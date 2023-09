5 người chết vì tai nạn thang máy kính nổi tiếng tại Bali

Theo The Guardian, một vụ tai nạn thang máy kinh hoàng đã xảy ra tại khu nghỉ dưỡng Ayuterra ở Ubud, Bali, khiến 5 nhân viên khách sạn thiệt mạng. Vụ việc xảy ra khi một sợi cáp giữ thang máy đang chở ba phụ nữ và hai người đàn ông đã đứt, khiến cả năm người rơi xuống một khe núi dốc 100 mét tại khu nghỉ dưỡng trên sườn đồi.

Các nạn nhân đều làm việc tại bộ phận dọn phòng của khách sạn và đã được xác định danh tính lần lượt là Sang Putu Bayu Adi Krisna (19 tuổi), Wayan Aries Setiawan (23 tuổi), Ni Luh Superningsih (20 tuổi), Kadek Hardiyanti (24 tuổi) và Kadek Yanti Pradewi (19 tuổi). Hai người trong số họ đã tử vong tại hiện trường, trong khi ba người khác đã qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện.

Tai nạn kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của 5 người tại một khu nghỉ dưỡng ở Bali. Ảnh: IT.

Phó thống đốc Bali, Cok Ace, cho biết thang máy đã được kiểm tra và cấp phép an toàn vào tháng 11/2022, nhưng cảnh sát đang điều tra việc giảm số lượng dây cáp treo hỗ trợ thang máy có phải là nguyên nhân gây ra tai nạn hay không. Trước đó, thang máy được hoạt động bằng ba sợi dây cáp, nhưng vào thời điểm xảy ra tai nạn, nó chỉ sử dụng một sợi dây duy nhất.

Theo Bali Sun, cảnh sát địa phương Made Uder cho biết nguyên nhân thang máy rơi do cáp không đủ chắc chắn. "Dây thép không đủ to khỏe để kéo vật nặng, nệm an toàn hoặc phanh cũng không họat động nên thang máy mới bị trượt xuống với tốc độ cao, khó tránh khỏi tai nạn thương tâm. Kết quả là cả 5 hành khách đi thang máy đều thiệt mạng", Made nói.

Thang máy rơi gần 100 mét xuống khe núi sau khi bị đứt cáp. Ảnh: The Guardian.

Thang máy bằng kính của Ayuterra vốn rất nổi tiếng trên mạng xã hội và thường xuyên được khách du lịch tới đây sử dụng để quay video, chụp ảnh. Ngoài ra, nhân viên khu nghỉ dưỡng cũng dùng nó để di chuyển lên xuống giữa các tầng nằm bên rìa núi.

Chủ sở hữu của khu nghỉ dưỡng Ayuterra đã đề nghị trang trải chi phí tang lễ cho các nạn nhân và sẽ bồi thường cho gia đình họ, với một khoản tiền khoảng 4.000 USD mỗi người, nhưng với điều kiện họ không thực hiện hành động pháp lý chống lại khu nghỉ dưỡng. Vụ tai nạn này đã đặt ra nhiều câu hỏi về an toàn và quyền lợi của người lao động trên hòn đảo nghỉ mát Bali, nơi có gần 300.000 khách du lịch ghé thăm mỗi tháng. Cảnh sát Bali đang tiến hành điều tra vụ việc này.