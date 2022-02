Lễ cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin diễn ra ở đâu?

Ngay khi Son Ye Jin và Hyun Bin xác nhận chuyện tình cảm khiến người hâm mộ vỡ òa cảm xúc, tìm kiếm những thông tin liên quan đến đám cưới của cặp đôi. Mới đây, JTBC đưa tin, lễ cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin diễn ra ngày 30/3. Trang Women's Chosun cũng đưa tin độc quyền về đám cưới của cặp sao phim "Hạ cánh nơi anh" sẽ diễn ra tại khu Aston House của khách sạn Sheraton Grand Waterhill, Seoul, Hàn Quốc.

Được biết, địa điểm diễn ra lễ cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin là khu nhà biệt lập có sân vườn ngoài trời và tầm nhìn ra sông Hàn. Nơi đây cũng được nhiều người nổi tiếng yêu thích vì đảm bảo sự riêng tư, an ninh tốt.

Lễ cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin diễn ra khi nào, ở đâu? (Ảnh: TL)

Phía Son Ye Jin và Hyun Bin cũng đưa ra thông báo, đám đưới của cặp đôi sẽ chỉ có sự tham dự của những người thân, bạn bè trong làng giải trí do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. "Chúng tôi xin thông báo về đám cưới của nữ diễn viên Son Ye Jin. Như thông tin được tiết lộ trên mạng xã hội, nữ diễn viên Son Ye Jin và nam diễn viên Hyun Bin đã đi đến quyết định gắn bó trăm năm, cùng chia sẻ cuộc sống trong tương lai.

Được sự ủng hộ và quan tâm nồng nhiệt của mọi người, cặp đôi dự định sẽ tổ chức hôn lễ tại Seoul vào tháng 3 tới. Vì đây là thời điểm khó khăn do dịch bệnh nên thuận theo ý muốn của hai diễn viên, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới một cách riêng tư với bố mẹ và người quen của hai bên gia đình. Xin hãy thông cảm cho chúng tôi. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ gửi những lời chúc phúc và ủng hộ cho khoảnh khắc đặc biệt và quý giá trong cuộc đời của hai diễn viên Son Ye Jin và Hyun Bin. Để đền đáp tình cảm từ người hâm mộ, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức cho các bạn thấy được những khía cạnh tốt đẹp hơn", phía công ty quản lý của Son Ye Jin nhấn mạnh.

Chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của Son Ye Jin và Hyun Bin

Trước đó, Son Ye Jin và Hyun Bin từng tham gia phim The Negotiation (Cuộc đàm phán sinh tử). Sau đó, cặp đôi tái hợp trong bộ phim đình đám Crash Landing on You (Hạ cánh nơi anh) của đài tvN. Cũng chính nhờ tiếng vang của bộ phim này, Son Ye Jin trở thành "Người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2020", vượt qua nhiều đối thủ "nặng ký" như: Lisa (BLACKPINK), Song Hye Kyo…

Khi bộ phim "Hạ cánh nơi anh" khép lại, Son Ye Jin và Hyun Bin được fan tích cực "đẩy thuyền". Nhiều hình cảnh tình tứ của cặp đôi trên phim lẫn đời thường được fan chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Thời điểm đó, một chuyên gia về showbiz Hàn Quốc đã hé lộ trong cuộc phỏng vấn của chương trình radio POP FM 91.7 về chuyện cặp sao phim "Hạ cánh nơi anh" đang hẹn hò nhưng không muốn công khai. "Với những người nổi tiếng khác họ đã công khai mối quan hệ nhưng với Hyun Bin và Son Ye Jin thì cả hai chỉ muốn giữ im lặng vì đều là những người trưởng thành", vị chuyên gia này chia sẻ hồi tháng 8/2020.

Son Ye Jin và Hyun Bin có chuyện tình yêu đẹp từ phim đến đời thực. (Ảnh: TL)

Cặp đôi Son Ye Jin và Hyun Bin được cho là có chung sở thích chơi golf. Bằng chứng là những hình ảnh Son Ye Jin lên xe của bạn trai Hyun Bin để cùng đi đánh golf được trang Dispatch chia sẻ.

Khi đã xác nhận chuyện tình cảm với Hyun Bin, Son Ye Jin dành nhiều lời khen ngợi cho "nửa kia". Chia sẻ với truyền thông, nữ diễn viên cho biết: "Anh ấy (Hyun Bin - PV) là một người rất ấm áp và đáng tin cậy khi ở bên. Tôi nghĩ việc một người đàn ông và một người phụ nữ gặp nhau, chia sẻ tình yêu và hứa hẹn về tương lai là điều tuyệt vời. Chúng tôi đã trở thành định mệnh của nhau".

Màn tương tác ăn ý của Hyun Bin và Son Ye Jin trong phim "Hạ cánh nơi anh" khiến fan phấn khích, tích cực "đẩy thuyền" cho cặp đôi.