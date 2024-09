Vừa qua, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra trên toàn quốc khi 5.000 cặp đôi Trung Quốc tham gia lễ cưới tập thể lớn nhất trong lịch sử của nước này. Sự kiện được tổ chức nhằm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đánh dấu một chương mới trong cuộc đời của hàng nghìn cặp đôi.



Với chủ đề “gia đình và quốc gia cùng chứng kiến hạnh phúc,” lễ cưới tập thể này đã được tổ chức đồng loạt tại 50 địa điểm khác nhau trên khắp đất nước Trung Quốc, từ các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương cho đến các khu vực hành chính đặc biệt như Hồng Kông, Macao và Đài Loan. Tại mỗi địa điểm, các cặp đôi đã khoác lên mình trang phục truyền thống Trung Quốc, cầm hoa, trao quà và thực hiện nghi thức kết hôn trang trọng.

5000 cặp đôi tham gia đám cưới tập thể

Một cô dâu trong lễ cưới tập thể diễn ra tại Trung Quốc vừa qua. Ảnh: GD.

Các cặp đôi mới cưới không chỉ thể hiện tình yêu và sự cam kết trong ngày đặc biệt này, mà còn đưa ra những lời kêu gọi đơn giản hóa thủ tục cưới xin và phản đối yêu cầu sính lễ cao. Theo báo Phụ nữ Trung Quốc, một cặp đôi đến từ thành phố Ji'an, tỉnh Giang Tây, cho biết bản chất của hôn nhân nằm ở tình yêu và cam kết giữa hai người, thay vì những yêu cầu tài chính như sính lễ cao. Cô dâu Yan Huiyin từ tỉnh Hắc Long Giang cũng chia sẻ quan điểm tương tự, cho rằng việc tìm được một người bạn đời để chia sẻ cuộc sống là giá trị quan trọng nhất của hôn nhân.

Chuyên gia nhân khẩu học He Yafu, người đã theo dõi dữ liệu đăng ký kết hôn trong nhiều năm, cho biết một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ kết hôn giảm ở Trung Quốc trong những năm gần đây là do chi phí cưới xin cao, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Việc yêu cầu sính lễ cao đã tạo gánh nặng tài chính cho các cặp đôi trẻ, ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân và giảm tỷ lệ kết hôn. He Yafu cho biết: “Lễ cưới tập thể này nhằm thúc đẩy cải cách các phong tục lỗi thời và khuyến khích đơn giản hóa thủ tục cưới hỏi, phản đối sính lễ cao và các nghi lễ xa hoa. Một trong những mục tiêu là giảm chi phí hôn nhân và tăng tỷ lệ kết hôn.”

Tại địa điểm tổ chức ở Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc, sự kiện thu hút số lượng cặp đôi tham gia đông nhất, với 300 cặp đôi mới cưới. Đây là một minh chứng rõ ràng cho sự ủng hộ rộng rãi đối với nỗ lực cải cách phong tục cưới xin và giảm chi phí hôn nhân trong xã hội Trung Quốc hiện đại.

Lễ cưới tập thể không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng trong việc thúc đẩy các phong tục hôn nhân mới mà còn là một phần quan trọng trong việc khuyến khích nền văn hóa mới về hôn nhân và sinh con. Các cặp đôi đã cùng nhau chứng kiến và kỷ niệm tình yêu của mình trong một ngày đặc biệt, đồng thời góp phần vào việc xây dựng một hình ảnh tích cực về hôn nhân và gia đình trong cộng đồng.

Sự kiện này không chỉ là một dịp quan trọng để các cặp đôi Trung Quốc thể hiện tình yêu của mình mà còn là một bước đi quan trọng trong việc cải cách các phong tục hôn nhân, thúc đẩy nền văn hóa mới và góp phần làm giảm chi phí hôn nhân. Với sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng và các cơ quan chức năng, lễ cưới tập thể này hứa hẹn sẽ trở thành một phần quan trọng trong lịch sử hôn nhân của Trung Quốc.