6 thành phố bí ẩn chìm sâu dưới đáy đại dương

1. Dwarka - Ấn Độ

Vùng đất huyền thoại này được tìm thấy dưới đáy đại dương của thành phố Dwarka (Gujarat, Ấn Độ). Theo quan niệm dân gian, đây là một thị trấn được xem là quê hương của Lord Krishna, vị thần trong đạo Hindu đại diện cho tình thương và là người hủy diệt sự đau khổ.

Đến nay, sự phức tạp về cấu trúc của thành phố này đã gây trở ngại không ít cho các chuyên gia trong quá trình nghiên cứu.

2. Cảng Hoàng gia (Port Royal) - Jamaica

Được xây dựng với 2.000 tòa nhà và 4 pháo đài vào thế kỷ 17, cảng Hoàng gia từng là “điểm nóng” của nạn cướp biển. Ngay cả những tên tuổi cướp biển nổi tiếng như Blackbeard cũng đã từng biến Port Royal thành căn cứ để đột kích các tàu kho báu.

Cho đến năm 1692, thành phố này đã bị nhấn chìm xuống vùng biển Caribbean bởi một trận động đất.

3. Kim tự tháp Yonaguni Jima - Nhật Bản

Đây là một trong những công trình kiến trúc ẩn chứa nhiều bí ẩn nhất thế giới. Thậm chí, các chuyên gia từng đặt câu hỏi rằng liệu kim tự tháp bí ẩn tại Nhật Bản này là hiện tượng tự nhiên hay do con người tạo ra. Bởi nếu kim tự tháp Yonaguni Jima do con người tạo ra, thì những cấu trúc này đã tồn tại từ khoảng 10.000 năm trước Công Nguyên, vào kỷ băng hà cuối cùng. Trong khi đó, kim tự tháp Yonaguni Jima có nhiều điểm tương đồng so với những kim tự tháp đã được khai quật ở Mexico và Trung Mỹ.

Đến nay, chủ nhân thật sự của kim tự tháp này vẫn là một dấu hỏi lớn, các nhà khảo cổ học cho rằng những người xây dựng công trình này còn tiến bộ hơn cả nền văn minh sông Ấn và Lưỡng Hà.

4. Thành phố Sư Tử - Trung Quốc

Thành phố Sư Tử ở Trung Quốc được đánh giá là một trong những công trình dưới biển đẹp nhất thế giới cho đến nay. Với diện tích tận 62 sân bóng đá, thành phố này được xây dựng từ thời nhà Hán và có tuổi đời hơn 1.400 năm tuổi. Hiện nay, nơi đây vẫn đang là một những địa điểm nổi tiếng đối với những du khách đam mê lặn.

5. Pavlopetri – Hy Lạp

Thành phố Pavlopetri ở Hy Lạp đã bị chìm dưới đáy đại dương từ khoảng 5.000 năm trước. Các nhà khảo cổ học cho rằng đây là một phần của triều đại Minoan đã bị phá hủy do một trận động đất. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu giải đáp được công trình này thuộc về nền văn minh nào và chủ nhân đích thực là ai.

6. Thành phố Epecuen - Argentina

Epecuen được xem là thành phố bí ẩn “nhỏ tuổi nhất”, so với các thành phố dưới nước được xây dựng từ những nền văn minh cổ. Nơi đây từng là vùng đất thịnh vượng với khoảng 5.000 dân cư với 300 doanh nghiệp vào những năm 1970.

Tuy nhiên sau đó, vào khoảng cuối những năm 1980 đến đầu những năm 1990, thành phố này đã bị chìm xuống dưới đáy hồ Lago Epecuen. Đến năm 2009, mặc dù nước đã bắt đầu rút khỏi thành phố nhưng nơi đây đã trở thành một “thị trấn ma” không bóng người.