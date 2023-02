6 loại đồ uống ảnh hưởng xấu đến sức khỏe não bộ 6 loại đồ uống ảnh hưởng xấu đến sức khỏe não bộ

Theo trang Eat this not that, đồ uống được nạp vào cơ thể có tác động sâu sắc đến sức khỏe tổng thể, trọng lượng và sức khỏe não bộ. Dưới đây 6 loại đồ uống ảnh hưởng xấu đến sức khỏe não bộ.

Bình luận 0

Theo trang Eat this not that, đồ uống được nạp vào cơ thể có tác động sâu sắc đến sức khỏe tổng thể, trọng lượng và sức khỏe não bộ. Dưới đây 6 loại đồ uống ảnh hưởng xấu đến sức khỏe não bộ. Đồ uống có đường ảnh hưởng xấu đến sức khỏe não bộ. Ảnh: Thanh Ngọc Đồ uống có đường Đường có hại cho chất xám bởi có liên quan đến các tình trạng trao đổi chất như bệnh tim mạch, đột quỵ, hội chứng chuyển hóa, viêm nhiễm và tiểu đường loại 2. Thực phẩm làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và cũng làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ vì việc giữ cho chất xám khỏe mạnh liên quan đến việc giữ cho hàng triệu mạch máu hỗ trợ não không bị các mảng bám liên quan đến bệnh tim. Bằng việc cắt giảm lượng đồ uống có đường như soda là một cách bạn có thể giúp giữ cho tâm trí khỏe mạnh và minh mẫn khi có tuổi. Sữa lắc Đường và chất béo bão hòa có trong sữa lắc gây hại gấp đôi cho sức khỏe não bộ của bạn. Chất béo bão hòa, có trong thực phẩm từ sữa nguyên chất béo, thịt mỡ, bơ, dừa và dầu cọ làm tăng mức LDL-cholesterol. Cholesterol cao có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Cà phê thêm đường Cà phê và trà thông thường không thêm đường là một cách để tăng chất chống oxy hóa có lợi và các chất dinh dưỡng thực vật khác trong chế độ ăn uống. Tuy nhiên, một số người thích uống cà phê có đường. Các loại đồ uống phổ biến như mocha, lattes có hương vị và những loại khác có thể chứa cùng một loại đường như 2 lon nước ngọt. Những lựa chọn giàu đường, chất béo và calo này tương đương với việc ăn bánh ngọt hoặc vài chiếc bánh quy sôcôla. Nếu muốn một thức uống lành mạnh hơn, đồ uống nên được pha bằng sữa tách kem. Đồ uống thể thao Nếu không phải là một vận động viên, nên hạn chế lượng đồ uống thể thao mà bạn uống mỗi ngày. Đồ uống thể thao có thể gây bất lợi cho sức khỏe não bộ, đặc biệt là chất xám của não. Giống như soda, đường trong đồ uống thể thao có thể làm tăng nguy cơ tăng cân, tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch và các vấn đề về thần kinh. Đồ uống phục hồi Tương tự như đồ uống thể thao, đồ uống phục hồi được thiết kế cho các vận động viên. Loại đồ uống này được sản xuất đặc biệt với tỉ lệ 4:1 giữa carbs và protein để kích thích bổ sung chất lỏng, carbohydrate và protein. Lý do đồ uống này không tốt cho sức khỏe não bộ là do giàu calo và được làm bằng carbohydrate đơn giản. Nước tăng lực chứa caffein Các loại nước tăng lực chứa caffein không có lợi ích về việc duy trì sức khỏe não bộ do lượng đường cao. Nếu bạn muốn lượng caffein mà những loại đồ uống này cung cấp, nên tìm loại không có đường. Mối quan hệ giữa tình yêu và tình dục 16/02/2023 22:02

Cá sấu bị dán băng dính quấn chặt quanh miệng suốt 2 tháng 16/02/2023 21:48

Doanh nghiệp có được trả tiền lương cho lao động bằng voucher, hiện vật? 16/02/2023 16:35 Theo Thanh Ngọc (laodong.vn) Chia sẻ