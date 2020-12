7 ngày cuối tháng 12, 3 con giáp vượt mọi khó khăn, được Thần Tài "chấm sổ vàng"

Con giáp tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được biết đến với tính cách chân thành, trung thực, ghét chuyện dối trá. Tuy nhiên, đôi khi người này cũng khá nóng nảy, thiếu kiềm chế nên làm mất lòng người khác. Biết tiết chế phần tính cách này thì bạn mới có thể thành công trong cuộc sống cũng như công việc.

Bạn đã có một năm 2020 nhiều xui xẻo, trắc trở. Do tác động của ngoại cảnh, thu nhập của người tuổi Tuất giảm đi nhiều. Cuộc sống của bạn khá khó khăn, áp lực tăng lên nhiều phần. Tuy nhiên, đến cuối năm, tình hình sự nghiệp của bạn có nhiều khởi sắc. Nửa cuối năm 2020, người tuổi này được phúc khí vây quanh, công việc tiến triển thuận lợi như cá gặp nước.

7 ngày cuối tháng 12, công việc của bạn thuận lợi, may mắn hơn rất nhiều. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên nâng đỡ, tạo điều kiện phát huy năng lực, dự báo sẽ sớm có cơ hội tăng lương, thăng chức. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, mọi việc suôn sẻ, không có gì cản trở. Lượng đơn hàng tăng vọt giúp bạn có được nguồn thu nhập rủng rẻng hơn so với những tháng trước.

7 ngày cuối tháng 12, công việc của người tuổi Tuất thuận lợi, may mắn hơn rất nhiều. (Ảnh minh họa)

Con giáp tuổi Thân

Những người cầm tinh con khỉ thường thông minh, đa tài, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Bạn cũng là người sở hữu những phát kiến mới, những ý tưởng độc đáo được cấp trên đánh giá cao. Năm 2020, sự nghiệp của người tuổi này ở mức ổn định. Bạn có một vài cơ hội tốt để thể hiện năng lực và cũng đã cố gắng hết sức để chớp lấy những cơ hội này.

Trong 7 ngày cuối tháng 12, được Thần Tài phù hộ, vận may liên tiếp đến với người tuổi Thân, tài lộc và sự nghiệp của con giáp này đồng loạt thăng hoa đến không ngờ. Sự nghiệp có nhiều tín hiệu mừng, con giáp này cũng nhận thêm được những tin vui trong cuộc sống. Thời điểm cuối năm cũng là lúc con giáp này nhận được những khoản tiền thưởng hậu hĩnh sau một năm dài nỗ lực.

Những người cầm tinh con khỉ thường thông minh, đa tài, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. (Ảnh minh họa)

Con giáp tuổi Sửu

Người tuổi Sửu điềm tĩnh và kiên cường. Trong cuộc sống cũng như công việc, bạn là người chăm chỉ, cần cù, chịu khó. Người tuổi Sửu được biết với lối sống năng nhặt, chặt bị. Bạn ngại cạnh tranh, bon chen, thích cái gì đó ổn định, thích cuộc sống an phận.

Năm 2020, nhờ chịu khó làm ăn, người tuổi này cũng có được một khoản tiền tích cóp kha khá. 7 ngày cuối tháng 12, đường tài lộc của con giáp này khá suôn sẻ. Sự nghiệp của bạn có nhiều tin hiệu đáng mừng.

7 ngày cuối tháng 12, đường tài lộc của người tuổi Sửu khá suôn sẻ. (Ảnh minh họa)



Nếu nắm bắt đúng thời cơ, bạn sẽ đạt được những thành tựu nổi bật, có được nguồn thu khủng. Trong công việc, người cầm tinh con trâu được lãnh đạo đánh giá cao, đề bạt vào vị trí cao hơn. Ngoài ra, trong năm 2021, người cầm tinh con giáp sẽ tiến hành một số hoạt động đầu tư, lợi nhuận thu về rất đáng kể.



*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo