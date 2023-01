7 ngày nghỉ Tết Qúy Mão: Hơn 312.000 người bệnh được khám, cấp cứu

Báo cáo của Bộ Y tế đã có báo cáo về tình hình công tác y tế trong dịp Tết Quý Mão trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 29 Tết đến sáng mùng 5 Tết Quý Mão tức 20-26/1) cho biết:

Về công tác khám, cấp cứu 6 ngày Tết Quý Mão 2023, các bệnh viện đã thực hiện khám, cấp cứu cho trên 312.000 người bệnh; có trên 144.000 người bệnh nhập viện, điều trị nội trú; thực hiện gần 16.500 ca phẫu thuật các loại (trong đó có 3.627 ca phẫu thuật do tai nạn, cấp cứu); có 2.337 người bệnh tử vong.

Các cơ sở y tế đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 18.020 trẻ chào đời; cho xuất viện trên 112.000 người bệnh, chuyển viện gần 14.000 người; vận chuyển gần 8.000 lượt người bệnh bằng xe cứu thương bệnh viện.

Tổng số bệnh nhân điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh đến ngày 26/1 là 116.648 người. So với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022, số ca nhập viện liên quan đến tai nạn giao thông tăng 15,6%; số ca tử vong do tai nạn giao thông giảm 3,6%.

Hội chẩn cho bệnh nhân cấp cứu ngay tại giường bệnh trong đêm Giao thừa tại Bệnh viện E. Ảnh BVCC

Số ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng 52,7%. Số ca khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ khác tăng 25,9%.

Số ca cấp cứu tai nạn đánh nhau cũng tăng 0,7%; số ca tai nạn do đánh nhau phải nhập viện tăng 1,9%.

Tuy nhiên theo Bộ Y tế, số ca khám, cấp cứu tai nạn do sinh hoạt, lao động giảm 16%, nhập viện điều trị tăng 25%.

Bộ Y tế cũng thông tin cụ thể về tai nạn giao thông. Theo đó, có 9.716 trường hợp phải nhập viện điều trị chiếm 36,8% trong tổng số khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, tăng 1.312 ca so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022.



Đã có 217 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, giảm 8 ca so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022.

Tai nạn do pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ: Ghi nhận 403 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, nhiều hơn 139 ca so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022 (264 ca); không có ca tử vong. Có 34 trường hợp cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, ghi nhận 02 trường hợp tử vong.

Tai nạn do đánh nhau: Ghi nhận 3.041 ca cấp cứu Tai nạn do đánh nhau, chiếm 1,0% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện, 43% trong số đó (1.318 ca) phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 10 trường hợp tử vong.

Tai nạn do sinh hoạt, lao động: Ghi nhận 11.964 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động, chiếm 4,6% trong tổng số khám, cấp cứu bệnh viện, trong đó 19 trường hợp tử vong (giảm 12 trường hợp tử vong so với Tết Nhâm Dần 2022).

Ngoài ra, trong dịp Tết Quý Mão, nước ta cũng ghi nhận 686 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa, chiếm 0,2% tổng số khám, cấp cứu; có 2 ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử).

Bộ Y tế cũng có báo cáo về tình hình cung ứng thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, tính đến ngày 26/1, chưa ghi nhận thông tin phản ánh về thiếu thuốc, tăng giá thuốc.

Bộ Y tế đánh giá, các đơn vị ngành Y tế triển khai các công việc đúng tiến độ, phòng, chống cháy nổ, trực Tết và có kế hoạch thực hiện các công việc ngay sau Tết; duy trì các hoạt động thường xuyên phục vụ chăm sóc, điều trị, cấp cứu bệnh nhân, tiêm chủng trong những ngày nghỉ Tết.