3 ngôi sao HAGL "giải cứu" HLV Kim Sang-sik

3 trận gần nhất dưới thời HLV Kim Sang-sik, ĐT Việt Nam toàn thua, bao gồm thua 1-3 trước ĐT Iraq, 0-3 trước ĐT Nga và 1-2 trước ĐT Thái Lan. Đúng là 3 đối thủ này đều trên tầm hoặc ngang tầm ĐT Việt Nam, nhưng có một thực tế dễ nhận thấy, rất nhiều ngôi sao của đội bóng áo đỏ đã có dấu hiệu sa sút phong độ hoặc mất định động lực chiến đấu. Điều đó khiến NHM không thể đòi hỏi quá nhiều ở HLV Kim Sang-sik.

HAGL khởi đầu như mơ tại V.League 2024/2025. Ảnh: HAGL FC.

Khi V.League 2024/2025 khởi tranh, HLV Kim Sang-sik đã tới nhiều sân cỏ Việt để tìm kiếm thêm những nhân tố mới hoặc những ngôi sao có phong độ tốt để bổ sung vào ĐT Việt Nam trong đợt tập trung tháng 10 tới. Và bộ 3 HAGL gồm Trần Minh Vương, Châu Ngọc Quang và Trần Bảo Toàn khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc không thể không lưu tâm.

Trần Minh Vương, Châu Ngọc Quang và Trần Bảo Toàn đã chơi cực hay trong màu áo HAGL 2 trận vừa qua, giúp đội bóng phố Núi toàn thắng, ghi 6 bàn, không để lọt lưới bàn nào và dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2024/2025. Cả 3 đều là những nhân tố có khả năng tạo đội biến cao, sẽ giúp ĐT Việt Nam có thêm những phương án tấn công hiệu quả nếu được HLV Kim Sang-sik triệu tập trong thời gian tới.

Học trò vô lễ, HLV Hansi Flick chỉnh đốn ngay trên sân

Vì đánh giá rất cao những tài năng tại lò La Masia nên HLV Hansi Flick liên tục trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ của Barcelona từ khi nắm quyền. Ở trận làm khách Villarreal cách đây 2 ngày, chiến lược gia người Đức lần đầu đăng kí tiền đạo Toni Fernandez trong danh sách thi đấu.

Trước giờ bóng lăn trên sân De la Ceramica, chân sút tuổi teen người Tây Ban Nha đã hành xử vô lễ. Cụ thể, Toni Fernandez đã giẫm lên ghế của HLV Hansi Flick khi vào vị trí của mình trên cabin.

Toni Fernandez khởi động trước trận thắng Villarreal.

Không may cho Toni Fernandez là hành vi của cầu thủ U17 Tây Ban Nha bị HLV Hansi Flick nhìn thấy. Ngay lập tức, cựu HLV ĐT Đức và Bayern Munich đã trừng mắt rồi cười chỉnh đốn cầu học trò 16 tuổi.

Thay vì yêu cầu Toni Fernandez lau vết bẩn trên ghế của mình, HLV Hansi Flick đã tự làm điều đó trước khi ngồi xuống. Về phía Toni Fernandez, chân sút 16 tuổi tỏ ra rất xấu hổ và ân hận vì hành vi không đúng mực của mình.

Erling Haaland thoát án phạt của FA

Ở vòng 5 Premier League, Man City đã tiếp đón Arsenal. The Citizens đã bị dẫn trước 1-2 đến những phút bù giờ cuối cùng. Vào phút 90+8, John Stones đã mang lại 1 điểm cho The Citizens.

Đáng chú ý, sau khi Stones ghi bàn gỡ hòa, Erling Haaland đã thực hiện pha ăn mừng vô cùng xấu xí khi cầm bóng ném thẳng vào đầu Gabriel Magalhaes bên phía Arsenal. Tại thời điểm đó, trung vệ người Brazil đang lấy áo che mặt vì thất vọng.

Haaland thoát tội sau khi ném bóng vào đầu Gabriel.

Chứng kiến hành động trên, nhiều CĐV và chuyên gia đã bày tỏ sự khó hiểu khi VAR không can thiệp cũng như trừng phạt Erling Haaland.

Về phần mình, LĐBĐ Anh (FA) xác nhận VAR đã xem xét sự cố trên và không coi đó là hành vi bạo lực. Bên cạnh đó, VAR cũng không thể can thiệp vào chỉ để trao thẻ vàng cho 1 cầu thủ. VAR chỉ có thẩm quyền đối với các tình huống thẻ đỏ, bàn thắng hay thổi phạt đền. Và vì vậy, Erling Haaland sẽ không phải đối mặt với bất kì hình phạt nào.

CĐV quá khích vây đánh cả trọng tài lẫn cảnh sát ở giải VĐQG Indonesia

Trận derby của bóng đá Indonesia giữa Persib Bandung và Persija Jakarta đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về chủ nhà Persib Bandung. Trận này, BTC đã mời trọng tài người Malaysia, Muhammad Nazmi điều khiển trận đấu. Trận đấu đã "nóng" lên ngay ở phút 28, khi ông Muhammad Nazmi đã phải rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ đội khách khỏi sân.

CĐV Indonesia tràn xuống sân đánh cả cảnh sát. Ảnh: Bola.

Sau trận đấu, hàng trăm CĐV chủ nhà Persib Bandung đã lao xuống sân tấn công trọng tài và lực lượng an ninh của ban tổ chức. Điều đó tạo nên tình cảnh hỗn loạn trên sân vận động. Theo tờ Kompas, những kẻ này đã dùng gạch và ghế để tấn công lực lượng an ninh. Hậu quả, 13 nhân viên an ninh đã bị thương và họ đang được điều trị tại bệnh viện địa phương. Rất may, trọng tài không gặp vấn đề gì khi đã kịp chạy thoát thân.

Ông chủ AS Roma đạt thỏa thuận mua Everton

Everton đang đứng trước cơ hội đổi đời khi ông chủ Farhad Moshiri đã đạt thỏa thuận bán cổ phần cho Friedkin Group, tập đoàn thuộc sở hữu của tỉ phú người Mỹ Dan Friedkin. Thông tin này đã được Everton xác nhận trên trang chủ vào hôm nay.

"Blue Heaven Holdings và The Friedkin Group xác nhận rằng đã đạt thỏa thuận về điều khoản bán cổ phần của Blue Heaven Holdings tại CLB Everton. Giao dịch này phải tuân thủ qui tắc của các cơ quan quản lí, bao gồm Premier League, Hiệp hội bóng đá và Cơ quan quản lí tài chính", Everton thông báo.

Everton sắp đón chủ mới.

Phía tập đoàn Friedkin Group cũng cho biết: "Chúng tôi rất vui sau khi đạt thỏa thuận với người đứng đầu mang tính biểu tượng của CLB. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc đảm bảo các phê duyệt cần thiết để hoàn tất giao dịch. Chúng tôi muốn mang lại sự ổn định cho CLB và chia sẻ tầm nhìn về tương lai của CLB, bao gồm việc hoàn thành SVĐ mới tại Bramley-Moore Dock".

Victoria lo đam mê làm nông của Beckham làm ảnh hưởng tới hôn nhân

Nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham được cho là đang lo lắng về việc ông xã - cựu tiền vệ David Beckham - mải trồng rau, nuôi gà ở miền quê Cotswolds mà ảnh hưởng hôn nhân.

Vic vẫn quen với cuộc sống sôi động ở London trong khi Becks ngày càng gắn bó với nông trang yên bình ở Cotswolds. Ảnh: Instagram David Beckham.

Nguồn tin trên tờ Heat cho biết, Beckham dành hầu hết thời gian ở nông trang trong khi cựu ca sĩ nhạc pop lại thích cuộc sống sôi động ở thủ đô London và chỉ coi bất động sản ở Cotswolds là một nơi thư giãn. Nguồn tin nói hai quan điểm khác nhau về tương lai bắt đầu xung đột khiến Victoria lo sợ.

"David luôn cảm thấy thân thuộc, hạnh phúc nhất khi ở Cotswolds. Một mặt Vic thích nhìn anh đắm chìm vào sở thích mới, mặt khác cô lại lo lắng họ đang ở những quỹ đạo khác nhau mà qua thời gian có thể dẫn tới việc họ sống riêng rẽ", nguồn tin thân thiết với cặp sao nói với tờ Heat.