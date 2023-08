ABF vinh danh Nam A Bank là "Ngân hàng Quản trị rủi ro tiêu biểu năm 2023" ABF vinh danh Nam A Bank là "Ngân hàng Quản trị rủi ro tiêu biểu năm 2023"

Nam A Bank vừa nhận giải thưởng "Ngân Hàng Quản Trị rủi ro tiêu biểu năm 2023" (Risk Initiative of the Year 2023) do Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng. Giải thưởng được đánh giá độc lập bởi hội đồng bình chọn là những chuyên gia hàng đầu lĩnh vực tài chính ngân hàng...

Nam A Bank đã đáp ứng xuất sắc các tiêu chí khắt khe của hội đồng bình chọn về hệ thống quản trị rủi ro của ngân hàng theo thông lệ quốc tế, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, minh bạch trong bối cảnh thị trường kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng những năm gần đây gặp nhiều thách thức.

Nam A Bank đạt giải thưởng "Ngân Hàng Quản Trị rủi ro tiêu biểu năm 2023" Đây là thành quả không chỉ riêng năm 2023 với nhiều khó khăn trước những biến động của kinh tế thế giới mà là kết quả của quá trình phấn đấu, được tích tụ và có định hướng đúng đắn từ Ban lãnh đạo Ngân hàng đối với công tác quản trị rủi ro trong suốt hơn 30 năm xây dựng và phát triển của Nam A Bank. Đây cũng chính là minh chứng khẳng định cho việc chú trọng phát triển bền vững, minh bạch và quản trị rủi ro tốt của ngân hàng khi xây dựng các biện pháp "phòng vệ" từ sớm.

Với định hướng đúng đắn và sự chủ động, đổi mới, tâm huyết của Nam A Bank, những năm gần đây dù bối cảnh kinh tế thị trường có nhiều khó khăn nhưng Ngân hàng đã kịp thời đổi mới phù hợp với hoàn cảnh mới và hoạt động quản trị rủi ro tại Nam A Bank đạt nhiều kết quả tốt. Minh chứng, đây là một trong bốn ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành chuẩn mực quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế Basel III (năm 2022). Basel III là chuẩn mực quản trị rủi ro uy tín được áp dụng rộng rãi trên quốc tế và đang được hệ thống ngân hàng Việt Nam hướng tới, thông qua việc nâng cao chất lượng về vốn và năng lực thanh khoản theo yêu cầu của chuẩn mực, giúp ngân hàng trang bị khả năng chống đỡ tốt hơn trước những căng thẳng thanh khoản đồng thời tạo nền tảng cho một hệ thống ngân hàng bền vững có sức chống chịu biến cố, khả năng phục hồi sau biến cố và góp phần ngăn ngừa những tổn thất hệ thống có thể xảy ra. Nam A Bank là một trong bốn ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành chuẩn mực quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế Basel III. Bên cạnh đó, Nam A Bank đã triển khai chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) nhằm tăng cường tính minh bạch về tài chính và nâng cao hiệu quả, an toàn trong hoạt động tiến tới các chuẩn mực tài chính quốc tế toàn diện. 30 năm Nam A Bank - hành trình khát khao Bắt nhịp với xu hướng thị trường, Nam A Bank cũng đưa hoạt động quản lý rủi ro thích ứng cao với sự thay đổi mạnh mẽ của ngành tài chính Ngân hàng khi ứng dụng công nghệ cao vào các hoạt động, đặc biệt là quản trị và điều hành. Đây là ngân hàng đầu tiên đưa Robot vào phục vụ giao dịch, sử dụng các ứng dụng AI trong thẩm định khách hàng, ngân hàng đầu tiên thực hiện việc rút tiền từ mọi ngân hàng thông qua QR khi triển khai điểm giao dịch số ONEBANK… giúp khách hàng giao dịch nhanh chóng, bảo mật, an toàn. Trong hoạt động nội bộ, Nam A Bank đã xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro sớm, xây dựng và triển khai sổ tay quản lý rủi ro trên toàn hệ thống vơi các tiêu chí cụ thể nhằm chung tay ngăn ngừa sự cố, không để rủi ro xảy ra ở bất cứ đơn vị nào trên toàn hệ thống. Đồng thời, liên tục dự báo tình hình kinh tế và rủi ro ngành đang và sẽ phát sinh để đưa ra các kịch bản xử lý linh hoạt với những biến đổi của thị trường… Đại diện Nam A Bank cho biết: Giải thưởng "Ngân hàng Quản trị rủi ro tiêu biểu năm 2023 2023" là minh chứng cho khung quản trị rủi ro vững chắc và hoạt động minh bạch, hiệu quả của Nam A Bank. Ngân hàng cam kết xây dựng hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, mang lại sự tin cậy cho khách hàng và góp phần vào sự phát triển của hệ thống Ngân hàng Việt Nam". ABF là tạp chí hàng đầu trong ngành tài chính châu Á, quy mô phát hành rộng ở nhiều quốc gia. Hàng năm, tạp chí này đã trao nhiều giải thưởng nhằm vinh danh các tổ chức tài chính và ngân hàng có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới. Nam A Bank chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên 10.580 tỷ đồng 24/06/2023 09:15

Nam A Bank nhân rộng thanh toán không tiền mặt với mô hình chợ 4.0 12/06/2023 12:01 Chia sẻ