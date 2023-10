5 điểm nóng trận M.U vs Man City (22h30 ngày 29/10) 5 điểm nóng trận M.U vs Man City (22h30 ngày 29/10): Onana vs Haaland quyết định thành bại?

Trong trận Super Sunday thuộc vòng 10 Premier League, M.U chạm trán với đại kình địch Man City và cuộc so tài này rất rất nhiều màn đối đầu đáng chú ý trên sân cỏ cũng như băng ghế huấn luyện.

Andre Onana vs Erling Haaland: Sau quãng thời gian chơi kém cỏi và liên tiếp mắc sai lầm, thủ môn Onana dường như đã tìm lại được sự tự tin nhất định trong màu áo M.U. Mới nhất, tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, Onana đã tỏa sáng khi cản phá một quả phạt đền, đồng thời giữ sạch lưới để giúp M.U giành chiến thắng trước Copenhagen. Nhưng ở trận derby Manchester, Onana sẽ phải đối diện với áp lực cực lớn đến từ Haaland. Chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League cũng đã "thông nòng" ở Champions League mùa này nên đang có trạng thái rất hưng phấn. Nhiều khả năng, màn đối đầu giữa Onana và Haaland sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu. Cuộc đối đầu giữa Onana và Haaland rất đáng chú ý. Ảnh: Getty Rasmus Hojlund vs Ruben Dias: Được kỳ vọng rất nhiều tại M.U, tân binh Hojlund đang tỏ rất nỗ lực và hòa đồng khá tốt. Mặc dù vậy, tiền đạo người Đan Mạch cần phải làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chính của anh là ghi bàn. Do vậy, trận đấu với Man City dù ẩn chứa nhiều áp lực nhưng cũng là cơ hội tốt để Hojlund thể hiện tài năng. Để được ăn mừng bàn thắng và góp công giúp M.U giành kết quả tốt, Hojlund sẽ phải nỗ lực rất lớn để vượt qua trung vệ Dias. Với đẳng cấp chuyên môn cao, kinh nghiệm dày dạn và được sự hỗ trợ lớn từ người đá cặp Gvardiol, Dias sẽ là rào cản rất khó chịu đối với Hojlund trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Ederson. Sofyan Amrabat vs Rodri: Từ khi đầu quân cho M.U, Amrabat đã thi đấu vô cùng ấn tượng bất kể việc phải đá trái sở trường là chơi hậu vệ trái hay được xếp vào vị trí quen thuộc là tiền vệ trung tâm. Cầu thủ người Morocco cho thấy khả năng phòng ngự vô cùng hoàn hảo và khả năng chuyền bóng để phát động tấn công cũng khá tốt. Trước một Man City rất mạnh, nhiệm vụ chủ yếu của Amrabat sẽ là phong tỏa Rodri bằng mọi giá. Trong lối chơi của Man City, Rodri có nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đặc biệt khi De Bruyne vắng mặt vì chấn thương. Rodri có vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự đột biến cho Man City. Ảnh: SPORT Harry Maguire vs Jeremy Doku: Đã không còn giữ băng đội trưởng, từng sa sút thê thảm và bị coi là "người thừa", nhưng Maguire đã chứng tỏ anh kiên định và bản lĩnh đến thế nào. Trong vài trận gần đây, Maguire được đá chính và thi đấu rất hay, trở thành "hòn đá tảng" ở hàng phòng ngự của M.U. Gần như chắc chắn, trong trận quyết đấu với Man City, Maguire sẽ lại được HLV Erik ten Hag điền tên vào đội hình xuất phát. Dù đá trung vệ, nhưng Maguire sẽ phải để mắt tới Doku, ngòi nổ mới bên cánh trái của Man City. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng xuyên phá của Doku mang đến những miếng tấn công sắc sảo cho Man City và đây chính là nhân tố khiến Maguire phải dè chừng ngoài việc hỗ trợ thủ môn Onana chặn đứng Haaland. Maguire đang hồi sinh mạnh mẽ tại M.U. Ảnh: SPORT Erik ten Hag vs Pep Guardiola Ở mùa giải thứ hai dẫn dắt M.U, HLV Ten Hag vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng khi M.U chơi rất thất thường. Trận derby Manchester này chính là cơ hội tốt để chiến lược gia người Hà Lan "gỡ điểm". Khi Man City đang cho thấy họ không phải là đội bóng mạnh đến cỡ không thể bị đánh bại, HLV Ten Hag cần tận dụng triệt để dịp may để giúp M.U giành 3 điểm. Với Guardiola, ông luôn coi Premier League là giải đấu quan trọng nhất với Man City và trận derby Manchester càng có ý nghĩa. Trong thời điểm Tottenham, Arsenal đều đã thắng tại vòng 10, Guardiola càng cần phải trổ tài để cùng Man City đánh bại M.U của đồng nghiệp Ten Hag và không bị tụt hậu trong nhóm cạnh tranh ngôi vương. HLV Ten Hag sẽ có màn đấu trí căng thẳng với đồng nghiệp Guardiola. Anh: Sporting News

