5 tháng đầu năm 2024, gia tăng người tham gia BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành Đánh giá kết quả công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong 5 tháng đầu năm và Triển khai nhiệm vụ các tháng tiếp theo.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 5/2024, số người tham gia BHXH trên cả nước đạt 17,41 triệu người, tăng 1,67% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, BHXH bắt buộc là 15,95 triệu người, tăng 1,49% so với cùng kỳ năm 2023; BHXH tự nguyện là 1,45 triệu người, tăng 3,65% so với cùng kỳ năm 2023.

Số người tham gia BHYT đạt 90,614 triệu người, tăng 0,02% so với cùng kỳ năm 2023. Số tiền thu của toàn Ngành tăng 16.376 tỷ đồng (tương đương 9,14%) so với cùng kỳ năm 2023.

Điểm cầu tại BHXH Việt Nam. Ảnh BHXHVN

Ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban Quản lý Thu- Sổ, thẻ (BHXH Việt Nam), đánh giá, qua 5 tháng đầu năm 2024, công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT đã có những tín hiệu tích cực. Hiện nhiều giải pháp đã và đang được BHXH các địa phương triển khai đồng bộ, cơ bản đáp ứng các yêu cầu đặt ra; bám sát thực tiễn, linh hoạt, sáng tạo.



Về BHXH bắt buộc, một số địa phương đang có sự phát triển tốt. Với BHXH tự nguyện, nhiều địa phương đang chuyển biến tích cực, tiêu biểu là Bắc Giang. Về BHYT, có 3 địa phương có sự gia tăng đáng kể là Sóc Trăng, Bắc Giang, Hà Tĩnh..

Tại hội nghị, BHXH các địa phương cũng đã báo cáo quá trình triển khai công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT qua 5 tháng đầu năm 2024. Nhiều giải pháp đang được triển khai với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh BHXHVN

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Nguyễn Thế Mạnh chỉ đạo các tỉnh, thành phố tiếp tục bám sát các chỉ đạo của BHXH Việt Nam để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra; đồng thời, bám sát thực tiễn để triển khai tốt các kịch bản đã được xây dựng; chủ động, linh hoạt điều chỉnh các phướng án, biện pháp để phù hợp với yêu cầu thực tế.

Chú trọng kết nối, phân tích các nguồn thông tin để xây dựng dữ liệu nhóm tiềm năng tham gia BHXH, BHYT. Trên cơ sở đó, phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, nhất là cấp xã.

Tăng cường phối hợp 3 bên, trong đó, cơ quan BHXH là hạt nhân kết nối cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức dịch vụ thu; cùng hướng tới mục tiêu mở rộng đội ngũ nhân viên, công tác viên thu là tổ/thôn trưởng, người có uy tín trong cộng đồng....