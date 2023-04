5 tính năng mới cực chất sẽ xuất hiện trên iPhone 15 series

Cổng USB-C trên iPhone 15 series

Theo Bloomberg và nhà phân tích Ming-chi Kuo, Apple dự kiến bắt đầu chuyển sang USB-C từ thế hệ iPhone 2023. Điều này có thể giúp nhà Táo khuyết cải tiến về tốc độ sạc, khả năng truyền dữ liệu, khía cạnh mà họ đang bị các đối thủ Android bỏ khá xa. Đồng thời, giúp iPhone 15 series tương thích với nhiều thiết bị khác nhau, giúp người dùng dễ dàng kết nối và chia sẻ dữ liệu.

Concept iPhone 15 với cổng kết nối USB-C. Ảnh: Macrumors

Dynamic Island cho toàn bộ dòng iPhone 15

Dynamic Island là một trong những tính năng tốt nhất trên dòng iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Phần lỗ đục hình viên thuốc mang tới khả năng thú vị cho người dùng để họ có thể dễ dàng xem thông báo, tỉ số một trận bóng đá hay điều khiển nhạc.

Theo một số nguồn tin rò rỉ, Apple dự kiến mở rộng tính năng Dynamic Island cho các mẫu iPhone ra mắt năm 2023. Trong đó, hai iPhone bản thường sẽ không được trang bị màn hình ProMotion với tần số quét 120 Hz và tính năng Always-on Display. Các nhà sản xuất linh kiện chỉ có thể cung cấp đủ tấm nền cho dòng Pro và Pro Max.

Camera tiềm vọng

Theo TrendForce, iPhone 15 dòng Pro sẽ được trang bị camera tiềm vọng với khả năng zoom quang 10x. Bên cạnh đó, Apple sẽ nâng cấp máy ảnh trên hai bản Pro với camera chính sử dụng ống kính 8P thay cho 7P trên iPhone 14. Đây sẽ là một cải tiến đáng giá của các mẫu iPhone tiêu chuẩn của năm nay, giúp nâng tầm trải nghiệm chụp ảnh cho người dùng.

Con Chip A17 Bionic

iPhone 15 Pro và Pro Max nhiều khả năng sẽ được trang bị chip 3nm đầu tiên của Apple do TSMC sản xuất. Dòng chip mới sẽ có nhiều cải tiến so với A16 sản xuất trên quy trình 4nm, như giúp tăng hiệu suất từ 10% tới 15%, đồng thời giảm 30% mức tiêu thụ điện. Ngoài ra, hai bản cao cấp của iPhone 15 sẽ nâng dung lượng RAM lên 8 GB so với 6 GB hiện nay.

Concept iPhone 15 Pro mới nhất đi kèm Action Button giống như mẫu Apple Watch Ultra. Ảnh: Technizo Concept.

Thiết kế mới lạ

Một số nguồn tin tiết lộ, Apple có thể đang chuẩn bị loại bỏ chất liệu thép không gỉ trên iPhone 15 Pro và sẽ được thay thế bằng khung titan, cùng vật liệu được sử dụng trong Apple Watch Ultra. Tuy nhiên, chất liệu titan khá đắt đỏ, vì vậy, có khả năng thiết kế độc quyền này chỉ dành cho các mẫu iPhone 15 Pro.

Ngoài ra, theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, đối với iPhone 15 series, tên gọi của máy chuyển từ Pro Max sang Ultra, tương tự việc đặt tên cho các sản phẩm cao cấp gần đây của Apple là Watch Ultra hay chip xử lý M1 Ultra.