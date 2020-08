8 trai đẹp U22 Việt Nam khiến hội chị em “xốn xang”

1. Lê Minh Bình - Bà Rịa Vũng Tàu

Lê Minh Bình sở hữu gương mặt "baby". Với hàm răng trắng và đều tăm tắp, anh chàng rất hay cười. Trên trang cá nhân, Minh Bình chia sẻ ảnh chụp với những phong cách khác nhau. Dù là cởi áo khoe body hay đeo kính râm "cool ngầu" thì nụ cười hiền khô của Minh Bình vẫn là điểm nhấn thu hút sự chú ý của các cô gái.

Không giống với vẻ bề ngoài thư sinh, Minh Bình là "sát thủ săn bàn" chính hiệu tại giải hạng nhất quốc gia. Sau 9 vòng đấu, tiền đạo sinh năm 1999 này nằm trong top 3 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất (5 bàn). Là một tài năng trưởng thành từ khóa 3, học viện HAGL - JMG, Minh Bình được nhận xét có những tố chất tương đồng với đàn anh Nguyễn Văn Toàn. Bản thân nam cầu thủ cũng thừa nhận đã học hỏi được từ Văn Toàn sự nhanh nhẹn và các tình huống đòi hỏi tốc độ.

2. Nguyễn Cảnh Anh - HAGL

Không mang vẻ đẹp của một "hot boy" Hàn Quốc, cũng không quá ăn ảnh, nhưng Cảnh Anh có sự thu hút riêng bởi sự nam tính và chiều cao ấn tượng (1m80). Điểm đặc trưng của các cầu thủ HAGL dường như là sự hiền lành và Cảnh Anh cũng vậy. Từ nụ cười của cầu thủ này luôn toát ra một năng lượng tích cực và dễ chịu với người đối diện.

Ở mùa giải 2020, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã quyết định đôn 3 cầu thủ trẻ lên đội 1 thi đấu V.League gồm Âu Dương Quân, Nguyễn Cảnh Anh (khóa 3) và Vũ Minh Hiếu (khoá 4). Trong đó, Cảnh Anh được xem là phát hiện bất ngờ của HLV Lee Tae Hoon. Anh chàng sinh năm 2000, thi đấu ở vị trí trung vệ nhờ sở hữu chiều cao tốt. Tuy nhiên, HLV Lee Tae Hoon đã nhìn thấy khả năng của cầu thủ gốc Nghệ An khi dâng cao, nên đã quyết định đưa Cảnh Anh lên thi đấu ở vị trí tiền vệ.

3. Dương Tùng Lâm - Sài Gòn FC

"Thủ môn quốc dân" Bùi Tiến Dũng từng nói: "Tiêu chí đầu tiên để làm thủ môn là phải đẹp trai, xấu cho lên đá hết rồi". Quả thực là như vậy, ngoại hình của thủ môn Dương Tùng Lâm xứng đáng được xếp vào hàng "cực phẩm". Cầu thủ người Đông Anh có khuôn mặt baby với đôi mắt sáng và nụ cười hiền khô. Liên tục tập luyện dưới nắng nhưng làn da trắng bóc, mịn màng của Tùng Lâm vẫn là niềm ao ước của biết bao cô gái.

Có chiều cao khá khiêm tốn so với một thủ môn là 1,78 m nhưng bù lại Tùng Lâm được nhận xét có thế mạnh ở khả năng ra vào hợp lý, phản xạ nhanh nhạy. Nam thủ thành từng bắt chính cho U19 Hà Nội và xuất hiện trong đội hình U19 Việt Nam ở vòng chung kết U19 châu Á 2018. Năm ngoái, anh được vinh danh thủ môn xuất sắc nhất giải U21 quốc tế 2019 và hiện tại được xem là đối thủ cạnh tranh số một với Văn Toản cho vị trí canh giữ khung thành U22 Việt Nam ở SEA Games 31 trên sân nhà.

4. Nguyễn Văn Toản - CLB Hải Phòng

Nhắc đến Tùng Lâm thì không thể bỏ qua thủ môn Văn Toản. Chàng trai có điểm nhận dạng là hai bên má phúng phính búng ra sữa. Làn da bánh mật khoẻ khoắn cùng chiều cao ấn tượng 1m86 - cao nhất U22 Việt Nam.

Dù mới 21 tuổi nhưng Văn Toản đã trở thành trụ cột của CLB Hải Phòng và thậm chí còn được HLV Park Hang-seo gọi lên đội tuyển Việt Nam. Là một thủ môn tiềm năng nhưng Văn Toản vẫn tỏ ra còn non kinh nghiệm, đặc biệt là về mặt tâm lý khi thi đấu. Trong đợt tập trung này, thầy Park mời lại HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh - người thầy cũ của Văn Toản tại CLB Hải Phòng để trực tiếp huấn luyện và nâng cao trình độ cho anh.

5. Bùi Hoàng Việt Anh - Hà Nội FC

Trong buổi kiểm tra y tế mới đây của U22 Việt Nam, Việt Anh cùng Văn Tới, Dương Quân, Tiêu Exal và Văn Nam là những cầu thủ đạt được chỉ số chuẩn về lượng cơ, mỡ. Việt Anh có một thân hình săn chắc và gương mặt với lúm đồng tiền rất duyên. Trên trang cá nhân, chàng cầu thủ điển trai có hơn 70 ngàn người theo dõi.

Trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội, thời gian qua, Việt Anh được HLV Chu Đình Nghiêm cho ra sân thường xuyên để thay thế Duy Mạnh, Đình Trọng chấn thương không thể thi đấu. Anh thể hiện khá tròn vai và ghi điểm với HLV Park Hang-seo. Việt Anh được bầu là 1 trong 2 đội trưởng của U22 Việt Nam tại đợt tập trung lần này vì có nhiều kinh nghiệm trận mạc.

6. Trần Danh Trung - Viettel FC

"Hot boy mắt hí" là biệt danh mà các fan hâm mộ dành cho Danh Trung. Cầu thủ sinh năm 2000 còn có chiếc răng khểnh khiến nụ cười lúc nào cũng "toả nắng". Không chỉ được biết đến với vai trò cầu thủ trên sân, Danh Trung còn từng cho ra mắt MV do chính mình hát và diễn xuất. Chất giọng của chàng trai Huế khiến các cô gái "đổ đứ đừ". Trong dàn cực phẩm của U22 Việt Nam, Danh Trung là người có lượng fan theo dõi đông nhất, với hơn 83 ngàn follower.

Danh Trung là một trong số 5 tài năng triển vọng của Huế được lựa chọn vào lò Viettel FC tập luyện để đi lên bóng đá chuyên nghiệp. Anh sinh năm 2000 và được mệnh danh là "tiểu Inzaghi". Cầu thủ này cũng được biết đến là một mẫu tiền đạo khá tinh quái với những pha di chuyển không bóng hay bất ngờ phá bẫy việt vị rồi đi thẳng vào vòng cấm.

7. Đặng Văn Lắm - SLNA

Văn Lắm nhiều lần gặp sự cố "dở khóc dở cười" khi có một gương mặt khiến nhiều người liên tưởng đến huyền thoại bóng đá Việt Nam là Lê Công Vinh. Ngưỡng mộ màn trình diễn của Công Vinh tại AFF Cup 2008 và coi đó là bước ngoặt để theo đuổi sự nghiệp bóng đá, có thể là lý do anh chàng có mái tóc hay phong cách rất giống người đàn anh.

Đặng Văn Lắm lọt vào mắt xanh của thầy Park sau khi ghi bàn quan trọng giúp Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng trước Hà Nội, phá hỏng bữa tiệc sinh nhật 14 tuổi của đội bóng thủ đô. Cầu thủ sinh năm 1999 này cũng được biết đến là đồng hương của Công Phượng khi sinh ra và lớn lên ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Lúc Công Phượng chưa lên Gia Lai, Lắm và Phượng từng là những người bạn của nhau ở dưới quê, xưng hô "tau - mi" dù chênh lệch tuổi tác. Công Phượng sau này khi nổi tiếng từng tặng cho Văn Lắm một đôi giày đắt tiền, tuy nhiên, món quà ngay sau đó bị "bốc hơi" không rõ lý do khiến Văn Lắm vẫn còn buồn đến tận bây giờ.

8. Thái Bá Sang - SLNA

Không có một chiều cao nổi bật nhưng vẻ nam tính và sự điềm đạm trên sân bóng của Thái Bá Sang đem đến một sức hút mãnh liệt với phái nữ. Thi đấu ở vị trí trung vệ, cầu thủ này gây ấn tượng với lối chơi thông minh, mạnh mẽ và cũng rất nhanh nhẹn.

Năm nay 21 tuổi, lần đầu tiên Thái Bá Sang được đá cho đội 1 SLNA tại V.League 2020 và anh nhanh chóng được HLV Park Hang-seo lựa chọn cho U22 Việt Nam. 8 trận đấu với 720 phút thi đấu tại V.League chắc chắn sẽ giúp trung vệ sinh năm 2000 này tích lũy thêm kinh nghiệm để trưởng thành hơn và tiếp bước các đàn anh như Quế Ngọc Hải, Hoàng Văn Khánh…trở thành trung vệ của các đội tuyển Việt Nam trong tương lai.