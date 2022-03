5 người đẹp của màn ảnh Hàn làm dâu trong gia đình "đại gia"

Dưới đây là 5 nữ diễn viên Hàn Quốc đã kết hôn với những doanh nhân giàu có, làm dâu trong gia đình "đại gia":

Nữ diễn viên Jun Ji-hyun

Nữ diễn viên Jun Ji-hyun kết hôn với doanh nhân Choi Joon-hyuk hồi năm 2012 (Ảnh: SCMP).

Năm 2012, nữ diễn viên Jun Ji-hyun kết hôn với Choi Joon-hyuk, một người bạn mà cô đã quen biết từ thời trung học. Gia đình Choi Joon-hyuk có truyền thống kinh doanh trong ngành thép. Sau quãng thời gian làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, Choi Joon-hyuk quay về tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia đình, cũng như phát triển một số hoạt động kinh doanh riêng.

Theo đánh giá của một số tờ tin tức tài chính tại Hàn Quốc, hoạt động kinh doanh của Choi Joon-hyuk đang phát triển tốt đẹp. Điều này khiến nhiều người ngưỡng mộ Jun Ji-hyun, bởi cô không chỉ làm dâu "nhà đại gia", mà còn "khéo chọn" được người chồng tài giỏi, có thực lực.

Nữ diễn viên Soo-hyun

Nữ diễn viên Soo-hyun kết hôn với doanh nhân Mathew Shampine hồi năm 2019 (Ảnh: SCMP).

Soo-hyun được biết tới với tên tiếng Anh là Claudia Kim, cô từng gây chú ý với vai diễn trong một số bộ phim Hollywood như "Avengers: Age of Ultron" (Biệt đội siêu anh hùng 2: Đế chế Ultron - 2015) hay "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" (Sinh vật huyền bí: Tội ác của Grindelwald - 2018).

Soo-hyun kết hôn với một doanh nhân người Mỹ gốc Hàn có tên Mathew Shampine hồi năm 2019. Shampine là một doanh nhân có tiếng tại Hàn Quốc với khả năng gây dựng những mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp thành công. Cặp đôi đã tổ chức hôn lễ tại một trong những khách sạn được đánh giá là sang trọng nhất, đắt giá nhất tại Hàn Quốc.

Nữ diễn viên Han Chae-young

Năm 2007, Han Chae-young kết hôn với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn có tên Choi Dong-joon (Ảnh: SCMP).

Han Chae-young được mệnh danh là "búp bê Barbie của Hàn Quốc", cô trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình "Cô nàng bướng bỉnh" (2005). Năm 2007, Han Chae-young kết hôn với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn có tên Choi Dong-joon.

Gia đình nhà chồng của cô khá có tiếng trong lĩnh vực tài chính. Chồng của Han Chae-young cũng sở hữu công việc kinh doanh riêng trong lĩnh vực y dược và công nghệ.

Cặp đôi đã quen biết nhau từ trước khi Han Chae-young bước chân vào lĩnh vực giải trí. Lời cầu hôn của Choi Dong-joon dành cho Han Chae-young từng gây sửng sốt với các fan của nữ diễn viên, bởi anh chi ra tới 6 triệu USD để mua một chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn và một chiếc xe hơi thể thao đắt tiền nhằm có được cái gật đầu của người đẹp.

Sau khi tổ chức hôn lễ xa hoa, cặp đôi sống trong một căn biệt thự rộng lớn nằm ở "khu nhà giàu" tại Seoul - khu Cheongdam-dong.

Nữ diễn viên Lee Si-young

Nữ diễn viên Lee Si-young kết hôn với doanh nhân Cho Seung-hyun hồi năm 2017 (Ảnh: SCMP).

Nữ diễn viên Lee Si-young kết hôn với doanh nhân Cho Seung-hyun hồi năm 2017, khi đó, cô đã mang thai 14 tuần. Trong giới kinh doanh tại Hàn Quốc, Cho Seung-hyun được đánh giá là một doanh nhân nhạy bén, anh sở hữu một chuỗi nhà hàng kinh doanh phát đạt.

Cho Seung-hyun đã tự mình gây dựng chuỗi nhà hàng từ con số 0. Anh bắt đầu hoạt động kinh doanh nhà hàng từ khi mới ngoài 20 tuổi, rồi dần gây dựng nên một chuỗi nhà hàng lớn đáp ứng nhu cầu của các nhóm đối tượng khách hàng khác nhau.

Nữ diễn viên Shin Joo-ah

Nữ diễn viên Shin Joo-ah kết hôn với doanh nhân người Thái Lan Sarawut Rachanakul hồi năm 2014 (Ảnh: SCMP).

Nữ diễn viên Shin Joo-ah thu hút sự quan tâm chú ý của truyền thông Hàn Quốc khi cô kết hôn với doanh nhân người Thái Lan Sarawut Rachanakul. Hôn lễ diễn ra hồi năm 2014. Hai người quen nhau thông qua một người bạn chung, nữ diễn viên Shin Joo-ah cho biết rằng cô đã bị chinh phục bởi sự quan tâm ấm áp của chồng.

Gia đình nhà chồng Shin Joo-ah sở hữu một tập đoàn kinh doanh sơn rất phát đạt. Hiện tại, nữ diễn viên đang sống tại Thái Lan và vẫn thường xuyên sử dụng mạng xã hội để chia sẻ về cuộc sống của một nàng dâu "nhà đại gia".