thủ khéo léo hơn mẫu chân sút đá kiểu chân thương. Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải chính là những nhân tố có thể khiến Thái Lan e ngại và những pha đột phá trung lộ sẽ giúp chúng ta có cơ hội dứt điểm hoặc buộc đối phương phải phạm lỗi, dẫn đến những quả phạt trực tiếp có độ sát thương cao".