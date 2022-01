5 CLB lớn “trải thảm đỏ” mời siêu trung vệ Antonio Rudiger

Dưới thời HLV Thomas Tuchel, trung vệ Antonio Rudiger được xem là "trái tim" ở hàng thủ Chelsea. Anh đã góp công lớn giúp The Blues vô địch Champions League mùa trước và vẫn đang thể hiện phong độ ổn định ở mùa này. Ngoài khả năng phòng ngự, tuyển thủ Đức còn hỗ trợ tấn công rất ấn tượng.

Antonio Rudiger gần như chắc chắn sẽ rời Chelsea vào cuối mùa. Ảnh: SPORT

Tuy nhiên, Chelsea có nguy cơ mất trắng Rudiger vào cuối mùa giải. Lý do là bởi 2 bên vẫn chưa thể đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Khúc mắc duy nhất là vấn đề tiền lương. Thu nhập hiện tại của Rudiger là 100 nghìn bảng/tuần (5,2 triệu bảng/mùa). Nếu ký hợp đồng mới với The Blues, Rudiger muốn nhận 9 đến 10 triệu bảng/mùa. Tuy nhiên, đội bóng phía Tây London không đồng ý.

Tờ Bild của Đức cho hay, Chelsea đang đề nghị ít hơn 60.000 bảng/tuần so với yêu cầu lương của Rudiger. Điều đó khiến trung vệ mô tả lời đề nghị của The Blues như một "cái tát vào mặt" anh. Với tình hình hiện tại, nếu không có gì bất ngờ, Rudiger sẽ trở thành cầu thủ tự do sau khi mùa giải này khép lại.

Với đẳng cấp đã được chứng minh ở Chelsea và môi trường bóng đá khắc nghiệt Premier League, Rudiger đương nhiên nhận được sự quan tâm của hàng loạt ông lớn. Họ sẵn sàng "trải thảm đỏ" mời Rudiger cùng chế độ đãi ngộ hậu hĩnh nếu như trung vệ người Đức ký hợp đồng miễn phí.

Hiện Real Madrid, PSG, Juventus, Bayern Munich và Barcelona đều đang theo sát tình hình của Rudiger ở Chelsea. Hầu hết các CLB trên đều sẵn sàng trả lương 9 đến 10 triệu bảng theo yêu cầu của Rudiger. Rõ ràng việc chiêu mộ được một trung vệ đẳng cấp thế giới với giá 0 đồng là một món hời khó có thể từ chối.