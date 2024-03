7 “cấm địa” chết chóc tại Trung Quốc: Số 1 được gọi là "tổ tiên của những ngọn núi"

DÃY NÚI CÔN LÔN

Dãy núi Côn Lôn hùng vĩ nằm trên cao nguyên Tây Tạng, được biết đến là nơi gắn liền với nhiều chuyện về ma quỷ. Tương truyền những ngọn núi ở đây còn được gọi là "tổ tiên của những ngọn núi Trung Quốc", người phàm không thể đặt chân đến nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trên thực tế, khu vực xung quanh ngọn núi này cũng đầy rẫy những nguy hiểm.

Một số nơi trong núi Côn Lôn rất bí ẩn, các nhà khoa học không thể giải thích được. Bên trong dãy núi này còn một hẻm núi lớn được gọi là "thung lũng chết", được xem là nơi nguy hiểm nhất. Trong quá khứ, nếu con cừu của người chăn cừu vô tình đi lạc vào khu vực đó, người ta sẽ chấp nhận từ bỏ việc tìm kiếm. Trong hẻm núi có rất nhiều xương trắng và không khí lúc nào cũng thoang thoảng mùi tử khí. Thậm chí ở rìa hẻm núi, mọi người có thể cảm nhận được mùi chết chóc. Nếu một ai đặt chân vào bên trong thì họ vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy lối ra.

Mãi một thời gian rất lâu sau đó, có một đoàn thám hiểm chuyên nghiệp đã quyết định khám phá vùng đất này. Họ đã trải qua một hiện tượng kỳ lạ, lúc đó thời tiết bên ngoài là mùa hè nhưng bên trong hẻm núi lại có tuyết rơi dày đặc. Khi một tiếng sấm vang lên, họ bất tỉnh và ngất đi, khi tỉnh dậy họ đã tìm thấy câu trả lời.

Lớp đất bên dưới hẻm núi là đất bazan được tạo ra từ các ngọn núi lửa phun trào để lại, do địa hình khác lạ nên nơi này thường xuyên có sấm sét. Sự phóng điện tự nhiên thường xuyên khiến cho hẻm núi trở nên rất nguy hiểm. Khi người và động vật ở gần thường sẽ bị sét đánh dẫn tới phải bỏ mạng.

Mặc dù biết được câu trả lời nhưng không ai dám mạo hiểm để tới gần khu vực này thêm lần nào nữa. Do đó ngọn núi Côn Lôn vẫn luôn là điểm đến đầy bí ẩn và nguy hiểm trong mắt mọi người.

THUNG LŨNG TRE ĐEN

Thung Lũng Tre Đen nằm cách núi Nga Mi khoảng 100km về phía Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên. Thung lũng này có diện tích khoảng 180 km2 và thực sự là một nơi đẹp như tiên cảnh, với nhiều loại thực vật và động vật kỳ lạ và quý hiếm. Nhưng sự nguy hiểm của nó khiến cho người dân bản địa gần như không ai dám bén mảng tới gần. Dù ngày nay, thung lũng Tre Đen đã được khai thác thành điểm du lịch, nhưng rất nhiều người vẫn không dám đặt chân đến vùng đất này bởi trong tiềm thức, Tre Đen là vùng đất đầy chết chóc.

Trước đây, Thung lũng Tre Đen là nơi sinh sống của người Yi xa xưa. Cho đến nay, người ta vẫn thường xuyên nghe được những câu chuyện huyền bí mà người Yi luôn truyền tai nhau từ đời này sang đời khác. Đối với họ, Thung lũng Tre Đen là nơi linh thiêng và nếu người ngoài cố tình tìm cách xâm nhập sẽ bị linh hồn tổ tiên của họ trừng phạt. Nghe qua nhiều người cho rằng đó chỉ là những lời dọa dẫm từ thời xa xưa. Nhưng kỳ thực trong nhiều thập kỷ qua, ở đây đã liên tiếp xảy ra nhiều hiện tượng bí ẩn và những thảm kịch chết người. Chính điều này đã khiến các nhà khoa học đã phải bắt tay vào tìm hiểu và lý giải hiện tượng kỳ lạ. Trong Thung lũng Tre Đen có một nơi được gọi là Shimengua, có nghía là Cổng Đá. Đối với tộc người Yi, Shimenguan là cái nôi của tổ tiên của họ và là vùng đất bị nghiêm cấm. Hầu như những ai bước qua cánh cổng này, từ con người cho đến động vật, đều biến mất không có dấu vết và không bao giờ quay trở lại.

Có rất nhiều truyền thuyết về thung lũng Tre Đen. Vào năm 1980, những cuốn sách đã ghi lại nguồn tư liệu của các nhà thám hiểm cho rằng, khi đi vào thung lũng, họ đã tìm thấy dấu vết của một con chim khổng lồ với đôi cánh có chiều dài khoảng 1 m. Thậm chí, có những tài liệu còn ghi rằng, trong thung lũng này, người ta đã từng nhìn thấy một mãnh thú hai đầu trông rất ghê sợ. Vào thời điểm đó, người ta tin rằng, thung lũng này chính là hang ổ của các loài mãnh thú.

Vào năm 1949, khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, 30 binh sĩ của quân đội Quốc Dân Đảng được giao nhiệm vụ vận chuyển vũ khí cao cấp bằng cách đi qua các kênh rãnh trong thung lũng Tre Đen, tuy nhiên, không ai trong số họ trở ra khi đã vào bên trong thung lũng. Đến tháng 6/1955, 3 trinh sát thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cũng được lệnh tiến vào thung lũng để tìm cách vận chuyển ngũ cốc thông qua các kênh rãnh trong thung lũng Tre Đen. Nhưng cuối cùng, chỉ có một binh sĩ may mắn thoát khỏi "vùng đất chết". Dù may mắn sống sót nhưng người binh sĩ này luôn mơ hồ về những chuyện đã xảy ra trong Thung lũng Tre Đen. Theo lời kể của anh, khi vào rừng mặc dù 3 người lúc nào cũng đi sát nhau và cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Nhưng không hiểu tại sao hai người kia lại biến mất mà anh không hề hay biết, anh đã cố gắng lần tìm dấu vết của họ nhưng thất bại và sau đó bất tỉnh nhân sự.

Mùa hè năm 1950, một chiếc máy bay bất ngờ bị nổ khi bay qua đây, làm gần 100 người thiệt mạng. Điều đáng nói là, dù nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, nhưng chính quyền địa phương không thể nào tìm thấy dù chỉ một mảnh vụn của máy bay hay xác của người bị nạn. Nguyên nhân biến mất vẫn còn là một điều bí ấn. Cho tới tận bây giờ, mọi thiết bị điện tử trên máy bay hầu như đều bị vô hiệu hóa và Thung lũng Tre Đen trở thành là nỗi ám ảnh cho ngành Hàng không Quốc gia Trung Quốc.

Năm 1962, một đoàn chuyên gia địa chất đi qua đây cũng "biến mất" một cách bí hiểm ngay trước mắt người dẫn đường - người đã may mắn thoát nạn. Người này kể lại: "Khi nhóm đi đầu vừa bước vào hẻm núi, bỗng nhiên sương mù dày đặc che phủ toàn bộ nhóm. Tôi không còn thấy gì nữa, chỉ nghe thấy những âm thanh không rõ ràng. Một lúc sau sương tan hết, thế nhưng chẳng còn ai ở đó nữa…". Người dân địa phương kể, ngay cả những người hái sâm, thông thạo địa bàn như lòng bàn tay, cũng sẽ một đi không trở lại khi đặt chân vào thung lũng này.

Đến năm 1964, một đội điều tra tài nguyên rừng thực hiện chiến dịch thâm nhập các kênh rãnh ở thung lũng này. Đoàn nghiên cứu đã mời 2 thợ săn địa phương dẫn đường. Khi đến hẻm núi - được coi là cửa ngõ vào thung lũng - 2 thợ săn bắt đầu thả chó săn vào bên trong để khám phá. Những con chó săn được huấn luyện thuần thục này ban đầu nhanh chóng chạy biến vào bên trong để đánh hơi. Tuy nhiên, nửa giờ trôi qua, những con chó săn đã không trở lại theo đúng như đã được huấn luyện. Những người thợ săn lại tiếp tục thả tiếp đợt chó săn thứ hai để tìm kiếm những con chó săn bị biến mất trước đó. Tuy nhiên, kết quả thật đáng sợ, những con chó xấu số cũng nối gót đồng loại của nó. Quá lo sợ, 2 người thợ săn đã quyết định thả những con chó săn lớn nhất mà họ có. Đột nhiên, không hiểu từ đâu, sương mù nhiều vô kể bất ngờ phun ra từ thung lũng. Mặc dù các thành viên trong nhóm đứng rất gần nhau, nhưng họ không thể nhìn thấy nhau. Ai nấy đều hoảng sợ toát mồ hôi, họ cố nín thở trong vài phút và rồi lớp sương mù bí ẩn đó cũng biến mất. Để đảm bảo an toàn, những người này đã quyết định không thâm nhập thung lũng và quay trở lại. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn trở về giống như họ.

Đến năm 1976, tiếp tục có thêm 3 thành viên nữa của một nhóm khảo sát lâm nghiệp Tứ Xuyên cũng biến mất khi thâm nhập vào thung lũng.

Nguyên nhân của tất cả các sự kiện kỳ lạ diễn ra trong Thung lũng Tre Đen cho tới tận bây giờ vẫn luôn là điều bí ẩn. Vì chưa rõ nguyên nhân nên có rất nhiều suy đoán. Người dân dịa phương thường cho rằng, sự biến mất không dấu vết một cách kỳ lạ trong thung lũng là do lực lượng siêu nhiên nào đó. Trong khi đó, các nhà khoa học mới đây đã tổ chức một chuyến thám hiểm đến khu vực bí ẩn ở Tứ Xuyên. Họ nói rằng, những vụ việc kỳ lạ đó xảy ra có lẽ là do hơi độc đậm đặc từ những thực vật chết phân hủy làm người ta nghẹt thở, sau đó mất phương hướng và chết tại những khe đất có rất nhiều trong khu vực thung lũng. Tuy nhiên, không có bằng chứng để hỗ trợ lý thuyết này. Mặt khác, các thảm kịch xảy ra ở đó bởi vì một khu vực đất có lực từ cực mạnh nằm trong thung lũng Tre Đen. Tại đây, kim la bàn quay loạn xạ, khiến con người rơi vào trạng thái điên loạn do mất tri giác và mất định hướng, cứ loanh quanh một chỗ mà không tài nào tìm được đường đi chính xác. Những vụ tai nạn hay xảy ra đến nỗi mà những người đi đào củ sâm, vốn rất quen thuộc với thung lũng, cũng lần lượt mất tích.

Một số chuyên gia tin rằng không phải ngẫu nhiên mà Tam giác Bermuda bí ẩn, Kim tự tháp Ai Cập và Thung lũng Tre Đen ở Trung Quốc đều ở cùng vĩ độ "chết". Do vậy, một giả thuyết khác được đặt ra, đó là có thể vùng đất này là cánh cổng không thời gian dẫn con người đến một không thời gian khác, trên thế giới có tam giác biển Bermuda và những vụ biến mất kỳ lạ không lưu lại dấu vết cần khám phá.

Điểm chung của những địa điểm này là ở đó có trường từ kỳ lạ, la bàn không hoạt động, có sương mù che giấu và hàng loạt tai nạn, mất tích kỳ lạ xảy ra.

Hiện tại, Thung lũng Tre Đen đã được khai thác thành một địa điểm du lịch mạo hiểm với một tuyến xe bus lên núi. Những con kênh bên trong thung lũng cũng được phát quang. Cư dân cũng dần tìm đến nơi đây để mở hàng quán phục vụ khách du lịch. Cũng chính vì sự đông đúc đó mà những câu chuyện kỳ bí đã không còn được kể nhiều như trước đây. Thậm chí, sự kỳ bí của thung lũng Tre Đen con trở thành một đề tài hấp dẫn. Từ đó, các nhà thiết kế trò chơi điện tử trực tuyến (game online) ở Trung Quốc đã phát triển một phần mềm game mang tên "Thâm nhập thung lũng Tre Đen" với vô số những câu chuyện thần thoại được thêu dệt về loài mãnh thú hai đầu và sức mạnh vô biên của nó. Trò chơi đã được giới trẻ và những người tò mò (nhưng không có đủ sức mạnh để khám phá thung lũng chết chóc này) đặc biệt yêu thích.

HỒ LOP NUR

Hồ Lop Nur (hay còn gọi là La Bố Bạc) là một nhóm các hố, hồ muối nhỏ nằm giữa sa mạc Taklamakan và sa mạc Kuruktag thuộc phía Đông khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc. Đây từng là hồ nước mặn lớn thứ hai ở Trung Quốc, là một di tích lịch sử đầy huy hoàng bởi nó từng là một bộ phận của con đường tơ lụa và là nơi tọa lạc của thành cổ Lâu Lan, nhưng vì rất nhiều lý do mà ngày nay mà khu vực này chỉ còn là một vùng xác muối. Rất nhiều chuyện kỳ ảo không thể lý giải đã xảy ra ở đây.

La Bố Bạc còn được gọi là "Biển chết". Khi nhà sư nổi tiếng Phương Đông Tây An đi qua đây, ông đã viết: "Trong Sa Hà có ngọn gió nóng bức của ác qủy, nếu gặp phải sẽ chết, không thể toàn vẹn…".

Có rất nhiều người chết khi chỉ cách nguồn nước uống vài bước chân, thật sự khiến người khác khó mà hiểu được. La Bố Bạc hiện khô cằn đến nỗi ngay cả phi điểu cũng khó có thể bay. Nhiều năm về trước nhà sinh học nổi tiếng Bành Gia Mộc đã mất tích một cách li kỳ ở đây, càng khiến cho sự huyền bí của La Bố Bạc gia tăng đáng kể.

Một điểm đáng lưu ý là, La Bố Lạc chính là khu vực thử nghiệm thành công quả bom nguyên tử đầu tiên của Trung Quốc vào năm 1964.

Ngày nay ba chữ "La Bố Bạc" đã không còn đơn thuần là tên của một vị trí địa lý, mà còn mang theo nó một màu sắc bí ẩn, huyền ảo.

Một nơi huyền bí như vậy luôn thu hút nhiều người đến khám phá nhưng đồng thời cũng khiến họ chùn bước e sợ, như thể nó đã là một vùng đất chết từ thời cổ đại. Bởi tiềm ẩn mối nguy hiểm quá lớn, nên nếu không phải là một đoàn thám hiểm chuyên nghiệp, có vốn hiểu biết kĩ càng thì không nên mạo hiểm tiến vào.

HỒ "MÊ HỒN" TRÊN NÚI NGÕA ỐC

Vùng 30° vĩ độ Bắc là vĩ độ bí ẩn nhất trên thế giới. Vùng Tam giác Bermuda ở Trung Mỹ cũng nằm trong vĩ độ này. Điều mọi người có thể không ngờ tới là, ở Trung Quốc cũng có một nơi huyền bí nằm trên phạm vi của vĩ độ này, được gọi là "Tam giác Bermuda" trên đất liền.

Nơi này chính là hồ Mê Hồn trên núi Ngõa Ốc, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, tọa lạc tại vĩ độ vào khoảng 29 ° 32′-29 ° 34 'bắc. Khu vực này rộng hơn 0,6 km2, khắp nơi đều được bao phủ bởi cây cối rậm rạp chen chúc, nên không có đường đi. Có nhiều gò đất giống hệt nhau, vừa cao vừa rộng, nên rất khó phân biệt được từng địa điểm. Sau khi tiến vào vùng đất này, người ta thường bị mất phương hướng, la bàn không thể hoạt động, đồng hồ không chạy, đầu óc quay cuồng chóng mặt.

Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra xoay quanh các hiện tượng siêu nhiên xuất hiện trên hồ Mê Hồn, núi Ngõa Ốc. Một số người nói rằng đây là "Bát quái mê hồn trận" do Trương Lăng, người sáng lập giáo phái Ngũ Đấu Mễ Đạo trong Đạo giáo Trung Quốc thời Đông Hán lập ra… Một số khác cho rằng đây là do ảnh hưởng của từ trường tự nhiên dưới lòng đất. Lại có người nói rằng đó là do chướng khí của các loại gỗ bị chôn vùi dưới lòng đất. Do sự huyền bí đáng sợ của Hồ Mê Hồn mà khi khai phá núi Ngõa Ốc, chính quyền địa phương đã phải phong tỏa Hồ Mê Hồ, quy định đây là một khu vực cấm, nhằm tránh trường hợp khách du lịch vô tình đi lạc vào đây.

HỒ BÀ DƯƠNG

Nằm giữa vùng đồi núi hiểm trở của tỉnh Giang Tây, hồ Bà Dương là hồ nước ngọt có lẽ có diện tích bề mặt rộng nhất Trung Quốc, với chiều dài theo chiều nam -bắc đạt 173 km, chiều rộng tối đa theo hướng đông - tây đạt 74 km, bình quân rộng 16,9 km, chu vi bờ hồ đạt 1.200 km, diện tích mặt nước đạt 3.283 km² (khi mực nước đạt cao độ 21,71 m) và thể tích nước đạt 27,6 km³, mực nước sâu trung bình 8,4 m, tối đa đạt 25,1 m nhưng khi vào mùa khô diện tích mặt hồ rút xuống chỉ còn khoảng dưới 1.000 km² còn khi mùa mưa tới thì diện tích mặt hồ có thể tăng lên tới trên 4.000 km². Hồ Bà Dương thông ra sông Dương Tử (Trường Giang).

Theo ghi chép lịch sử, hồ Bà Dương là nơi diễn ra cuộc đại chiến giữa Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương (vị hoàng đế khai quốc vương triều nhà Minh) và Trần Hữu Lượng - một thủ lĩnh quân phiệt. Nhưng không nhiều người biết rằng, hồ Bà Dương còn nổi tiếng bởi nơi đây còn có một khu thủy vực "ma quỷ" được mệnh danh là "Bermuda của Trung Quốc", hay còn gọi là "tam giác quỷ" hồ Bà Dương.

Một trong số đó phải kể đến là vụ đắm tàu Nhật Bản "Kobe Maru", có sức chứa hơn 2000 tấn vào năm 1945. Không ai trên tàu còn sống sót. Sau đó Nhật Bản đã cử đến một đội trục vớt cứu hộ. Sau khi lặn xuống hồ, gần như tất cả bọn họ đều mất tích, chỉ có duy nhất một người trở lại. Người này đã lâm vào tình trạng khủng hoảng, và không lâu sau thì bị mất trí nhớ.

Thậm chí còn kỳ lạ hơn, khi một số tàu bè lai vãng tại vùng nước đền lão gia có thể lật úp mà không có sóng hoặc gió, như một trường hợp xảy ra vào năm 2010. Hôm đó trời nắng lặng gió, vậy mà một con tàu với tải trọng 1.000 tấn đã lật úp ngay trước mắt vị sư trụ trì đền.

CAN PHẠN BỒN

Can Phạn Bồn thuộc tỉnh Cát Lâm, núi Trường Bạch, mạch giang nguyên, huyện Cảnh Nội, là một lưu vực rộng lớn, bao gồm nhiều lưu vực nhỏ liên kết lại với nhau. Can Phạn Bồn có tổng cộng 9.981 lưu vực. Điều huyền bí nằm ở chỗ, khi tiến vào khu vực Can Phạn Bồn, la bàn, kim chỉ nam đều sẽ mất tác dụng, người sử dụng sẽ bị lạc đường, mất phương hướng, vào được nhưng không ra được.

Bí ẩn ở Can Phạn Bồn cho đến ngày nay vẫn chưa có lời giải. Một số giả thuyết cho rằng nguyên nhân có thể do một hố thiên thạch được hình thành từ thời viễn cổ, bởi lẽ hầu hết các thiên thạch đều sinh từ trường. Nếu từ trưởng đủ mạnh, thì sẽ có khả năng vô hiệu hóa la bàn, kim chỉ nam, đồng thời tác động đến đồng hồ sinh học của cơ thể, khiến trí nhớ hỗn loạn, thậm chí lạc đường. Còn có người cho rằng nguyên nhân đằng sau tình trạng mất phương hướng nằm chính ở một thạch trận cổ quái ở Can Phạn Bồn. Tuy nhiên về sau người ta không tìm thấy thạch trận này nữa.

ĐƯỜNG CAO TỐC LAN TÂN



Trên quãng đường cao tốc Lan Tân dài 430 km có một đoạn đường bằng phẳng, rộng lớn. Theo lý thuyết, đoạn đường có địa hình như vậy thì thường sẽ ít xảy ra sự cố, tai nạn, nhưng trên thực tế đoạn đường này lại xảy ra tai nạn liên tục. Lấy ví dụ, một chiếc xe đang chạy bình thường, nhưng khi đến đọan đường này thì đột nhiên mất phanh tắt máy, giống trường hợp máy bay đột nhiên rơi xuống vùng biển tam giác Bermuda. Những vụ tai nạn xe hủy, người chết huyền bí này mỗi năm phải xảy đến ít nhất mười mấy vụ, và cho đến nay vẫn chưa tìm được nguyên nhân. Đường cao tốc Lan Tân dài 430 km ở Cam Túc đã trở thành một "tam giác quỷ" của Trung Quốc.

Có người cho rằng thiết kế của đọan đường này nhất định có vấn đề, nhưng đã qua mấy lần chỉnh sửa cũng không có tác dụng, tai nạn vẫn xảy ra. Sau đó, có người phát hiện, mỗi lần xảy ra tai nạn, xe đều lật về phía Bắc. Theo đó, có người cho rằng bởi vì đoạn đường huyền bí này có một từ trường lớn, cho nên người và thiết bị điện tử trên xe đều bị ảnh hưởng. Chịu ảnh hưởng của từ trường, như trong trường hợp Can Phạn Bồn bên trên, tinh thần người lái sẽ trở nên mất cân bằng, đồng thời chiếc xe sẽ bị mất kiểm soát dưới lực hút từ trường, cuối cùng dẫn đến tai nạn xe ô tô. Tuy nhiên lý luận này vẫn chưa được kiểm chứng.