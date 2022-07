Tối ngày 4/7, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đơn vị triệu tập 5 đối tượng có hành vi phá hoại ruộng dưa hấu của ông Phan Văn Tôn, (SN 1956) trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An).



Các đối tượng có hành vi trộm tài sản, hủy hoại tài sản tại cơ quan điều tra. Ảnh: CT

Các đối tượng tình nghi bị triệu tập gồm: Chu Văn Cường, SN 2002; Chu Minh Nam, SN 2004; Nguyễn Trọng Tấn, SN 2005; Nguyễn Đức Phong, SN 2004 và Lê Trung Huấn, SN 2004, cùng trú tại huyện Quỳnh Lưu.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên khai nhận: Vào trưa ngày 2/7, trời nắng các đối tượng phát hiện ruộng dưa hấu của nhà ông Tôn không có người trông coi nên nảy sinh ý đồ xấu trộm dưa hấu. Nhưng khi thực hiện hành vi trên, các đối tượng bị nhắc nhở nên bỏ đi, tức tối.

Đến trưa ngày 3/7, sau khi cả nhóm uống bia rượu xong thì các đối tượng này quay lại ruộng dưa hấu phá nát các quả dưa hấu với mục đích trả thù.

Hình ảnh ông Phan Văn Tôn đau xót vì ruộng dưa hấu bị phá nát. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, ngày 3/7, Công an huyện Diễn Châu tiếp nhận tin báo về việc ruộng dưa hấu đỏ của gia đình ông Phan Văn Tôn (SN 1956) trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu bị kẻ gian phá hoại, gây bức xúc, bất bình trong quần chúng nhân dân.

"Cả 5 nghi phạm này có thể quy vào tội danh trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản", một lãnh đạo Công an Diễn Châu cho biết.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Diễn Châu đang tập trung điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.